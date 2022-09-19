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Новости За рубежом
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Африка (243) голод (147) зерно (995) Кабмин (13799) Сомали (143) Эфиопия (20) гуманитарная помощь (1202)

Украина бесплатно предоставит зерно Эфиопии и Сомали, которые страдают от голода

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно

Кабинет Министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1040 от 16 сентября 2022 г., сообщает Цензор.НЕТ.

Предоставление гуманитарной помощи будет осуществляться за счет находящейся в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины пшеницы". Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн. гривен для возмещения стоимости зерна.

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

Смотрите также: Еще восемь судов с агрородукцией для стран Африки, Азии и Европы вышли из украинских портов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+29
Клас, а вони навіть утримуються від голосування в ООН 👍
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19.09.2022 16:52
+27
А потім будемо самі ходити з простягнутою рукою?!
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19.09.2022 16:51
+24
наші комбайнери під пострілами підриваючись на мінах, рятуючи від пожеж збирали зерно, щоб нагодувати нещасних голодуючих африканців, яким на нас насрати?
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19.09.2022 16:58
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Згалався анекдот,кум до кума -"мене беспокоїть Гондурас!
-ну так почеши його!"
Отак .
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19.09.2022 17:12 Ответить
🤣🤣🤣
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19.09.2022 17:27 Ответить
надеюсь Эфиопия теперь на голосованиях в ООН не будет поддерживать Раху либо сидеть держа язык в жопе
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19.09.2022 17:15 Ответить
Массовый синдром жертвы в ленте. Я бедный и несчасный. Мне все должны помогать, а я никому ничего не должен - я же бедный.
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19.09.2022 17:16 Ответить
Это не просто зерно, это бабки налогоплательщиков, которых не спросили, хотя должны были. Даже не поставили в известность. Достали из нашего кармана деньги и втихую куда-то отдали. Нормальный расклад?
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19.09.2022 17:29 Ответить
За 6 місяців війни нам надали допомоги на $75,4 млрд. Весь бюджет України за 2021 рік - $47,5 млрд.
https://www.rbc.ru/politics/22/06/2022/62b084b69a7947514ff41cc9

Ці нещасні $10 млн. - не наші гроші, тому не ми вирішуємо, куди їх витратити.
І ще - ці гроші неможливо монетизувати, або витрати на щось інше - неможливо заплатити їх пенсіонерам, або пошити з них одяг, або виготувати з них зброю. Це просто зерно, з якого або виготувати їжу, або воно пропаде без належних умов зберігання.
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19.09.2022 17:44 Ответить
сіра, грошей багато не буває. на 10 млн можна купити додаткового обладнання і одягу теплого для військових. А не волонтерити серед бідаків
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19.09.2022 19:04 Ответить
Макроекономіка працює трохи інакше, і зекономлені кошти (їх називають саме кошти, а не гроші) неможливо швидко витратити на інші потреби.
Втім, трохи нижче Chandler Bing коротко пояснив.
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19.09.2022 19:21 Ответить
Нам помогли на $75,4 млрд: отлично, *******. Нам всем должны помогать!
Мы помогли на $10 млн стране в которой голод: ЧТО?! Да как вы посмели?!!!!1111
Ска, в кого они такие тупые?
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20.09.2022 00:09 Ответить
В том и дело, что это НЕ БАБКИ. Это продукт, который еще реализовать нужно чтобы он превратился в бабки. Это НЕ ТАНКИ, НЕ ГАУБИЦЫ, НЕ ХАЙМАРСЫ. Это просто ЗЕРНО, которое в следующем году ОПЯТЬ БУДЕТ. Как бегать просить оружие так это мы можем, а как сделать такую мелочь так пукан и пригорел. Стыдно жить с такими в одной стране.
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19.09.2022 18:57 Ответить
Мудило, воно не просто буде, його треба виростити, для чого треба потратити кошти та труд, зрозумів, дебіл?
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19.09.2022 22:19 Ответить
И за джавелины, и за дроны, и за m777 тоже американцам надо заплатить бабки . Понял, дебил? Жлобье конченное
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20.09.2022 00:04 Ответить
Завдяки американцям Україна втратила зброї на трильйон доларів - це й ядерна зброя, і МБР, і порубані у Полтаві бомбардувальники та багато ще чого. Тому ті копійки, що зараз надаються - це тільки незначна частина порушеного в Україні США та її союзниками, що роками роззброювали Україну. Зрозуміло, дупоголове лайно?
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20.09.2022 07:59 Ответить
И что при этом пишут американцы\британцы и другие? Почитай под любым видео на ютубе на английском языке. "Я надеюсь, что правительство возьмет мои налоги и отправит украинцам для новых дронов", "Я задонатил для Украины, теперь и я участник помощи Украине".
А ты просто гавно конченное
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20.09.2022 00:13 Ответить
Ну да, конечно. За зерном очередь и вой стоял что кому-то не достанется - капец не ликвидный товар, да? "Просто зерно" - а йу там, это жизни наших хлопцев на передке, это зимняя одежда, это тепловизоры. Стыдно ему жить, ты гляди какой...
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23.09.2022 00:43 Ответить
Це не **** зерно. Я важливіше за усілякі айфони і ґаджети.
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19.09.2022 19:44 Ответить
Это всего лишь зерно. То, что у нас всегда есть в излишке. А там голод. А ты сидишь и за копейки трусишься.
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20.09.2022 00:14 Ответить
Цого моде і не бути на другий рік.
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20.09.2022 05:34 Ответить
В этой стране голод бывал только при коммунистах.
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20.09.2022 06:58 Ответить
Зараз голод також не виключений.
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20.09.2022 09:41 Ответить
нет, просто ты циничный мудак
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19.09.2022 17:33 Ответить
У Ефіопії багато радянської зброї та ***********, хай міняють на зерно.
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19.09.2022 17:16 Ответить
Альо гараж! Зелені ви там взагалі припухли?!!! Армія зимового одягу немає, волонтери все збирають! Наша армія яка ваші зади теж захищає має мерзнути, а ви сотнями "лямів" розкидаєтеся!!!
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19.09.2022 17:16 Ответить
Де йде війна, нагадайте?
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19.09.2022 17:17 Ответить
Кому нужно оружие и голос в ООН?
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19.09.2022 17:18 Ответить
Взагалі не розумію, що б світ без України робив. русню мочимо, Африку годуємо. Може у вільний час з потеплінням порішаєм по швидкому?
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19.09.2022 17:18 Ответить
За чей счет? Почему нам кто то должен помогать? Представь если бы свернулась лавочка - тебе бы это зерно помогло? Да и не было бы у тебя зерна - русня бы вывезла как в 1933 году, а ты земля бы жрал. Не к обидам обращение, а к разуму
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19.09.2022 17:21 Ответить
Кацапчик, завдяки США та Європі Україна роззброїлась. Якщо у тебе нема розуму прочитати договори про скорочення зброї підписані Україною, то стули пельку.
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19.09.2022 22:22 Ответить
Кул. А мене, як платника податків, чому не спитали? Ці країни нас якось підтримували, вони взагалі знають де ми знаходимося?
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19.09.2022 17:27 Ответить
була б влада народна а не єврейська смоктали б ті африканці у своїх горил а не українське зерно жерли.

ефіопія підтримувала росію а не Україну.

то і допомогу просіть у вашої росії, *улі ви у нас просите.
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19.09.2022 17:32 Ответить
эфіопія і сомалі також нададуть безкоштовно своїх солдат, для російської армії
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19.09.2022 17:38 Ответить
+ нам у карму!
Дуже благородно. Хлібом треба ділитись з голодними.
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19.09.2022 17:38 Ответить
У ху.рму - це відкриті ВОРОГИ України які з задоволенням вишлють найманців вбивати і грабувати українців!
Це ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН який вчиняє зелене кодло!!!!
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19.09.2022 18:41 Ответить
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19.09.2022 19:32 Ответить
міняють золото на брязкальця ....Они приплывали к туземцам, наивным и безгрешным детям природы, и выменивали у них реальные ценности, вроде золота или даже земель, на всякие безделушки, вроде стеклянных бус.
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19.09.2022 17:40 Ответить
а може абізяни працювати почнуть щоб не голодували, га. бо в нас війна і економіка відповідно на спаді але чогось ми повині годувати чорносраких лайдаків які підтримують кацапів. та пішли вони *****!
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19.09.2022 17:41 Ответить
Нє їм нізя. Ви їх пʼятьсот років утискали, тепер платіть.
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19.09.2022 18:04 Ответить
Щоб і далі продовжували плодитися як кролі а потім лізли в Європу і Америку?
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19.09.2022 17:45 Ответить
я не расист,проте якого хера чорним наше народне зерно, Кабмін вирішив надати безкоштовно?Під обстрілами фермери його молотили,поки ці гниди в кабміні ховалися у Монако та де інде!
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19.09.2022 17:48 Ответить
Такое ощущение что здесь ботферма ФСБ собралась и ноет что украинцы украинское зерно отдают Сомали и другим. Ведь они хотели как в 1933 году вывести все зерно на рашку, бесплатно - просто украсть в наглую, а украинцев уничтожить голодом. За Сомали не заржавеет - приедут люди добрые русню мочить
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19.09.2022 17:54 Ответить
Да не за бесплатно отдают зерно просто все детали не открывают - я думаю тысяч 100 добровольцев приедут в Украину мочить русню
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19.09.2022 17:56 Ответить
хер там - приедут воевать против Украины.

путен приказал поставлять украинское зерно лояльным ему режимам, типа Сирия, Сомали, Эфиопия.
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19.09.2022 18:00 Ответить
а - я не заметил что зебилу тупому пишу...

(пост не тебе - другим читающим и способным думать)
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19.09.2022 18:02 Ответить
Зрадофилы делятся на два типа - морально и психологически проигравших эту войну украинцев и кремлевских троллей. На этом строится военная пропаганда кремля. Создать у противника иллюзию поражения - подорвать уверенность. Проигравший морально проиграет и физически. Все все прекрасно понимают - а вы зрадофилы напрасно ломаете лбы об стену
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19.09.2022 18:49 Ответить
=>
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19.09.2022 19:06 Ответить
Дебіл? - ні зеленбот
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19.09.2022 22:24 Ответить
Шановне панство. Я бачу що багатьох це рішення обурило. Але ж це - не питання до чорношкірих Африки, а до уряду України. А уряду України задавати питання не можна, тому що "позакривали пи**ки, поки не закінчилася війна" (С)
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19.09.2022 18:06 Ответить
Правильний хід. Підтримую. людям в біді потрібно допомагати.
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19.09.2022 18:18 Ответить
ефіопи якраз збиралися допомагати русні у війні в Україні, то ж треба їх підгодувати.
https://bykvu.com/ua/bukvy/sotni-cholovikiv-z-efiopii-hotovi-pryiednatys-do-rosii-u-viini-proty-ukrainy-reuters/
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19.09.2022 18:19 Ответить
В Сомали группировки боевиков раздерибанят это зерно и будут продавать нуждающимся, деньги - на оружие и наркотики, гениально!
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19.09.2022 18:20 Ответить
Вони що там геть з глузду з'їхали? В країні війна! Скажіть ХТО саме так вирішив зробити?!
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19.09.2022 18:27 Ответить
Але КМУ мы шо красный крест?...............................................................
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19.09.2022 18:30 Ответить
Мені цікаво - чи голова ВООЗ (яка при ООН) Тедрос Аданом Гебреїсус, змінить свою думку щодо уваги спільноти до війни в Україні?
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19.09.2022 18:36 Ответить
Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

Надеюсь что кому то это знание поможет
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19.09.2022 19:00 Ответить
****!!! А ті з Ефіопії і Сомалі хоч здогадуються, що в нас війна? Що то зерно реально кров`ю полито?
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19.09.2022 19:26 Ответить
Це шутка? Годувати будемо пiратiв Сомалi?
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19.09.2022 19:26 Ответить
Нагадує СРСР - годували Африку, В'єтнам і т.п., а у самих магазини порожні були. У нас війна, скільки людей без житла, роботи, інфляція, ріст цін на необхідне, сироти, інваліди, вдови, армія без тепловізорів, приборів нічного бачення та інш., а тут благодійність, похизуватись захотілося за рахунок людей, не влади. Де вимоги про допомогу від ООН по житлу, де вимоги звільнити бранців, якщо ми рятуємо від голоду зерном?
Це інфантилізм, нарцисизм, неадекватність, недоумкуватість, чи шкідництво ?
Люди, ДУМАЙТЕ!
Аналізуйте, робіть висновки, не будьте байдужими!
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19.09.2022 19:26 Ответить
У нас в Казахстане тоже есть люди, которые в ответ на вопрос, почему не сдаешь гуманитарку для Украины, говорят - с чего это я должен им, сам еле выживаю. (при этом, совсем не бедствует.)
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19.09.2022 19:36 Ответить
Как минимум за полное следование инструкциям при голосовании в ООН. Это должно быть сделано.
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19.09.2022 19:41 Ответить
В Україні війна на винещення. Яка би ще країна, в такій ситуацвї, щось безкоштовно передавала?
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19.09.2022 19:42 Ответить
А, це відплата за те, що Гутерріш підписався за розблокування портів. Фуфло новина. Більш цікавіше те, про що Вувік дотер в Омані.
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19.09.2022 19:55 Ответить
У нас так мног прошлогоднего зерна, шо можем позволить себе розбрасываться ним на право и на лево? Чи цэ уже цёгоричнэ зерно роздаём?
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19.09.2022 20:11 Ответить
Декому і справді зарано в ЄС...
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19.09.2022 20:31 Ответить
Краще вже так ніж своїх "мишей" годувати, що аж 2700 вагонів стратегічного запасу з'їли....
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19.09.2022 22:49 Ответить
Чи не в цих країнах,раптом,під москальськими посольствами набирали добровольців на війну в Україну?
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19.09.2022 23:11 Ответить
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