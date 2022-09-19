Украина бесплатно предоставит зерно Эфиопии и Сомали, которые страдают от голода
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кабинет Министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1040 от 16 сентября 2022 г., сообщает Цензор.НЕТ.
Предоставление гуманитарной помощи будет осуществляться за счет находящейся в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины пшеницы". Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн. гривен для возмещения стоимости зерна.
Согласно постановлению, Министерство иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.
Пожалуйста, подождите...
-ну так почеши його!"
Отак .
https://www.rbc.ru/politics/22/06/2022/62b084b69a7947514ff41cc9
Ці нещасні $10 млн. - не наші гроші, тому не ми вирішуємо, куди їх витратити.
І ще - ці гроші неможливо монетизувати, або витрати на щось інше - неможливо заплатити їх пенсіонерам, або пошити з них одяг, або виготувати з них зброю. Це просто зерно, з якого або виготувати їжу, або воно пропаде без належних умов зберігання.
Втім, трохи нижче Chandler Bing коротко пояснив.
Мы помогли на $10 млн стране в которой голод: ЧТО?! Да как вы посмели?!!!!1111
Ска, в кого они такие тупые?
А ты просто гавно конченное
ефіопія підтримувала росію а не Україну.
то і допомогу просіть у вашої росії, *улі ви у нас просите.
Дуже благородно. Хлібом треба ділитись з голодними.
Це ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН який вчиняє зелене кодло!!!!
путен приказал поставлять украинское зерно лояльным ему режимам, типа Сирия, Сомали, Эфиопия.
(пост не тебе - другим читающим и способным думать)
https://bykvu.com/ua/bukvy/sotni-cholovikiv-z-efiopii-hotovi-pryiednatys-do-rosii-u-viini-proty-ukrainy-reuters/
От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"
Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.
Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.
Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.
Надеюсь что кому то это знание поможет
Це інфантилізм, нарцисизм, неадекватність, недоумкуватість, чи шкідництво ?
Люди, ДУМАЙТЕ!
Аналізуйте, робіть висновки, не будьте байдужими!