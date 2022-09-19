Украина бесплатно предоставит зерно Эфиопии и Сомали, которые страдают от голода

Кабинет Министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1040 от 16 сентября 2022 г., сообщает Цензор.НЕТ.

Предоставление гуманитарной помощи будет осуществляться за счет находящейся в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины пшеницы". Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн. гривен для возмещения стоимости зерна.

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

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