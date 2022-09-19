В правительстве Германии нет изменений в позиции по танкам для ВСУ, - министр финансов Линднер
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Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер не видит изменений курса федерального правительства по поставке боевых танков Leopard 2 в Украину.
Отвечая на вопрос о заявлениях министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала к "скорым решениям", Линднер сказал, что он официально спросил, изменилась ли позиция отдельных ведомств по передаче танков Украине, пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Это не может быть подтверждено", – сказал Линднер.
По его сведениям, на встречах союзников в формате Рамштайн была достигнута договоренность о круговых поставках и о том, что "боевые танки западного производства не должны поставляться".
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+17 Alex Tiger
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показать весь комментарий19.09.2022 17:40
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Учитесь у украинцев и не позортесь, немцы !!!
у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
Взагалі то це - він ,, але яєць у нього дійсно - нема .. Тому буде правильно - вона ..
Але є одне - але .!! У владі немає справжніх каменярів .. Є - так собі .! .
Лишив народ всяческих свобод
Мечтал мочить врагов в сортире
Да только мочит свой народ...
Сенатор...про путлера всея Мокшандии...😝☠️
Буряты закончились...а в Москве и Питере ловят призывников...ну теперь точно до Берлина и Лондона дойдут...😝🤣
Но это уже после войны. А сейчас у ВСУ больше тысячи танков, этого достаточно. Лучше пусть дают гаубицы, АТАКАМС и ПВО. Вот, что нужно. А не пару десятков леопардов в течении двух лет.
Немцы боятся репутационных потерь.
Абрамич до такої ганьби не опускався.....
німці сплачують передачу нам совкового гівна і отримують за це ганьбу
Значит, танки новейшие и самим нужны.