В правительстве Германии нет изменений в позиции по танкам для ВСУ, - министр финансов Линднер

Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер не видит изменений курса федерального правительства по поставке боевых танков Leopard 2 в Украину.

Отвечая на вопрос о заявлениях министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала к "скорым решениям", Линднер сказал, что он официально спросил, изменилась ли позиция отдельных ведомств по передаче танков Украине, пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это не может быть подтверждено", – сказал Линднер.

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По его сведениям, на встречах союзников в формате Рамштайн была достигнута договоренность о круговых поставках и о том, что "боевые танки западного производства не должны поставляться".