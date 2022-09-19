Вероятный ракетный удар по Киевской ГЭС не повлечет за собой катастрофических последствий, - "Укргидроэнерго"
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Вероятные повреждения гидротехнических сооружений Киевской ГЭС в результате ракетного удара не повлекут за собой катастрофических последствий.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в хорошем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а вероятные повреждения в результате ракетного удара не повлекут за собой катастрофических последствий", - заявили в компании.
Также относительно возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла - критической угрозы для населения не прогнозируется.
"Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто. В случае же повреждения металлических затворов плотины может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла. Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут оповещены зарание", - пояснили в "Укргидроэнерго".
В компании добавили, что с точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование.
Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом, состав и количество контролируемых показателей соответствует действующим нормативным документам. Автоматизированная система контроля безопасности сооружений обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращение возникновения аварийного состояния", - подытожили в Укргидроэнерго.
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- немцы наступают.
- красивые!?
- нет.
- ну тогда Агонь
Всі ГЕС на Дніпрі , будувалися з величезним запасом міцності .
Каменець-Подыльскому інженерному училищи. Не хочу більше
давати розрахунки, Апе від міта не залишиться лівобережжя , Оболонь,
Пріорка,Поділ. А на все вистачить однієї машини та .......кг тротилу.
Дамба земляна.
Любое совковое гидротехническое сооружение имеет возможность подрыва,заложенное ещё на стадии проектирования.
Во время второй мировой союзники бомбили подобные сооружения спец.боеприпасами-Дамбастер (около 3 тонн торпекса) с гидростатическим детонаторами (для взрыва у основы плотины)-есть ли сейчас что подобное?
А ракетами подобные сооружения не разобьешь
А то что произошло на ингульце-сделано не для затопления Кривого Рога,а для затруднения логистики ВСУ и затопления оборонительных сооружений (есть видео с затопленными окопами и траншеями)
Не важливо, ймовірне, чи дуже мало ймовірне це. Просто зробить додаткову перевірку, розробить план, на випадок "падіння метіориту" та проведить інформування та навчання!
Не потрібно лінуватися, краще сто разів застережиться!
Ещё со времён Януковича всё украинское ПВО было собрано вокруг Межигорья!