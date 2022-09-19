Вероятный ракетный удар по Киевской ГЭС не повлечет за собой катастрофических последствий, - "Укргидроэнерго"

Вероятные повреждения гидротехнических сооружений Киевской ГЭС в результате ракетного удара не повлекут за собой катастрофических последствий.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС находятся в хорошем состоянии, прорыв плотины маловероятен, а вероятные повреждения в результате ракетного удара не повлекут за собой катастрофических последствий", - заявили в компании.

Также относительно возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла - критической угрозы для населения не прогнозируется.

"Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто. В случае же повреждения металлических затворов плотины может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла. Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут оповещены зарание", - пояснили в "Укргидроэнерго".

В компании добавили, что с точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование.

Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом, состав и количество контролируемых показателей соответствует действующим нормативным документам. Автоматизированная система контроля безопасности сооружений обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращение возникновения аварийного состояния", - подытожили в Укргидроэнерго.

Смотрите также: Оккупанты не оставляют попытки возобновить переправы возле Каховской ГЭС. ФОТО