В Верховном Суде хотят уволить судью Львова, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить с должности председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова, хотя он и отрицает наличие у него российского гражданства, - начат сбор подписей за созыв собраний судей с этой целью на 26 сентября.

Об этом сообщила судья Кассационного административного суда Верховного Суда Елена Кибенко, которая также прибегала к посту судью ВС Ивана Мищенко, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

По словам Елены Кибенко, на встрече с судьями и работниками аппарата, которая состоялась на следующий день (16.09.2022 в 12:00), Богдан Львов опроверг эту информацию – как и на своей странице в Facebook.

Кибенко сообщила, что на общем собрании, созванном на 19.09.2022 в 12:00 по инициативе самого Богдана Львова, – сообщение о котором было получено всего за два часа до собрания, – обсуждалось включение в повестку дня вопроса о доверии или недоверии председателю Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, впрочем, оно в повестку дня не включено.

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"На наш взгляд, председатель суда не может самостоятельно инициировать вопрос о выражении ему недоверия, руководить таким собранием, формировать повестку дня с колес", поскольку это прямой конфликт интересов.

Хотим подчеркнуть: мы уверены, что этот вопрос должен быть рассмотрен собранием судей Кассационного хозяйственного суда с соблюдением требований закона и процедуры.

Мы не утверждаем, что глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов является гражданином РФ или имел там недвижимость. Эти факты должны быть установлены компетентными органами. Но такие обвинения, подкрепленные документами, слишком серьезны и не могут быть проигнорированы.

Нежелание самого судьи во время расследования сложить полномочия председателя суда, мотивируя это тем, что именно из-за желания занять его кресло и появилось это расследование, оставляет единственный возможный вариант дальнейших действий – сбор подписей за досрочное освобождение его от должности", - подчеркнула Кибенко.

Согласно требованиям ст.42 закона "О судоустройстве и статусе судей", судьи начали сбор подписей судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за созыв собрания судей для решения вопроса о досрочном увольнении судьи Богдана Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Они предлагают созвать собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда на 26 сентября, в 10:00 для обсуждения указанных вопросов.

Повестка дня предлагается следующее:

1. О досрочном освобождении Богдана Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

2. Об определении временно исполняющего обязанности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Обращение от 19 сентября открыто для присоединения для всех судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, отметила Кибенко.

Согласно ч. 4 ст. 42 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" председатель кассационного суда может быть досрочно освобожден от должности по инициативе не менее одной трети от общего числа судей соответствующего кассационного суда путем тайного голосования большинством голосов судей соответствующего кассационного суда.