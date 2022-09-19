РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12957 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 355 87
Верховный Суд (1062) гражданство (1281) паспорт (1134) Россия (91225) судебная реформа (1535) увольнение (2508) увольнение судей (61) Кибенко (6) Львов Богдан (28) Иван Мищенко (4)

В Верховном Суде хотят уволить судью Львова, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить с должности председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова, хотя он и отрицает наличие у него российского гражданства, - начат сбор подписей за созыв собраний судей с этой целью на 26 сентября.

Об этом сообщила судья Кассационного административного суда Верховного Суда Елена Кибенко, которая также прибегала к посту судью ВС Ивана Мищенко, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

По словам Елены Кибенко, на встрече с судьями и работниками аппарата, которая состоялась на следующий день (16.09.2022 в 12:00), Богдан Львов опроверг эту информацию – как и на своей странице в Facebook.

Кибенко сообщила, что на общем собрании, созванном на 19.09.2022 в 12:00 по инициативе самого Богдана Львова, – сообщение о котором было получено всего за два часа до собрания, – обсуждалось включение в повестку дня вопроса о доверии или недоверии председателю Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, впрочем, оно в повестку дня не включено.

Также читайте: Высший совет правосудия с начала года уволил 185 судей

"На наш взгляд, председатель суда не может самостоятельно инициировать вопрос о выражении ему недоверия, руководить таким собранием, формировать повестку дня с колес", поскольку это прямой конфликт интересов.

Хотим подчеркнуть: мы уверены, что этот вопрос должен быть рассмотрен собранием судей Кассационного хозяйственного суда с соблюдением требований закона и процедуры.

Мы не утверждаем, что глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов является гражданином РФ или имел там недвижимость. Эти факты должны быть установлены компетентными органами. Но такие обвинения, подкрепленные документами, слишком серьезны и не могут быть проигнорированы.

Нежелание самого судьи во время расследования сложить полномочия председателя суда, мотивируя это тем, что именно из-за желания занять его кресло и появилось это расследование, оставляет единственный возможный вариант дальнейших действий – сбор подписей за досрочное освобождение его от должности", - подчеркнула Кибенко.

Согласно требованиям ст.42 закона "О судоустройстве и статусе судей", судьи начали сбор подписей судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за созыв собрания судей для решения вопроса о досрочном увольнении судьи Богдана Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Они предлагают созвать собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда на 26 сентября, в 10:00 для обсуждения указанных вопросов.

Повестка дня предлагается следующее:

1. О досрочном освобождении Богдана Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
2. Об определении временно исполняющего обязанности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Обращение от 19 сентября открыто для присоединения для всех судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, отметила Кибенко.

Согласно ч. 4 ст. 42 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" председатель кассационного суда может быть досрочно освобожден от должности по инициативе не менее одной трети от общего числа судей соответствующего кассационного суда путем тайного голосования большинством голосов судей соответствующего кассационного суда.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Это звиздец ‼️Почему ,занимаются работой СБУ -ЖУРНАЛИСТЫ ⁉️Они НАХОДЯТ ,а СБУ -ВЫПУСКАЮТ ВСЕХ КРОТОВ - портнова, Деркача , Погребинского,………… наводчиков и корректировщиков для рашистов ЗАПРЕЩАЮТ переход от ГЕБНЯВОЙ РАШИСТСКОЙ ЦЕРКВИ в УПЦ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
показать весь комментарий
19.09.2022 18:46
+33
чудні діла твої, Господи..тільки звільнити??? а причетних нагородити може ще..
показать весь комментарий
19.09.2022 18:17
+28
А где указ Боневтика про лишение этого русского Украинского гражданства?
показать весь комментарий
19.09.2022 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чудні діла твої, Господи..тільки звільнити??? а причетних нагородити може ще..
показать весь комментарий
19.09.2022 18:17 Ответить
Это звиздец ‼️Почему ,занимаются работой СБУ -ЖУРНАЛИСТЫ ⁉️Они НАХОДЯТ ,а СБУ -ВЫПУСКАЮТ ВСЕХ КРОТОВ - портнова, Деркача , Погребинского,………… наводчиков и корректировщиков для рашистов ЗАПРЕЩАЮТ переход от ГЕБНЯВОЙ РАШИСТСКОЙ ЦЕРКВИ в УПЦ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
показать весь комментарий
19.09.2022 18:46 Ответить
Якийсь начальник ЖКХ для них більш небезпечний.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:51 Ответить
слідкуйте за новинами, найнебезпечніші зараз волонтери, а запроданці, кроти та зе!бенці- це партнери кацапів: Красная тряпка для Зеленского.. Кроты против волонтеров.. Кто играет по роялю - Тарас Чорновил
показать весь комментарий
19.09.2022 19:44 Ответить
Тому що там за зарплату працюює понаїхавша по дзвінку блатна бидлота з псевдовищою освітою. 20-30-річні сцикуни і "губаті" сцикухи із зарплатою в десятки тисяч.
показать весь комментарий
20.09.2022 00:10 Ответить
....які курять вечрами кальяни і ржуть, з російським вереском. "Хазяєва жизні...,"є.Тварі....
показать весь комментарий
20.09.2022 00:12 Ответить
Ну не будьте такой жестокой. Как это уволить? Максимум - на почетную пенсию тысяч в 10 евро отправить
показать весь комментарий
19.09.2022 19:30 Ответить
Чекай, вони тільки хочуть
показать весь комментарий
19.09.2022 19:33 Ответить
Так уже наградили. Судья прошел в верховный суд в 2017г. Вы рвзве не гордились судебной реформой одного величайшего реформатора, полководца и кондитера?
показать весь комментарий
19.09.2022 19:36 Ответить
придурок недообрізаний, ти з Канади строчиш, бо у Ізраїлі як і "наш" .ідер 4-ри рази відкосив?
показать весь комментарий
19.09.2022 19:46 Ответить
Рехформували Кізьяков зі своїми під.....ками та їх керівник "Маріарті" від апарата президента,не пом'ятаю його фамілію
показать весь комментарий
19.09.2022 21:15 Ответить
Кизяки, Мориарти? Вы не могли бы выражаться внятно.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:27 Ответить
Козьяков, Олексій Філатов..... спеціально для вас пошукала був заступником апарата президента куріровав судову реформу да так що "Вовки "залишилися при ділах((((
показать весь комментарий
19.09.2022 21:44 Ответить
Олексій Валерійович Філатов (нар. 25 листопада 1976, Київ) - український адвокат, спеціаліст в галузі судової практики. Заступник Глави Адміністрації Президента України (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019). Это что-ли?
показать весь комментарий
19.09.2022 21:56 Ответить
ще один дабл-придурок з обісраними штанцями.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:44 Ответить
Під суд падлюку! І тих ублюдків, хто дав йому допуск до держтаємниці, теж під суд! Досить гратися зі зрадниками і сепаратистами в лібералізм! Ми їх відпускаємо під заставу, а вони нас підставляють під ракети і снаряди! За грати зрадників і надовго!
показать весь комментарий
19.09.2022 19:42 Ответить
мзс, менти, сбу, дбр, розвідка, мінюст, судколегія, ті хто приймав документи та розглядав призначення.....
ніхто, ****, не побачив, а журналісти побачили......
а може всіх перерахованих, одним наказом велічайшого, накуй, з держпосад?????????????
чи, я з єрмаком прийшов, я з ним і піду????????
показать весь комментарий
19.09.2022 21:23 Ответить
А давайте уволим Ермака ?
показать весь комментарий
19.09.2022 18:18 Ответить
Нізя.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:22 Ответить
точно, він ніндзя
показать весь комментарий
19.09.2022 18:32 Ответить
Не впевнений, що Єрмак нінзя - бо з його рилом і пузом він може бути просто ворожим агентом, але..
Кінематограф творить чудеса, вигадуючи слова, яких, власне, немає в японській мові.
Нінзя (як назва) - вигадка.
Насправді членів кланів, які надавали послуги з замовних вбивств, шпигування та ін. на японській мові називають Сінобі (Шинобі) "...той, що крадеться".
показать весь комментарий
19.09.2022 18:43 Ответить
ще, декілька дописів у такому ж пізнавальному руслі... і я, добавлю вас до тих 2-ох Альош, котрих ім'я- це не діагноз.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:50 Ответить
еще чего! скорее уволят всех нас.....
показать весь комментарий
19.09.2022 18:39 Ответить
По дерьмаку ТРИБУНАЛ ПЛАЧЕТ ЗА РАЗМИНИРОВАНИЕ Юга, срыв срецопеоации "Вагнер", договорняки с рашистскими олигархами в Украине ,Абрамовичем…………
показать весь комментарий
19.09.2022 18:49 Ответить
моня сказав єрмаку, сказати Бурбі щоб переніс операцію вагнер на 4-5 діб
Бурба зробив те що передав єрмак від президента
результат, зрив орерації, зрада
моня давав наказ Бурбі????
ні
єрмак такі накази має право давати чи передавати???
ні
єрмак казав???
так
бурба виконав?
так
бурба мав виконувати наказ єрмака??
ні
хто винен в зриві???
бурба!!!!!!!!!!!!!
от і вся арифметика
показать весь комментарий
19.09.2022 21:41 Ответить
а за що???????
назви посаду єрмауа......
посаду як держслужбовся з доступом до держтаємниці
назви по конституції України
я, наприклад, такої посади як керівник ОП в Україні не знав до приходу моніянелохаоманського
і чи є така посада взагалі
яку відповідальність несе перед законом керівник ОП?????????????????
показать весь комментарий
19.09.2022 21:29 Ответить
Якщо не помиляюся, це ж чоловічок нєкоєво ігорьвалєрічя? Вони там взагалі нічого не бояться?))))
показать весь комментарий
19.09.2022 18:20 Ответить
Ви дуже помиляєтесь )))

Це вже мужчінка Ермака
показать весь комментарий
19.09.2022 18:45 Ответить
А при Джугашвілі цей суддя би вже з поламаними пальцями, вибитими зубами та пляшкою в сраці здавав подільників і розповідав на які розвідки він працював окрім кацапської... А його адвокат вимагав би найсуворішого покарання підсудному, т.я. він в першу чергу українець, а вже потім - адвокат
показать весь комментарий
19.09.2022 18:21 Ответить
А може й навпаки - сам вибивав би зуби і ламав пальці бразильським "шпіонам"...
показать весь комментарий
19.09.2022 18:46 Ответить
Спочатку - поза всяким сумнівом. Але після зашквару з паспортом його зірка б стрімко закотилася.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:08 Ответить
Любиш ти Джугашвілі, ніяк він з тебе не вилізе навіть, начебто,
у Німеччині. Треба для тебе гарного екзорциста знайти.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:00 Ответить
Не просто люблю! В мене навіть його портрет висить на покуті. Зліва від ікони Цюрюпинської Богоматері, яка, як усім відомо, надає сили та здоровʼя і заміняє одну вакцину з бустером.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:04 Ответить
І куди дивиться дядько прокурор? https://**********.com.ua/2020/01/13/10-rokiv-tomu-***********-sud-vyznav-stalina-vynnym-u-genoczydi-nashogo-narodu/
А-а-а! То ти певно від нього за кордоном ховаєшся?
показать весь комментарий
19.09.2022 19:12 Ответить
він, дистриб'ютор оповитих змій у Німеччині, бухим, прагне твердої пиз..ліни та сумує за Сраліним??? Але з почуттям гумору ...
показать весь комментарий
19.09.2022 19:56 Ответить
стьоб, він такий))
показать весь комментарий
19.09.2022 20:03 Ответить
Цікава замітка https://dnepr.express/post/poka-vnimanie-prikovano-k-vojne-kolomojskij-gotovit-udar-v-spinu-ukraine-anton-shvec
показать весь комментарий
19.09.2022 18:21 Ответить
А за те, що в1н вв1в в оману сусп1льство? А за те,що зараз бреше, як шелудивий пес?
показать весь комментарий
19.09.2022 18:21 Ответить
385 стаття КК. Свідомо ввівши в оману державні та правоохоронні органи цей тип незаконно зайняв посаду і тому має бути позбавлений трудового стажу а вся його діяльність на всіх займаних посадах повинна бути ретельно розслідувана на предмет зловживання та корупції.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:37 Ответить
як тільки втече, одразу таке розслідування почнеться, що й квартиру у мАскві, перепише на вбитого брата дЄрьмака.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:59 Ответить
Вибачайте. Стаття 384 а не 385.
показать весь комментарий
20.09.2022 01:00 Ответить
за оману в Омані, ще одного віслюка недообрізали по шиї.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:22 Ответить
російського шпигуна
з дозволом до Державної таємниці
звільнити?!?
Ясно чому його викрили журналісти а не СБУ..
Бо та сбу також в половини мацкальські паспорти
показать весь комментарий
19.09.2022 18:27 Ответить
А где указ Боневтика про лишение этого русского Украинского гражданства?
показать весь комментарий
19.09.2022 18:28 Ответить
Так це ж не Корбан!
показать весь комментарий
19.09.2022 18:53 Ответить
Не лішеніє, а втрата громадянства, лішеніє заборонено 25 статтею
показать весь комментарий
20.09.2022 01:02 Ответить
Як! Його ще не стратили? Має паспорт РФії, маскується під цивільного - точно дівесант. До стінки.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:29 Ответить
ну всьо, йому пи.да сказав Мюллер, побачивши Штірліца в будьоновці
показать весь комментарий
19.09.2022 18:30 Ответить
Начнется "карусель"...................................................
показать весь комментарий
19.09.2022 18:35 Ответить
Какое ужасное наказание за фсбэшную маляву. Нам стоит многому у партизан поучиться, они действуют куда более разумно.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:45 Ответить
ХОЧУТЬ, *****? ХООЧУУУТЬ??????
показать весь комментарий
19.09.2022 18:54 Ответить
А не пора діяти по законам воєнного часу? Будете потім ловити як Чауса.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:56 Ответить
За якими саме? Якими статтями?
показать весь комментарий
19.09.2022 19:06 Ответить
Та бляха ніякими. Поки стоїть це чмо на галявині, смокче айкос, пялить інсту, під'їхало пильне рено, звідти висунувся ствол, три раза кашлянув в голову і груди і поїхав. А через 10 хвилин балєзного з зайвимим вентиляційними отворами знайшли наступні поціновувачі айкоса, але в реанімацію вже зайве.
Це якби у нашої країни були силові органи з українців. А так - маємо то шо маємо. Служить би рад, вислужуваться тоже.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:36 Ответить
Який ти сміливий! Навіть не боїшся, що сам або твої близькі стануть об'єктами позасудової розправи. Шльопнуть, а потім скажуть: "Ну,буває - помилочка вийшла, ліс рубають - тріски летять".
показать весь комментарий
19.09.2022 23:13 Ответить
Якщо це необхідна ціна заради того, аби країну нарешті вичистили від орків та їх агентури - я згодний.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:11 Ответить
Швидше за все, орки та їхня агентура уникнуть цього, їх на те готували, а ось такі "згодні" посипляться косяком.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:27 Ответить
Критикуючи - пропонуй, шановний!
По "закону" не буде нічого, бо "закони" пишуть як раз запроданці і рашисти вже 30 років, під себе.
Якщо зараз знов заведеш шарманку про "бла бла бла голо суй краще на наступних виборах" - то це все одно що промовчати, бо діяти треба вже позавчора. Виборів скоріш за все або не буде, або будуть подібні до "референдума" в криму.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:00 Ответить
Пропоную тобі прямувати у кільватері руссского воєнного корабля. Цього - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96 в Україні не повинно бути
показать весь комментарий
20.09.2022 10:21 Ответить
По-перше, "це" вже в Україні давно є, тільки воно спрямоване проти українців-патріотів.
По-друге, пропозицій я так і не побачив.
Висновок - йдеш шукати крейсер мацква сам.
Подальшого діалогу не буде, бо це як спілкуватися з сміттєвим баком. Всього паганого, адьйос.
показать весь комментарий
20.09.2022 12:17 Ответить
Довбню, що виліз з сміттєвого баку, тобі слово репутація відоме? Ти тут хочеш влаштувати Латинську Америку й Білорусеказахстаноузбекістан? Тонтон-макут недороблений!
показать весь комментарий
20.09.2022 12:31 Ответить
Все у Зє-команди буде чудово. Цього вилупка ВІДПРАВЛЯТЬ НА ПЕНСІЮ.
за рахунок кого?
І усе!
Як кажуть, усі залишилися при своїх інтересах.
Крім нас...
показать весь комментарий
19.09.2022 19:07 Ответить
--- Повірте: ця. пропутінська. каста НЕДОТОРКАННИХ орудує виключно на знищення Держави України !!! Робе все можливе і навіть більше.щоб посіяти ЗНЕВІРУ у душі українців знайти оту справедливість ... оту державність...//знахабніло отримуючи захмарну платню. коли ми. пенсіонери ледь--ледь жеврієм...
показать весь комментарий
19.09.2022 19:08 Ответить
Та за що?!
Нормальний же мужик!
Та й заперечує він, а судді треба вірити!
Он дєрьмак навіть не заперечує, що він агент ФСБ, а йому всі вірять!
Так що, треба просто вірити…
показать весь комментарий
19.09.2022 19:13 Ответить
чому тільки хочуть , та чому тільки звільнити, нахабна пика повинна вже давно бути за гратами або вислана за межі україни з російським паспортом. А взагалі чому на окупованих теріторіях можна знищувати фізично колаборантів а в Україні тільки звільняти можна хотіти.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:21 Ответить
Позорные клоуны. Вот эти твари и руководили страной 30 лет. Ленивые, никчемные, сонные, продажные, тупые, ни на что не способные. Если собрать всех этих судей, да и половину депутатов Рады за последние 30 лет, то они все вместе не смогли бы сделать частную фирму по откачке экскрементов из септиков. Для них слишком сложно это было.

Скорее надо выкинуть из числа судей тех, кто не может в течение 24 часов избавиться от этого кацапского шпиона и диверсанта. Последний просто продажный изменник Родины, но у него все в порядке с головой. А те, кто неделями мутозит простейший вопрос (закрыть потенциального шпиона в клетку и пускай там посидит, пока война идет), являются намного более опасными врагами. Выгнать их и нанять инициативных, мотивированных, амбициозных молодых людей, кто будет действовать быстро и четко.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:39 Ответить
Пропала собака! ****, тварь, зараза... Боже, как же я их всех ненавижу.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:05 Ответить
Пропоную його посадити.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:43 Ответить
На пляшку з-під шампанського, я сподіваюся? Чи хочаб на палю?
Бо я зі своїх податків категорично відмовляюсь годувать оце чмо.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:39 Ответить
А прошерстить Банкову и ВР на наличие паспорта с куркой-мутантом никто нэ хочэ? От где зрадныкив не паханое поле. И не забыть у Дерьмака с Лохомбонэвтик кацапское гражданство проверить. И Скумбрия по 8 тоже, с наличием у неё недвижимости в Крыму явно ведь ходит с курячим паспортом
показать весь комментарий
19.09.2022 19:44 Ответить
Уфолить на хрен и отпрфаить россию..Там он узнает истиную цену Путинской дермократии.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:02 Ответить
Свято демократії у воюючій країні продовжується!

Щоб знати з посади брудного суддю, підписи потрібно зібрати... від інших брудних суддів.
А не позбирають, то й не знімуть.

Отака ху%ня, малята.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:25 Ответить
Пенсію 300 тис. не забудьте цьому кацапчику нарахувати. А то пропаде.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:36 Ответить
Якщо є кацапський паспорт - то не звільняти а саджати, а якщо немає, то за що звільняти?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:42 Ответить
хочуть??????????
це якийсь пизззздець при зеленій владі
під час війни УКРАЇНИ проти росії, росіянина хочуть, *****, хочуть, але не можуть звільнити з високої посади
держслужбовця в УКРАЇНГІ, ****, В УКРАЇНІ!!!!!!!!
бо що, *******, мішає ворога назвати ворогом
який, ****, закон???
а як що такий закон є, то ми ДЕБІЛИ, всі до останнього!!!
показать весь комментарий
19.09.2022 21:01 Ответить
Візьміть його в полон
показать весь комментарий
19.09.2022 21:25 Ответить
Попри три десятки років незалежності влада в Україні досі окупаційна.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:52 Ответить
Переконаний, що колеги в курсі і громадянства, і квартир, і всього іншого. Бо разом бухають, відпочивають, роблять бізнес, вирішують справи. Тому щоб "не палити всю малину", радять львову " піти тихенько в ліс".
показать весь комментарий
19.09.2022 22:06 Ответить
Ця гнида в суддівському балахоні нажилася на Українцях вдосталь….,
такі ж падлюки портновські, на усіх щаблях розставлені кучмами, януовощами, ющенками, литвинами, сімоненками, морозами, порошенками, зеленськими !! З шаленими посадовими окладами та пенсіями!
А судді, ХТО??
показать весь комментарий
19.09.2022 23:46 Ответить
Усі три гілки влади давно окуповані рашистами. Війну розпочали щоб знищити український народ, який виявив супротив політиці рашистів при владі. Усю примисловість держави віддали за безцінь рашистам, посадили на рашистську енергетичну голку, тягли у тайожний союз, Крим з усіма коштами і майном віддали ворогові, впарювали у склад України рашистські псевдоутворення днр-лнр. Перед початком вторгнення розстелили дорожку рашистам з усіх напрямків, хоча на Слобожанщині їхній зазнав невдачі.
показать весь комментарий
20.09.2022 01:42 Ответить
 
 