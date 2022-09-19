В Верховном Суде хотят уволить судью Львова, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховном Суде предлагают досрочно уволить с должности председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова, хотя он и отрицает наличие у него российского гражданства, - начат сбор подписей за созыв собраний судей с этой целью на 26 сентября.
Об этом сообщила судья Кассационного административного суда Верховного Суда Елена Кибенко, которая также прибегала к посту судью ВС Ивана Мищенко, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.
15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).
По словам Елены Кибенко, на встрече с судьями и работниками аппарата, которая состоялась на следующий день (16.09.2022 в 12:00), Богдан Львов опроверг эту информацию – как и на своей странице в Facebook.
Кибенко сообщила, что на общем собрании, созванном на 19.09.2022 в 12:00 по инициативе самого Богдана Львова, – сообщение о котором было получено всего за два часа до собрания, – обсуждалось включение в повестку дня вопроса о доверии или недоверии председателю Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, впрочем, оно в повестку дня не включено.
"На наш взгляд, председатель суда не может самостоятельно инициировать вопрос о выражении ему недоверия, руководить таким собранием, формировать повестку дня с колес", поскольку это прямой конфликт интересов.
Хотим подчеркнуть: мы уверены, что этот вопрос должен быть рассмотрен собранием судей Кассационного хозяйственного суда с соблюдением требований закона и процедуры.
Мы не утверждаем, что глава Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов является гражданином РФ или имел там недвижимость. Эти факты должны быть установлены компетентными органами. Но такие обвинения, подкрепленные документами, слишком серьезны и не могут быть проигнорированы.
Нежелание самого судьи во время расследования сложить полномочия председателя суда, мотивируя это тем, что именно из-за желания занять его кресло и появилось это расследование, оставляет единственный возможный вариант дальнейших действий – сбор подписей за досрочное освобождение его от должности", - подчеркнула Кибенко.
Согласно требованиям ст.42 закона "О судоустройстве и статусе судей", судьи начали сбор подписей судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за созыв собрания судей для решения вопроса о досрочном увольнении судьи Богдана Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Они предлагают созвать собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда на 26 сентября, в 10:00 для обсуждения указанных вопросов.
Повестка дня предлагается следующее:
1. О досрочном освобождении Богдана Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
2. Об определении временно исполняющего обязанности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
Обращение от 19 сентября открыто для присоединения для всех судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, отметила Кибенко.
Согласно ч. 4 ст. 42 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" председатель кассационного суда может быть досрочно освобожден от должности по инициативе не менее одной трети от общего числа судей соответствующего кассационного суда путем тайного голосования большинством голосов судей соответствующего кассационного суда.
Пожалуйста, подождите...
ніхто, ****, не побачив, а журналісти побачили......
а може всіх перерахованих, одним наказом велічайшого, накуй, з держпосад?????????????
чи, я з єрмаком прийшов, я з ним і піду????????
Кінематограф творить чудеса, вигадуючи слова, яких, власне, немає в японській мові.
Нінзя (як назва) - вигадка.
Насправді членів кланів, які надавали послуги з замовних вбивств, шпигування та ін. на японській мові називають Сінобі (Шинобі) "...той, що крадеться".
Бурба зробив те що передав єрмак від президента
результат, зрив орерації, зрада
моня давав наказ Бурбі????
ні
єрмак такі накази має право давати чи передавати???
ні
єрмак казав???
так
бурба виконав?
так
бурба мав виконувати наказ єрмака??
ні
хто винен в зриві???
бурба!!!!!!!!!!!!!
от і вся арифметика
назви посаду єрмауа......
посаду як держслужбовся з доступом до держтаємниці
назви по конституції України
я, наприклад, такої посади як керівник ОП в Україні не знав до приходу моніянелохаоманського
і чи є така посада взагалі
яку відповідальність несе перед законом керівник ОП?????????????????
Це вже мужчінка Ермака
у Німеччині. Треба для тебе гарного екзорциста знайти.
А-а-а! То ти певно від нього за кордоном ховаєшся?
з дозволом до Державної таємниці
звільнити?!?
Ясно чому його викрили журналісти а не СБУ..
Бо та сбу також в половини мацкальські паспорти
Це якби у нашої країни були силові органи з українців. А так - маємо то шо маємо. Служить би рад, вислужуваться тоже.
По "закону" не буде нічого, бо "закони" пишуть як раз запроданці і рашисти вже 30 років, під себе.
Якщо зараз знов заведеш шарманку про "бла бла бла голо суй краще на наступних виборах" - то це все одно що промовчати, бо діяти треба вже позавчора. Виборів скоріш за все або не буде, або будуть подібні до "референдума" в криму.
По-друге, пропозицій я так і не побачив.
Висновок - йдеш шукати крейсер мацква сам.
Подальшого діалогу не буде, бо це як спілкуватися з сміттєвим баком. Всього паганого, адьйос.
за рахунок кого?
І усе!
Як кажуть, усі залишилися при своїх інтересах.
Крім нас...
Нормальний же мужик!
Та й заперечує він, а судді треба вірити!
Он дєрьмак навіть не заперечує, що він агент ФСБ, а йому всі вірять!
Так що, треба просто вірити…
Скорее надо выкинуть из числа судей тех, кто не может в течение 24 часов избавиться от этого кацапского шпиона и диверсанта. Последний просто продажный изменник Родины, но у него все в порядке с головой. А те, кто неделями мутозит простейший вопрос (закрыть потенциального шпиона в клетку и пускай там посидит, пока война идет), являются намного более опасными врагами. Выгнать их и нанять инициативных, мотивированных, амбициозных молодых людей, кто будет действовать быстро и четко.
Бо я зі своїх податків категорично відмовляюсь годувать оце чмо.
Щоб знати з посади брудного суддю, підписи потрібно зібрати... від інших брудних суддів.
А не позбирають, то й не знімуть.
Отака ху%ня, малята.
це якийсь пизззздець при зеленій владі
під час війни УКРАЇНИ проти росії, росіянина хочуть, *****, хочуть, але не можуть звільнити з високої посади
держслужбовця в УКРАЇНГІ, ****, В УКРАЇНІ!!!!!!!!
бо що, *******, мішає ворога назвати ворогом
який, ****, закон???
а як що такий закон є, то ми ДЕБІЛИ, всі до останнього!!!
такі ж падлюки портновські, на усіх щаблях розставлені кучмами, януовощами, ющенками, литвинами, сімоненками, морозами, порошенками, зеленськими !! З шаленими посадовими окладами та пенсіями!
А судді, ХТО??