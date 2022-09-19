146 тел эксгумировали в Изюме, большинство - гражданские, в том числе 2 детей, - ОВА

У части эксгумированных в Изюме тел есть признаки насильственной смерти.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения", - говорится в сообщении.

Все тела направляются на судебно медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

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