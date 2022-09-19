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война (46661) эксгумация (123) Изюм (226) Синегубов (481)

146 тел эксгумировали в Изюме, большинство - гражданские, в том числе 2 детей, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

У части эксгумированных в Изюме тел есть признаки насильственной смерти.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения", - говорится в сообщении.

Все тела направляются на судебно медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

Читайте также: Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN
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Топ комментарии
+11
Жахіття, які відкриваються в масових похованнях Ізюму можуть виявитися значно страшнішими за те, що ми побачили в Бучі, Ірпені чи Бородянці.

Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.

На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
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19.09.2022 18:25
+11
Сьогодні бачив інтерв'ю журналіста з Херсонщини. Він спілкувався з місцевими, що були в окупації. Так ось люди дослівно розповідали йому про своє спілкування з москолотою. Коли місцеві запитували орків "Навіщо ви сюди прийшли?", кацапня їм прямо відповідала "Ми прішлі, штоб ви всє сдохлі". Казочки про "учєнія" і про "ми шлі осовождать людєй от нацистов" мокшня розповідає лише тоді, коли потрапляє в полон. Тобто орків можна умовно розподілити на тих, що цілеспрямовано прийшли вбивати і грабувати, і на тих, що прийшли грабувати і вбивати.
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19.09.2022 18:47
+10
Будьте ви навіки прокляті рашистські нелюди!
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19.09.2022 18:28
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Жахіття, які відкриваються в масових похованнях Ізюму можуть виявитися значно страшнішими за те, що ми побачили в Бучі, Ірпені чи Бородянці.

Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.

На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
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19.09.2022 18:25 Ответить
Будьте ви навіки прокляті рашистські нелюди!
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19.09.2022 18:28 Ответить
Ще раз схиляюсь до думки що брати кацапів в полон не слід. Вони не розуміють що таке полон і як поводитися з полоненими.А тим більше з населенням окупованих територій. Тому пропоную після перенесення військових дій на територію противника весь Мобілізаційний резерв ЗС РФ знищувати під чисту а з міст і сіл робити голий степ
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19.09.2022 18:35 Ответить
Гасить гондурасов на поле боя святое дело. Но если сдаются, то набирать побольше. Будет кому за похлебку наши жилища восстанавливать и в Гааге свидетельские показания давать.
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19.09.2022 18:44 Ответить
Кацапи, в більшості, це нація рукожопих алкашів. Вони не придатні до відновлення чогось в Україні, вони здатні тільки нищити і вдавати з себе вищу расу, яка все може, якщо захоче, але, з якоїсь невідомої причини, не хоче могти, вже кілька поколінь підряд. Тому, там все будувалося руками заїжджих гастарбайтерів, в тому числі і з України.
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19.09.2022 20:54 Ответить
Сьогодні бачив інтерв'ю журналіста з Херсонщини. Він спілкувався з місцевими, що були в окупації. Так ось люди дослівно розповідали йому про своє спілкування з москолотою. Коли місцеві запитували орків "Навіщо ви сюди прийшли?", кацапня їм прямо відповідала "Ми прішлі, штоб ви всє сдохлі". Казочки про "учєнія" і про "ми шлі осовождать людєй от нацистов" мокшня розповідає лише тоді, коли потрапляє в полон. Тобто орків можна умовно розподілити на тих, що цілеспрямовано прийшли вбивати і грабувати, і на тих, що прийшли грабувати і вбивати.
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19.09.2022 18:47 Ответить
ЗЕпадаль закликала людей на шашлики
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19.09.2022 18:49 Ответить
Медведчука, Шуфрича, Мураєва і СО повезти до братських могил в Ізюмі і десять раз мордою в кожен труп!
І всіх зрадників України також!
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19.09.2022 19:03 Ответить
Шуфрича з мураєвим пліснява вивезла за кордон.
"Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв"
Мертвячук сидить.
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19.09.2022 19:15 Ответить
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19.09.2022 19:08 Ответить
Обов'язково необхідно вбивати цивільне населення росії. Причому у співвідношенні трьох кацапів за одного українця, так як населення росії втричі більше населення України.
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19.09.2022 19:12 Ответить
1 до 10, інакше немає сенсу, знов розплодяться!
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19.09.2022 19:17 Ответить
"В частини людей є ознаки насильницької смерті"-!!! Це що такий гумор?!!! Це що 95квартал новини пише?!!! Вбивство людини! Будь яке вбивство людини-це насильницька смерть!!! Може досить займатися демагогією, та шукати " хороших вбивць"!!!
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19.09.2022 19:12 Ответить
Це ми ще до Херсона не дійшли. Херсон у 6 разів більше за Ізюм.
Роман Костенко сьогодні цікаву інфу видав. Події відбувались на Кінбурнській косі:

Їм місцеві кажуть: «Ні, це Миколаївська». А вони: «У сенсі Миколаївська?». Місцеві: «Ну, Миколаївська, а Херсонська там, за два кілометри». Так вони подивилися на карту, сіли та поїхали назад, стали саме на кордоні Херсонської області, залишивши ці 2 кілометри. І ми з цього зрозуміли, що вони мають чітку команду: ні сантиметра більше, просто взяти Херсонщину, щоб провести там референдум і бути в адміністративних межах, - розповів Костенко.
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19.09.2022 19:13 Ответить
Да херня какая-то. Они в Николаевской области частично находятся и назад не выходят. Только если их от туда выбьют.
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19.09.2022 20:13 Ответить
 
 