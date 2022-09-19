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146 тел эксгумировали в Изюме, большинство - гражданские, в том числе 2 детей, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У части эксгумированных в Изюме тел есть признаки насильственной смерти.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения", - говорится в сообщении.
Все тела направляются на судебно медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.
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Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.
На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
І всіх зрадників України також!
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Мертвячук сидить.
Роман Костенко сьогодні цікаву інфу видав. Події відбувались на Кінбурнській косі:
Їм місцеві кажуть: «Ні, це Миколаївська». А вони: «У сенсі Миколаївська?». Місцеві: «Ну, Миколаївська, а Херсонська там, за два кілометри». Так вони подивилися на карту, сіли та поїхали назад, стали саме на кордоні Херсонської області, залишивши ці 2 кілометри. І ми з цього зрозуміли, що вони мають чітку команду: ні сантиметра більше, просто взяти Херсонщину, щоб провести там референдум і бути в адміністративних межах, - розповів Костенко.