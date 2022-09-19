Минобороны о фронте: Все ждут побед, но то, что враг не продвигается вглубь, – это тоже победа
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия сконцентрировала наибольшее количество своих военных и вооружения в Донецкой области и на юге, и сейчас задача ВСУ на этих участках фронта – не допустить продвижения противника вглубь.
Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"На прошлой неделе у нас с вами были очень приятные события, освобождались оккупированные территории в Харьковской области, и мы заявляли о 8500 освобожденных кв. км. Сегодня происходят стабилизационные мероприятия, наша задача – осуществить необходимые мероприятия по безопасности, учитывая, что территория находилась под оккупацией. Вторая задача – удержать эти территории", – сказала Маляр.
Она напомнила, что линия фронта остается очень большой – это 1300 км, где происходят активные боевые действия. Эпицентрами применения военных сил РФ Маляр назвала Донецкую область и юг Украины, где ВСУ "оказывают героическое сопротивление" российской армии.
"Основные усилия ВСУ сегодня сконцентрированы на том, чтобы враг не мог продвигаться, и на возможности возвращения наших территорий", – сказала замминистра обороны.
Комментируя ситуацию в Херсонской области, Маляр сказала, что "все ждут побед", но следует понимать, что враг превосходит в количестве вооружения и личного состава, и нельзя недооценивать противника.
"То, что враг не продвигается вглубь территории Украины, – это тоже победа, это тоже очень мощные усилия наших вооруженных сил", – добавила Маляр.
Пожалуйста, подождите...
А от, яким боком до цього Міноборони, не розумію.
Підгототовки до вторгнення ви не бачили, Зброєю та ************ ЗСУ не забезпечили, солдат екіпіровкою теж, логістику налагодити не могли.
Чим ви там, *****, займаєтесь?!
Минулого разу ворога розвели наступом на півдні, в Херсонській області.
Цього разу знову почали напускати туману. Вчора Zе щось ляпав про наступ на Донбасі; сьогодні Маляр про оборону там же...
Наближаємо перемогу усіма засобами! Віримо в ЗСУ!!!❤️❤️❤️
Но если серъёзно скажу так, НИКТО не ожидал того, что совершили ВСУ за последние пару недель.
Огромную территорию освободили в Харьковской области, вклинились в оборону врагу на Херсонщие, даже в Луганскую область вошли. Нанесли огромные потери противнику, обратили в бегство его элитные танковые части. Да блин, что тут говорить, если даже легендарные зрадое..бы Цензора приуныли и перестали истерить на несколько дней!!! А этого добиться практически нереально! Слава ЗСУ! Теперь закрепить успех, передохнуть парням надо дать, и можно продолжать поддавливать вражин на правом берегу Днепра... Там им жопа и очень скоро.
ВІДМАЗКА У ДУСІ Зе КЛОУНІВ.
Ще б сказали"але те, що ви живі - це теж перемога".