РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13136 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 183 33
война (46661) Минобороны (8222) Маляр Анна (408)

Минобороны о фронте: Все ждут побед, но то, что враг не продвигается вглубь, – это тоже победа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Россия сконцентрировала наибольшее количество своих военных и вооружения в Донецкой области и на юге, и сейчас задача ВСУ на этих участках фронта – не допустить продвижения противника вглубь.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На прошлой неделе у нас с вами были очень приятные события, освобождались оккупированные территории в Харьковской области, и мы заявляли о 8500 освобожденных кв. км. Сегодня происходят стабилизационные мероприятия, наша задача – осуществить необходимые мероприятия по безопасности, учитывая, что территория находилась под оккупацией. Вторая задача – удержать эти территории", – сказала Маляр.

Она напомнила, что линия фронта остается очень большой – это 1300 км, где происходят активные боевые действия. Эпицентрами применения военных сил РФ Маляр назвала Донецкую область и юг Украины, где ВСУ "оказывают героическое сопротивление" российской армии.

Читайте также: "Хорошие русские" – пропагандистский инструмент противников санкций против РФ. Они могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас, - Маляр

"Основные усилия ВСУ сегодня сконцентрированы на том, чтобы враг не мог продвигаться, и на возможности возвращения наших территорий", – сказала замминистра обороны.

Комментируя ситуацию в Херсонской области, Маляр сказала, что "все ждут побед", но следует понимать, что враг превосходит в количестве вооружения и личного состава, и нельзя недооценивать противника.

"То, что враг не продвигается вглубь территории Украины, – это тоже победа, это тоже очень мощные усилия наших вооруженных сил", – добавила Маляр.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
19.09.2022 19:39
+24
показать весь комментарий
19.09.2022 19:41
+19
СЛАВА ЗСУ
показать весь комментарий
19.09.2022 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чули? Шольц звонив )(уйлу казав залиш українцям танки,бо прийдеться мені ім давати леопарди
показать весь комментарий
19.09.2022 19:39 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2022 20:13 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2022 19:39 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2022 19:41 Ответить
Прикольно. Але у Таймс не знають про довжину стола))
показать весь комментарий
19.09.2022 21:27 Ответить
Всё, что делает ЗСУ, уничтожая парашный сброд, правильно по определению.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:44 Ответить
Наполеон писал, что самое опасное время наступает сразу после Победы, а то, что делают ЗСУ последние полгода другой трактовки не имеют.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:45 Ответить
Справді, це перемога.
А от, яким боком до цього Міноборони, не розумію.
Підгототовки до вторгнення ви не бачили, Зброєю та ************ ЗСУ не забезпечили, солдат екіпіровкою теж, логістику налагодити не могли.
Чим ви там, *****, займаєтесь?!
показать весь комментарий
19.09.2022 19:46 Ответить
Ну як чим. Пєрєговорамі в мінскє і стамбулє с арачмонієй во главє. Нємножко снімаєм стружку с дружествєнни стран. Іногда говорім вєщі...ні о чєм.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:52 Ответить
Ворог сильнии і підлии -- треба збиратись з силами.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:49 Ответить
СЛАВА ЗСУ
показать весь комментарий
19.09.2022 19:53 Ответить
Ми про це з 14-го знаємо.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:57 Ответить
это правда! верим в вас!
показать весь комментарий
19.09.2022 19:57 Ответить
Де буде наступати Залужний наступного разу - не повинен знати ніхто. Ніхто (ворог) не повинен здогадуватись.
Минулого разу ворога розвели наступом на півдні, в Херсонській області.
Цього разу знову почали напускати туману. Вчора Zе щось ляпав про наступ на Донбасі; сьогодні Маляр про оборону там же...
показать весь комментарий
19.09.2022 20:03 Ответить
Особенно не должен знать ни кто в ОПе с завхозом дЕрьмаком.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:13 Ответить
І на тому дякувати Богу що наші тримають фронт, успіх и москалів - те що вони взяли нахрапом ( благадаря харошим дарогам) у перші місяці і збитки заподіяні обстрілами, та вкрадена пшениця, метал, електроенергія, техніка
показать весь комментарий
19.09.2022 20:08 Ответить
Розмовляв із товаришем з фронту- паніки нема, усім забезпечені ( в т.ч. грошима), ротаціі йдуть, у відпустки пускають, втрати теж є в межах 1%
показать весь комментарий
19.09.2022 20:15 Ответить
Тепер, коли я думаю про це, нещодавні дії кацапів, здається, більше спрямовані на надію створити масову паніку, оскільки вони фізично не можуть зробити набагато більше своїми останніми діями. Шансів створити катастрофічну повінь, обстрілюючи дамби ракетами, практично немає. Атомні електростанції в гіршому випадку вимкнуться, і, ймовірно, знадобиться величезна кількість ракет, щоб досягти цього рівня.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:19 Ответить
Всё, шо делает ЗСУ, правильно по определению. Главное, лупаште кацапню, шоб не ползало по нашей территории
показать весь комментарий
19.09.2022 20:29 Ответить
А артілерію 23.02. 22 від Чонгара вони випадково відвели ?
показать весь комментарий
20.09.2022 07:50 Ответить
Всегда
показать весь комментарий
20.09.2022 08:51 Ответить
А у нас миллион воюет?
показать весь комментарий
01.10.2022 14:27 Ответить
Зараз декому хочеться дуже швидко наступати "до кордону", але без повної зачистки звільнених територій, створення резервів, поповнення беєзапасу та ротації цього робити не варто. Головне поки це відбувається постійно знищувати все кацапське в межах досяжності далекобійної зброї. Так нам і наступати буде легше і втрат також буде менше.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:30 Ответить
Знову пісня про перевагу їх в кількості
показать весь комментарий
19.09.2022 20:33 Ответить
А это не так?
показать весь комментарий
20.09.2022 08:52 Ответить
Ні не так. Українців більше воює на фронті. После їхньої мобилізації все може зміниться.
показать весь комментарий
22.09.2022 13:52 Ответить
Для тих, хто захищається - перемога, для тих, хто атакує - ні
показать весь комментарий
19.09.2022 20:46 Ответить
А ми ще одним пікапом допоможемо!!!!
Наближаємо перемогу усіма засобами! Віримо в ЗСУ!!!❤️❤️❤️
показать весь комментарий
19.09.2022 21:31 Ответить
Самое важное это жизни наших ребят. Настоящая победа это когда они остаются живыми.
показать весь комментарий
20.09.2022 01:32 Ответить
Сидя на диванах ждать побед самое оно...
Но если серъёзно скажу так, НИКТО не ожидал того, что совершили ВСУ за последние пару недель.
Огромную территорию освободили в Харьковской области, вклинились в оборону врагу на Херсонщие, даже в Луганскую область вошли. Нанесли огромные потери противнику, обратили в бегство его элитные танковые части. Да блин, что тут говорить, если даже легендарные зрадое..бы Цензора приуныли и перестали истерить на несколько дней!!! А этого добиться практически нереально! Слава ЗСУ! Теперь закрепить успех, передохнуть парням надо дать, и можно продолжать поддавливать вражин на правом берегу Днепра... Там им жопа и очень скоро.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:17 Ответить
Міноборони про фронт: Усі чекають на перемоги, але те, що ворог не просувається вглиб - це теж перемога Джерело: https://censor.net/ua/n3368209

ВІДМАЗКА У ДУСІ Зе КЛОУНІВ.
Ще б сказали"але те, що ви живі - це теж перемога".
показать весь комментарий
20.09.2022 12:17 Ответить
 
 