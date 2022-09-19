Говорили о дальнейшей военной помощи Украине, - Кулеба провел встречу с американским конгрессменом Миксом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой международного комитета палаты представителей Конгерса США Грегори Миксом в США дальнейшую военную помощь Украине, признание РФ государством-спонсором терроризма, привлечение ее к ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"Я начал свой визит в США со встречи с Грегори Миксом. Благодарен Конгрессу США за железную поддержку Украины. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, признании РФ государством-спонсором терроризма, привлечении его к ответственности и обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - отметил министр.
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Мирон Левицький 97d5f3f1
показать весь комментарий19.09.2022 19:56 Ответить Мне нравится 0
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