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Говорили о дальнейшей военной помощи Украине, - Кулеба провел встречу с американским конгрессменом Миксом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой международного комитета палаты представителей Конгерса США Грегори Миксом в США дальнейшую военную помощь Украине, признание РФ государством-спонсором терроризма, привлечение ее к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Я начал свой визит в США со встречи с Грегори Миксом. Благодарен Конгрессу США за железную поддержку Украины. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, признании РФ государством-спонсором терроризма, привлечении его к ответственности и обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - отметил министр.

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19.09.2022 19:56 Ответить
 
 