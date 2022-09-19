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Новости За рубежом
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Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, - глава МВД Каминский подписал постановление

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского министра в твиттере.

"Сегодня я подписал постановление, которое ужесточает ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул Каминский.

Теперь туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут попасть на территорию Польши.

Читайте также: Пять стран ЕС-соседей России обсудят ограничение въезда для граждан РФ, – МИД Литвы
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Топ комментарии
+13
Рішення Польщі , щодо в'ізду до них рашистів , дуже виважене і вірне !

Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2022 19:59
+11
Дуже файно.
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19.09.2022 20:07
+8
в стойло !!! паРашные свиньи.
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19.09.2022 20:00
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Правила форума Совет форумчан
Рішення Польщі , щодо в'ізду до них рашистів , дуже виважене і вірне !

Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2022 19:59 Ответить
в стойло !!! паРашные свиньи.
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19.09.2022 20:00 Ответить
Гарно
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19.09.2022 20:00 Ответить
Дуже файно.
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19.09.2022 20:07 Ответить
Новое правило въезда: руццкий турист - иди накуй!
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19.09.2022 20:17 Ответить
Наконец, хорошие и рабочие санкции. В Москве никакой войны не существует. Число трупов около нуля (ну, пара десятков не в счет, да и те воевали уже много лет в прошлом), никаких проблем ни с чем не существует, есть поддержка режима. Пускай почувствуют теперь, что в Европу больше никогда. А другие направления тоже закрываются, Грузия уже приняла сотни тысяч хороших русских может пожалеть об этом в будущем. Фирмы с хорошим доходом закрываются, амбициозные хорошие русские вполне могут понять, что либо они свергают режим, либо навсегда сидят без денег и без шансов попасть в европейский университет. Именно они должны возглавлять очаги революции, строя стадо из бурятов и ингушей на войну.

Но еще осталась Финляндия. С другой стороны, граница в обе стороны если открыта, то можно закидывать дрг для атаки на Петербург (который основал Ленин в 1918-ом году). Но надо прикрывать лавочку, не забыв выделить из ЕС для Финляндии немного компенсации убытков из-за закрытой границы.
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19.09.2022 20:32 Ответить
Заблокуйте ще доставку з міжнародних майданчиків від СДЕК-глобал, Боксбері тощо в обхід санкцій. Літаками в Польщу-бульбашанія-рашка.
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19.09.2022 21:45 Ответить
Хоч одна нормальна країна є в Євросоюзі. Це Польща.
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19.09.2022 23:05 Ответить
Viva Polonia!!!!
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20.09.2022 01:32 Ответить
....а за використання свиноСобачої мови- 10 років ув'язнення!!!!! О-то було б діло!
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20.09.2022 05:39 Ответить
 
 