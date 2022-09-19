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Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, - глава МВД Каминский подписал постановление
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского министра в твиттере.
"Сегодня я подписал постановление, которое ужесточает ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул Каминский.
Теперь туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут попасть на территорию Польши.
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показать весь комментарий19.09.2022 20:00
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Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Но еще осталась Финляндия. С другой стороны, граница в обе стороны если открыта, то можно закидывать дрг для атаки на Петербург (который основал Ленин в 1918-ом году). Но надо прикрывать лавочку, не забыв выделить из ЕС для Финляндии немного компенсации убытков из-за закрытой границы.