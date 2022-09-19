РФ пытается скрыть правду о своих преступлениях в Изюме: проводит операцию с использованием пророссийских аккаунтов на Западе, - уполномоченный правительства Польши Жарин

Россия пытается скрыть правду о своих преступлениях в Изюме, совершая операцию по дезинформации с использованием пророссийских аккаунтов на Западе.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства РП Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Жарин, в течение последних несколько дней наблюдается повышенная активность пророссийских аккаунтов в соцсетях, которые ведутся на Западе.

"Продолжается информационная операция России относительно преступления в Изюме, где украинцы выявили массовые захоронения", - подчеркнул уполномоченный правительства РП.

Читайте также: 146 тел эксгумировали в Изюме, большинство - гражданские, в том числе 2 детей, - ОВА

Он подчеркнул, что таким образом, российская пропаганда пытается размыть ответственность россиян за преступления в Украине.

Как подчеркнул Жарин, в рамках российской дезинформационной кампании звучат два основных месседжа: отрицается ответственность России за преступления против украинцев; продвигается тезис, что в Изюме выявлены могилы украинских военнослужащих, от которых отказалась украинская армия и которых похоронили россияне.

Показательным он назвал то, что в этой дезинформационной кампании россияне используют аккаунты, которые ведутся на языках стран Запада. Цель - "легитимизировать российскую ложь и обеспечить кремлевской пропаганде большое влияние".

Он привел пример анализа медийного рынка Италии, где в СМИ очень часто появляются тезисы российской пропаганды, а для участия в программах нередко приглашаются известные российские пропагандисты.