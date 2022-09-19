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РФ пытается скрыть правду о своих преступлениях в Изюме: проводит операцию с использованием пророссийских аккаунтов на Западе, - уполномоченный правительства Польши Жарин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Россия пытается скрыть правду о своих преступлениях в Изюме, совершая операцию по дезинформации с использованием пророссийских аккаунтов на Западе.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства РП Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Жарин, в течение последних несколько дней наблюдается повышенная активность пророссийских аккаунтов в соцсетях, которые ведутся на Западе.

"Продолжается информационная операция России относительно преступления в Изюме, где украинцы выявили массовые захоронения", - подчеркнул уполномоченный правительства РП.

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Он подчеркнул, что таким образом, российская пропаганда пытается размыть ответственность россиян за преступления в Украине.

Как подчеркнул Жарин, в рамках российской дезинформационной кампании звучат два основных месседжа: отрицается ответственность России за преступления против украинцев; продвигается тезис, что в Изюме выявлены могилы украинских военнослужащих, от которых отказалась украинская армия и которых похоронили россияне.

Показательным он назвал то, что в этой дезинформационной кампании россияне используют аккаунты, которые ведутся на языках стран Запада. Цель  - "легитимизировать российскую ложь и обеспечить кремлевской пропаганде большое влияние".

Он привел пример анализа медийного рынка Италии, где в СМИ очень часто появляются тезисы российской пропаганды, а для участия в программах нередко приглашаются известные российские пропагандисты.
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19.09.2022 20:30 Ответить
Так и не поняли что от них просто ушли.
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19.09.2022 21:14 Ответить
Приховати правду зараз неможливо. Бо знаходять списки людей які були убиті а також списки російських військових -коли відходили не встигли за собою все прибрати.Також є свідки які все це пережили .
А взагалі і так всім зрозуміло що Росія окупант. На даний час працюють новітні технології такі як супутникові знімки.
І все це приховати не можна як Росія приховувала злочини за радянських часів. А на проросійських акаунтах будуть намагатися щоб європейці вірили в неправду вигадану Путіним.
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19.09.2022 20:36 Ответить
тих москальських ботів і тут аж через край. А наглі - тільки натовчеш носом у висране ними, так зразу звинувачують, що я - кацап.
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19.09.2022 20:52 Ответить
брехня і брехлива пропаганда це зброя якою москалі хочуть виправдати свої фашистські дії,
платять криваві гроші блогерам щоб брехали скрізь,

орбан прагне наслідувати свого хазяїна рашистського фюрера
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19.09.2022 21:07 Ответить
С пропагандой у рузьге в точности как у псевдоХармса:
"Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел". (с)
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19.09.2022 21:14 Ответить
Аккаунтів за бугром у путлєрскої банди дійсно до фіга та мала бричка...тільки в Німеччині понад мільйон...
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19.09.2022 21:21 Ответить
 
 