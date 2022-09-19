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Харьковщина (4120) эвакуация (1751) Верещук (470)

Через несколько дней будет организована эвакуация с деоккупированных территорий на Харьковщине, как это было в Донецкой области, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

На деоккупированных территориях Харьковской области, где нет связи и интернета, полиция будет осуществлять подомовый обход и будет предлагать людям эвакуироваться, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"У нас есть оперативный план эвакуации, но действительно есть проблема с коммуникацией, поскольку нет там восстановленного питания (нет электроснабжения), а значит, нет и провайдеров, нет возможности донести информацию до людей... Будем использовать подомовый обход. Национальная полиция, которая осуществляет подомовый обход и верификацию жителей, каждому будет предлагать эвакуацию", - сказала Верещук на брифинге в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, в составлении списков на эвакуацию с деоккупированных территорий примут участие также волонтеры и местные власти. Кроме того, в ближайшие дни заработает чат-бот, через который можно будет записаться на эвакуацию. В то же время она отметила, что не все жители согласны покидать свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Вице-премьер сообщила, что эвакуация с деоккупированных территорий Харьковщины будет организована по примеру Донецкой области.

"Дайте еще несколько дней, и то же самое будет на Харьковщине", - пообещала Верещук.

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Топ комментарии
+8
Іра-"шатло-евакуатор"
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19.09.2022 20:31
+7
Альо,а хто говорив перед війною, що евакувація з прифронтових міст не доречна? Ми пам'ятаємо.Будеш відповідати.
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19.09.2022 20:37
+7
Господи, ви хворі? Куди ви пхаєте їх? Ви хоч розумієте, що половина цих переселенців носять труси з триколору і тихо ненавидять Українців? Скажіть хтось тим дебілам зеленим, що не можна цього робити. Хто хотів і мав виїхати, зробили це давно. А хто лишився, то це в більшості ті, хто чекав на руський мір.
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19.09.2022 21:13
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Іра-"шатло-евакуатор"
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19.09.2022 20:31 Ответить
Чонгар-Херсон
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19.09.2022 22:29 Ответить
Знак кацапам, что пора бежать
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19.09.2022 20:33 Ответить
куди?

оце нова лінія виведення коштів..хоча насправді он до саеаторіїв західної можна..
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19.09.2022 20:36 Ответить
Ты хоть понимаешь, что раз оттуда никто не выехал за полгода (кроме городов и пгт у границы, да и за время оккупации через Кацапию), то людям, внезапно, вообще некуда ехать. Если бы они могли бы эвакуироваться по жилью, по работе или по состоянию психики, то давно бы сделали по маршруту РФ-Грузия-ЕС и потом назад в Украину через Польшу или в ЕС и остаться. Эвакуация должна быть крайне специфической и с учетом того, что там могут быть завербованные диверсанты. Завербованные очень просто: заставили расстрелять пленных под угрозой собственного расстрела, сняли на камеру, теперь угрожают это опубликовать, если не будешь работать на нас. И их нельзя ставить у линии фронта, у некоторых важных целей, их надо аккуратно распределить подальше, при этом если там алкоголик, то это скорее преимущество в плане безопасности.
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19.09.2022 20:37 Ответить
а какого зрена эти дятлы предьявляют претензии что их бамбили под оккупацией они что все поголовно долпайопы?
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19.09.2022 23:27 Ответить
Альо,а хто говорив перед війною, що евакувація з прифронтових міст не доречна? Ми пам'ятаємо.Будеш відповідати.
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19.09.2022 20:37 Ответить
Хто це?
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19.09.2022 20:39 Ответить
Таке говорила Верещук за дві неділі до війни.Я сама чула, а тепер евакуація.Так і хочеться пику набити.
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19.09.2022 21:01 Ответить
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19.09.2022 21:22 Ответить
хтось закриє цьому супероратору *****, чи ні????
киздіти, не мішки носити і не людям помагати
а киздіти, це киздіти і не більше того...
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19.09.2022 21:05 Ответить
Господи, ви хворі? Куди ви пхаєте їх? Ви хоч розумієте, що половина цих переселенців носять труси з триколору і тихо ненавидять Українців? Скажіть хтось тим дебілам зеленим, що не можна цього робити. Хто хотів і мав виїхати, зробили це давно. А хто лишився, то це в більшості ті, хто чекав на руський мір.
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19.09.2022 21:13 Ответить
да так и есть это вообще пистец - выселять этих гнид нужно на ксуй за поребрик
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19.09.2022 23:26 Ответить
Цих не забудь вивезти на шатлах
"Майже повний склад Пенсійного фонду в Ізюмі перейшов на бік росіян, - офіцер ТрО Корсунов".
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19.09.2022 21:36 Ответить
Так, налагодити інфраструктуру, то гроші, жалко. А ляпанути про евакуацію, це безкоштовно
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19.09.2022 22:03 Ответить
Всем молчать... дура номер два, после Марьяны Безмозглой речь толкает....🤫
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19.09.2022 22:11 Ответить
"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну" И.Верещук, Украинская правда, 17 июля 2020 г.
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19.09.2022 22:39 Ответить
показали видео из Изюма там какие то местные тетки во время приезда зеленого невтiка высказывали претензии пачему их бамбили 5-ть месяцев ?
там что совсем пропащие люди живут? деградация интеллекта до уровня гусеницы? может таких в рашку отправлять?
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19.09.2022 23:25 Ответить
нам нужны не люди прокацапские - нам нужна Украинская Земля - у всех остальных всегда есть(был) выбор -уехать или туда или сюда
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19.09.2022 23:30 Ответить
Половина потім повернеться, не знайшовши прихисток, частина буде жабракувати, частина бандюкувати, а дехто "заробляти" визначенням цілей для кацапів...
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20.09.2022 11:03 Ответить
 
 