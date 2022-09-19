Каждого человека, которого брали в плен, оккупанты раздевали. Российские солдаты искали "нацистские" татуировки, после чего пытали и убивали, - Небытов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные раздевали всех людей, которых брали в плен, а когда не находили на их телах "нацистских" татуировок - пытали и убивали.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждого человека, которого брали в плен, оккупанты раздевали. Российские солдаты искали "нацистские" татуировки и не находили, после чего пытали и убивали. Многих расстреливали снайперы", - отметил Небытов.
Он отметил, что важно каждый день напоминать миру, как поступает армия Российской Федерации. "Это не только трагедия Бучи, мы видим это в Изюме, и увидим во всех наших городах, пока оккупированных, там все доказательства преступной деятельности. Россия - это страна-террорист", - добавил начальник полиции Киевской области.
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Сказав НI - значить НI.
Терористи - "то iнше", а проти пуйла нiчого казати не можна.
Якщо б Україна не встояла, то по Бучі та Ізюму десь років через 10 теж водили би піонерів, та розповідали тіж самі казки.
И по снегу ногами босыми,
Крепко сжав окровавленный рот,
Как на трон, партизанка России
На высокий взошла эшафот.
Друнина Юлия на 60-летие Зои
от і діди воювали..типу і СРСР немає
Чесно кажучи, мені то до дупи, що там в них.
а якщо знаходили татуювання то що тоді?
не розумію логіки
мабуть її нема. але якщо пофіг кого знищувати, навіщо шукати татуювання?
це ви напевно не зрозуміли)
Розтлумачу - рівноправ'я, це не коли ви пісяєте однаково, Борис, ну що ж це з вами? Рівнопров'я, це коли - що жінка що чоловік мають ті самі права і свободи закріплені законодавчо.
Те що ви верзете - це все одно що жінка сказала б, Борис, ану спробуй народи дитину і викорми грудьми. Не можеш? То ж ти вочевидь неповноцінний і маєш отримувати меньше зарплатню ніж я і права та свободи теж )))) Розумієте, Борисе, як це дебільно звучить? ))) Які блть відра? )))
Те що у жінок немає логіки - це дебільнуватий сексисткий аргумент, який немає ніякого наукового підгрунтя. Усі дослідження мозку вже давно показали що жінки та чоловіки всередньому однаково виконують як математичні так і логічні завдання. Є жінки науковці, є жінки топменеджери, є письменникі, є військові пілоти, і тд тд тд. Якби те що ви кажете було хоч на крихту вірним - цього б не могло статися в принципі. Та й дітей без логіки не виховаєш, вочевидь)
Ще відкрию вам секрет, Борисе, можливо для вас стане відкриттям і переверне ваш сексистський світогляд, бо мені вас шкода.
Жінка з'явилася не з ребра, Адама, уявляєте? Більше того, біологічно коли розвивається плід, будь яка дитина, включаючи і вас - спочатку ближче до жіночої статі, і тільки потім природа, дуже складними гормональними та генетичними механізмами за допомгою Y хромосоми, яка з'явилась набагато пізніше за звичайні (жіночі) хромосоми перероблює "жіночий" організм на чоловічий, грубо кажучи, щоб ви зрозуміли, Борис. То ж природі набагато складніше зробити чоловіка аніж жінку, біологічно, бо вона навчилася це робити набагато пізніше. Це одна з вірогідних причин, чому чоловіки в середньому живуть меньше за жінок, Борис.
Також в вашому організмі є усі жіночі гормони, як і у жінки усі чоловічи. Просто різні пропорції. Тож почніть вже поважати жінок, і не будьте невігласом.
А від слов своїх не відхрещуюсь. Людина з такими переконаннями про жінок - і невіглас і довбойоб. Одне іншому не заважає а доповнює. І це не образа, просто констатую.
Навчись з людьми адекватно поводитись, а потім вже пиши щось кудись. Сором тай годі. Якесь недолюблене ображене створіння.
Не займай мого часу. Рідко таку тупість зустрічаю.
якщо ви не розумієте відмінності між поняттями "рівноправ'я між полами" та "різниця між чоловіком і жінкою" - то я чесно кажучи навіть не знаю що ще добавити... повторююсь, з вами нема сенсу розмовляти. Чи я десь стверджую що чоловік і жінка однакові? Жінка може таке чого не може чоловік, і навпаки. То й що, Борис? Що ви намагаєте довести? Що якщо ви можете цілитись як сците, то ви краще за жінку? )))) ступайте десь с кимось іншим спілкуйтесь, я вас прошу)