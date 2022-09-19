IT-Армия взломала сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине

Вследствие взлома сайта группы Вагнера стали доступны все персональные данные завербованных на войну в Украине российских заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает IT-Армия на своем телеграм-канале.

"Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна! Слава Украине! Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.

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