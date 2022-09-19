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IT-Армия взломала сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие взлома сайта группы Вагнера стали доступны все персональные данные завербованных на войну в Украине российских заключенных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает IT-Армия на своем телеграм-канале.
"Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна! Слава Украине! Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 irenka ko
показать весь комментарий19.09.2022 22:06
+14 аспм мпри
показать весь комментарий19.09.2022 22:46
+12 Павло ШОвте
показать весь комментарий19.09.2022 22:19
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когда уже дойдет, что нужно ломать телекомуникационные системы?
Впродовж всієї церемонії королівського похорону Її Величності (більше 9 годин) щохвилини лунав гарматний постріл, а через 5 секунд піся того лунав удар Севастопольського дзвону (трофею британської армії в Кримській війні). На страх кацапам.
От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"
Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.
Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.
Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.
Надеюсь что кому то это знание поможет
В ЧВК создан отдельный отряд для осужденных за сексуальные преступления. Из ИК-7 в Новгородской области на фронт отправили 70 человек из касты "опущенных"
И да, надеюсь скачанные данные будут размещены где-нибудь для желающих
По перше - мобілізованих підарасів з зони ніхто не буде вносити онлайн на сайті, бо вони на 90% трупи, нахіба це робити.
А по друге, що толку взламувати сайти на яких типу є ПІБ зеків які скоро стануть мясом в Україні? В чому критичність інфи знати де прописаний черговий підарас з ерефії? Дзвонити їм на ютубу і питати всякі питання на які вони дебільно відповідають? Це типу ефективно? Так і взлом якогось сайту, до пиз*ди.