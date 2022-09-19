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Мемориал в честь героев из "Азовстали" планируют установить на Певческом поле в Киеве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

азовсталь

В Киеве на Певческом поле хотят создать мемориал памяти погибших защитников Мариуполя с похоронами героев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью "Украинской правде" руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачова.

"Да, это будет на месте Певческого поля. Там уже стоит мемориал воинам Второй мировой войны, государственный флаг, и именно это место подходит и по всем архитектурным и визуальным нормам", - сказала она.

Толкачова сообщила, что архитектор, тоже "Азовец", разработал визуализацию, она сейчас в КГГА.

Она отметила, что есть ряд бюрократических процедур, власти рассматривают вопрос, как решить это как можно скорее, потому что с этим уже затягивать нельзя.

По ее словам, сейчас урны кремированных находятся на хранении в крематории. Некоторые семьи забрали урны домой. Поэтому, как подчеркнула Толкачова, нужно как можно быстрее делать этот мемориал.

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"Мы хотели бы к зиме все сделать. Архитектурная форма, которую мы хотим воплотить, довольно масштабная и сложная. Поэтому сначала нужно начать процесс захоронения, потом уже строить сам мемориальный комплекс и приводить в порядок места захоронения", - подчеркнула Толкачова.

После этого будут делаться дорожки, будут высаживаться зеленые насаждения, там еще нужно делать реконструкцию лестницы, ведущей прямо от набережной Днепра, добавила она.

"Локация очень удачная, и единственное, что сейчас нас останавливает, это последнее слово власти", - сказала Толкачева.

Мемориал в честь героев из Азовстали планируют установить на Певческом поле в Киеве 01

Кроме того, по ее словам, есть проблема, когда некоторые матери не хотят кремировать тела погибших сыновей по религиозным соображениям, но они сказали, что будут ждать мемориал, чтобы похоронить ребят вместе. И они ждут, не хоронят детей, отметила Толкачова. По ее словам, тела до сих пор хранятся в моргах в рефрижераторах, "поэтому мы сейчас обращаемся к президенту Зеленскому с просьбой помочь нам срочно начать процесс захоронения погибших героев на территории, которую мы выбрали под мемориал".

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В то же время представитель "Азова" отметила, что тела погибших в Оленовке "азовцев" захватчики не отдают. "И я вообще не знаю, отдадут ли, будут ли их держать до последнего, пока они не разложатся до такого состояния, что там ничего нельзя будет узнать. Фактически, происходит сокрытие преступлений", - подчеркнула Толкачова.

Напомним, украинским военным, которые до последнего защищали Мариуполь, пришлось выйти из "Азовстали" и оказаться под контролем россиян. Украинцы надеялись, что безопасность военнопленных будет гарантировать, в частности, Международный Комитет Красного Креста, однако россияне устроили теракт в Оленовке и не предоставили списки погибших. К пленникам не допускают международные организации – представителям МККК дали возможность осмотреть лишь несколько сотен пленных "по обе стороны". Россия нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные Женевской конвенцией. В то же время, гендиректор Мардини гарантировал, что они делают все возможное в переписке с РФ, чтобы иметь доступ к пленным.

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Топ комментарии
+21
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19.09.2022 22:30
+19
Нам не треба тут копію скандинавських мечів. І не треба відокремлювати Азов від інших полеглих героїв. Загиблий під Попасною сільській дядько на ту ж саму повагу. Треба окреме військове поховання у Києві, як Арлінгонтське кладовище у США.
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19.09.2022 22:49
+18
Вже меморіал? Можливо, для початку, повернемо усіх іще покищо живих героїв?
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19.09.2022 22:26
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Вже меморіал? Можливо, для початку, повернемо усіх іще покищо живих героїв?
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19.09.2022 22:26 Ответить
вже, вже половина азовців полягла в Маріку....
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19.09.2022 22:29 Ответить
хай так.

а біля "жовтневого" палацу, на Алеї Небесної сотні має бути

Меморіал Героїв

і Небесної сотні, і Війни, починаючи з 2014-го
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19.09.2022 22:28 Ответить
та шо ж за дурня..й спочити не дадуть..погані матері не дають синів поховати посеред Співочого поля..на якому концерти проводять..це вже зашквар..
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19.09.2022 22:28 Ответить
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19.09.2022 22:30 Ответить
так і назвати-нарід...
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19.09.2022 22:36 Ответить
Меморіал на честь героїв з "Азовсталі" планують встановити на Співочому полі в Києві... а чому не в Маріуполі?
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19.09.2022 22:31 Ответить
чому не там і там?
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19.09.2022 22:33 Ответить
вони ж ще хочуть ховати там..
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19.09.2022 22:37 Ответить
бо вони не збираються його повертати
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19.09.2022 23:37 Ответить
Об'ективну оцінку цим намаганням можуть дати тільки близьки тих хто наразі в полоні і, звісно, тих хто загинув...усім іншим, на мій погляд, слід утриматись від оціночних суджень
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19.09.2022 22:34 Ответить
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19.09.2022 22:36 Ответить
Ставангер-фьорд, Ругаланд, Норвегия.
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19.09.2022 22:41 Ответить
клованы как не здирут картинку...так не проживут... своей фантазии не хватает...
более того... АЗОВУ именно сейчас не нужен мемориал, им нужна свобода, воля и возможность отомстить за погибших, закатованных и сгоревших...
а мемориалами после Победы заняться можно (и нужно!!)
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19.09.2022 22:48 Ответить
ще й на співачому..капець..нехай б же рідні вирішували..можна ще створити кладовище на кшталт Арлінгтонського..й все одне - обирати місце повинні рідні..
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19.09.2022 22:58 Ответить
Треба нарешті визнати, що провина за загибель та жорстокий полон Азову лежить на баранячих головах 73%.
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19.09.2022 22:44 Ответить
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19.09.2022 22:47 Ответить
Нам не треба тут копію скандинавських мечів. І не треба відокремлювати Азов від інших полеглих героїв. Загиблий під Попасною сільській дядько на ту ж саму повагу. Треба окреме військове поховання у Києві, як Арлінгонтське кладовище у США.
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19.09.2022 22:49 Ответить
теж саме подумалось
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19.09.2022 22:59 Ответить
Навіщо зараз будувати меморіали загиблим саме азовцям, а не всім воїнам ЗСУ? Ще й на співочому полі ..., жах. Краща справа визволити Азовців живих!
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20.09.2022 00:07 Ответить
Моморіали будують після закінчення війни. А клоуни , за для піару і до війни побудують.
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20.09.2022 00:28 Ответить
Може спочатку треба звільнити з полону захисників Мариуполя, які повірили верховному боневтіку та здалися, бо їх запевнили, що є домовленість на обмін?
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20.09.2022 00:48 Ответить
Співоче поле це єдине місце пристосоване для виставок квітів та проведення різних фестивалів. Може доречніше знести арку "дружби" з Росією, комсомольців під нею, і зробити щось там? Ну і стосовно мечів ідея гарна, але ж не настільки копіювати, варто якось переробити в своєму стилі.
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20.09.2022 10:10 Ответить
А що, Співоче поле вже зачищено від комуністичних символів та пам'ятників сталінським окупантам часів ІІ світової?
Чи знову какаяразніца?
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20.09.2022 11:07 Ответить
А все остальные герои?
Например защитники Донецкого аэропорта?
И это будет памятник или кладбище?
Как-то не очень выглядит такая торопливость- соревнование, что ли?
". Некоторые семьи забрали урны домой. Поэтому, как подчеркнула Толкачова, нужно как можно быстрее делать этот мемориал. "
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20.09.2022 11:35 Ответить
Вважаю, що Азовцям краще ставити пам'ятники у Маріуполі після закінчення війни, а не у Києві на Співочому полі, де розваги та веселощі. Це свого роду блюзнірство. Не варто всі перемоги та трагедії тягнути до Києва. Вся країна воює!
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20.09.2022 12:57 Ответить
 
 