Мемориал в честь героев из "Азовстали" планируют установить на Певческом поле в Киеве. ФОТО

В Киеве на Певческом поле хотят создать мемориал памяти погибших защитников Мариуполя с похоронами героев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью "Украинской правде" руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачова.

"Да, это будет на месте Певческого поля. Там уже стоит мемориал воинам Второй мировой войны, государственный флаг, и именно это место подходит и по всем архитектурным и визуальным нормам", - сказала она.

Толкачова сообщила, что архитектор, тоже "Азовец", разработал визуализацию, она сейчас в КГГА.

Она отметила, что есть ряд бюрократических процедур, власти рассматривают вопрос, как решить это как можно скорее, потому что с этим уже затягивать нельзя.

По ее словам, сейчас урны кремированных находятся на хранении в крематории. Некоторые семьи забрали урны домой. Поэтому, как подчеркнула Толкачова, нужно как можно быстрее делать этот мемориал.

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"Мы хотели бы к зиме все сделать. Архитектурная форма, которую мы хотим воплотить, довольно масштабная и сложная. Поэтому сначала нужно начать процесс захоронения, потом уже строить сам мемориальный комплекс и приводить в порядок места захоронения", - подчеркнула Толкачова.

После этого будут делаться дорожки, будут высаживаться зеленые насаждения, там еще нужно делать реконструкцию лестницы, ведущей прямо от набережной Днепра, добавила она.

"Локация очень удачная, и единственное, что сейчас нас останавливает, это последнее слово власти", - сказала Толкачева.

Кроме того, по ее словам, есть проблема, когда некоторые матери не хотят кремировать тела погибших сыновей по религиозным соображениям, но они сказали, что будут ждать мемориал, чтобы похоронить ребят вместе. И они ждут, не хоронят детей, отметила Толкачова. По ее словам, тела до сих пор хранятся в моргах в рефрижераторах, "поэтому мы сейчас обращаемся к президенту Зеленскому с просьбой помочь нам срочно начать процесс захоронения погибших героев на территории, которую мы выбрали под мемориал".

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В то же время представитель "Азова" отметила, что тела погибших в Оленовке "азовцев" захватчики не отдают. "И я вообще не знаю, отдадут ли, будут ли их держать до последнего, пока они не разложатся до такого состояния, что там ничего нельзя будет узнать. Фактически, происходит сокрытие преступлений", - подчеркнула Толкачова.

Напомним, украинским военным, которые до последнего защищали Мариуполь, пришлось выйти из "Азовстали" и оказаться под контролем россиян. Украинцы надеялись, что безопасность военнопленных будет гарантировать, в частности, Международный Комитет Красного Креста, однако россияне устроили теракт в Оленовке и не предоставили списки погибших. К пленникам не допускают международные организации – представителям МККК дали возможность осмотреть лишь несколько сотен пленных "по обе стороны". Россия нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные Женевской конвенцией. В то же время, гендиректор Мардини гарантировал, что они делают все возможное в переписке с РФ, чтобы иметь доступ к пленным.

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