Посол США Бринк о возвращении Крыма военным путем: Полуостров – это Украина. Мы поддерживаем движение Украины к победе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем.
Об этом она сообщила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.
"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым - это Украина. Такова наша политика", - сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.
Она также отметила, что цель помощи со стороны США – "помочь Украине защитить себя".
"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы дали такую военную помощь, которую не предоставила ни одна другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", – резюмировала Бринк.
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Разрушить надо железнодорожную часть, и то, с умом, чтобы можно было восстановить.
...Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead
Full steam ahead it is, Sergeant
(Cut the cable, drop the cable)
Aye-aye, sir, aye-aye
Captain, captain... (с)
@VALMICHEL7
·
16 сент.
- Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость!
- Ногам ходу, голове приходу.
- Ходу воровскому, смерти мусорскому.
После традиционных приветствий сходка Генштаба ВС РФ прошла за закрытыми дверями.
Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".
@monmarancy
·
5 ч
Магжан Ильясов, Респект!
Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
Пишут, что это было его личное решение.
Казахи дали ясно понять кремлядям, что их теперь крышуют конкретные пацаны из Китая
ПРОСТО ЦІКАВО - ЯКИЙ КОМПРОМАТ НА Зе У КРЕМЛЯ ⁉️ МАБУТЬ
ЩОСЬ ГОМОДРИЛЬНЕ ДЕ Вова Зе ЯК ПРЕДСТАВНИК ШОУ БІЗУ
ПАСИВНО ЩОСЬ ВИКОНУЄ, МОЖЕ І ЗА УЧАСТЮ дЄРМАКА.
ТРАМП ТАМ І РЯДОМ НЕ СТОЇТЬ ЗІ СВОМА "ЗОЛОТИМИ ДОЩАМИ"
ВІД КДБ 🤓
А так не смішно, сумно все це.
У інтерв'ю Reuters Зеленський зазначив, що більшість українців підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання.
:https://meta.ua/uk/news/politics/55130-********-zmozhe-povernuti-krim-diplomatichnim-shlyahom-zelenskii/