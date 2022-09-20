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война (46661) Крым (26016) США (23167) Бринк (113)

Посол США Бринк о возвращении Крыма военным путем: Полуостров – это Украина. Мы поддерживаем движение Украины к победе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

брінк

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем.

Об этом она сообщила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым - это Украина. Такова наша политика", - сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.

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Она также отметила, что цель помощи со стороны США – "помочь Украине защитить себя".

"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы дали такую ​​военную помощь, которую не предоставила ни одна другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", – резюмировала Бринк.
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Топ комментарии
+31
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19.09.2022 22:30
+28
Monmarancy

@monmarancy

·

5 ч

Магжан Ильясов, Респект!

Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
Пишут, что это было его личное решение.

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19.09.2022 22:45
+21
Еще один ценный актив был потерян российской армией - украинские войска захватили командно-наблюдательную машину 1В1003 с очень современной автоматизированной системой управления артиллерийским огнем 1В198.
Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".

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19.09.2022 22:41
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19.09.2022 22:30 Ответить
Берці Lowa Zephyr?
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19.09.2022 22:57 Ответить
або Esdy
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19.09.2022 23:18 Ответить
Розчавити цю паскуду , як клопа , який налився кров'ю украінців 😡‼️
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20.09.2022 00:34 Ответить
сейчас путлер выглядит на много хуже чем под этим сапогом
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20.09.2022 05:44 Ответить
- свідома частина людства , підтримує Україну та здоровий глузд.
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19.09.2022 22:32 Ответить
дайте ракеты мост расфигачить и Крым снова наш
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19.09.2022 22:33 Ответить
По мосту окупантам легче драпать.
Разрушить надо железнодорожную часть, и то, с умом, чтобы можно было восстановить.
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19.09.2022 22:40 Ответить
что восстановить? мост? та он нам нахрен не упал. его не только нужно разрушить, но разрушить так, чтобы он не засорял дно Керченского пролива, не вредил экологии и судоходству.
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19.09.2022 22:47 Ответить
так если его разрушить он как раз и засорит протоку
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20.09.2022 05:45 Ответить
А для чого їм "драпать"? Хіба "кобзон" має співати в порожніх залах? Кажуть, що він уже, як новинку сезону, навіть вивчив Yellow submarine Найліпше в нього виходить:

...Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead
Full steam ahead it is, Sergeant
(Cut the cable, drop the cable)
Aye-aye, sir, aye-aye
Captain, captain... (с)

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19.09.2022 22:50 Ответить
Ты просто не знаешь как работает психология любого животного. Пока животное в том числе человекообразное чуствует за своей спиной поддержку и пути отхода, в данном случае в виде крымского моста, оно не побежит. А вот когда запахнет жаренным то сразу будет паника и вплавь и на надувных матрасах попрут.
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19.09.2022 22:57 Ответить
кацапы начнут драпать с Крыма как только мы освободим Херсон и подойдем к перешейку
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20.09.2022 05:46 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

16 сент.

- Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость!
- Ногам ходу, голове приходу.
- Ходу воровскому, смерти мусорскому.

После традиционных приветствий сходка Генштаба ВС РФ прошла за закрытыми дверями.
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19.09.2022 22:34 Ответить
може придушили вже???
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19.09.2022 23:20 Ответить
не а - отправили "лечиться" и "работать с документами"
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20.09.2022 05:48 Ответить
Крим - це Україна !!!
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19.09.2022 22:34 Ответить
Та мы же в Крыму как бы и не воевали - московиты сами драпают оттуда.
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19.09.2022 22:35 Ответить
Еще один ценный актив был потерян российской армией - украинские войска захватили командно-наблюдательную машину 1В1003 с очень современной автоматизированной системой управления артиллерийским огнем 1В198.
Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".

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19.09.2022 22:41 Ответить
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19.09.2022 22:42 Ответить
Monmarancy

@monmarancy

·

5 ч

Магжан Ильясов, Респект!

Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
Пишут, что это было его личное решение.

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19.09.2022 22:45 Ответить
А я думаю, что не личное!
Казахи дали ясно понять кремлядям, что их теперь крышуют конкретные пацаны из Китая
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19.09.2022 23:01 Ответить
Похож на Брюса Ли.
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20.09.2022 07:20 Ответить
Магжан Лиович Ильясов
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20.09.2022 13:26 Ответить
ща пациенты в палате опять про сарматы будут истерить. ))
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19.09.2022 22:50 Ответить
Мало того. Рашка принудительно вывезла столько украинцев на территорию РФ что теперь мы имеем полное право еще и саму Рашку освободить где содержатся наши люди
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19.09.2022 22:52 Ответить
ото цікава пропозиція! й можна доки всіх не знайдемо..
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19.09.2022 23:22 Ответить
А Зе актор вже хоче дипломатичним шляхом повертати Крим.

ПРОСТО ЦІКАВО - ЯКИЙ КОМПРОМАТ НА Зе У КРЕМЛЯ ⁉️ МАБУТЬ
ЩОСЬ ГОМОДРИЛЬНЕ ДЕ Вова Зе ЯК ПРЕДСТАВНИК ШОУ БІЗУ
ПАСИВНО ЩОСЬ ВИКОНУЄ, МОЖЕ І ЗА УЧАСТЮ дЄРМАКА.
ТРАМП ТАМ І РЯДОМ НЕ СТОЇТЬ ЗІ СВОМА "ЗОЛОТИМИ ДОЩАМИ"
ВІД КДБ 🤓
А так не смішно, сумно все це.
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19.09.2022 22:53 Ответить
грошовим..
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19.09.2022 23:23 Ответить
он же в саунах у кацапских олигархов "людину-павука" показывал
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20.09.2022 05:50 Ответить
Незрозуміло що він там показував але компромат у кацапів на нього якийсь є.
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20.09.2022 11:55 Ответить
Так народ України буде повертати Крим військовим шляхом, але біда втому, що "нарід-73%" цього не хочуть, зеДебіл вже виляє.
У інтерв'ю Reuters Зеленський зазначив, що більшість українців підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання.
:https://meta.ua/uk/news/politics/55130-********-zmozhe-povernuti-krim-diplomatichnim-shlyahom-zelenskii/
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19.09.2022 22:55 Ответить
ще свідок 73%..від чого ви ті відсотки рахуєте бл?? задовбади вже..як придурочні мантру ту про 73 торочать
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19.09.2022 23:25 Ответить
Придурочні це ті що наголосували, а сьогоднішні події це результат того голосування, здається їх було 73%?
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19.09.2022 23:31 Ответить
купіть собі калькулятор..не може бути 73% рішенням у тій задачці..то як на раїсі 114% аналог
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19.09.2022 23:36 Ответить
Калькулятор самі собі купіть, висловлюйтесь розумніше що Вам не подобається число 73 так може бути й 50 і 90 і як це міняє суть мого допису?
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20.09.2022 07:05 Ответить
Коли вже люди почнуть правильно писати - 30 % від населення України проголосували за Зе у другому турі виборів президента. 73 % то було з числа тих 100% хто прийшов на другий тур виборів, а не від всього населення України. Думаю клоуну ще намалювали якийсь відсоток від фонаря.
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20.09.2022 11:58 Ответить
Якщо зараз не повертати Крим, то пізніше такого вікна можливостей вже не буде...
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19.09.2022 22:58 Ответить
і до репарацій збитки по ньому..там ж ппц просто вони наворочали..й міст нехай демонтують власним коштом
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19.09.2022 23:26 Ответить
Окончательной победой Украины должно стать свержение путинской власти, демилитаризация росии и выплата репараций. Не вижу как это противоречит деокупации некоторых территорий диплпматическим путем.
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19.09.2022 23:40 Ответить
taki iasno atvet-kaneshna da 😄 Glory to Ukraine! Krim ce Ukraina!
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19.09.2022 23:14 Ответить
Крымчане не переживайте, всё будет хорошо, туристы и бизнес, как раньше, даже лучше.
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20.09.2022 01:22 Ответить
не будет как раньше - кацапских(кавказских) и беларусских морд в ближайшие годы будут жить в загоне
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20.09.2022 05:52 Ответить
 
 