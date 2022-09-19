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Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины стала работать более результативно, что проявилось на освобожденных территориях Харьковской области.

Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службе безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+41
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками.
Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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19.09.2022 22:41
+32
Де Мураєв?
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19.09.2022 22:37
+31
А Баканов то где? В бегах или под арестом ?
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19.09.2022 22:37
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кордони не були заміновані. Навпаки - ті які були до 2019 - були розміновані, про що Єрмак написав цілу статтю в УП.

про напад знали і просто вирішили нічого з цим не робити, сподіваючись, що якось само порішається.
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19.09.2022 23:50 Ответить
Річ йде про Чонгар. А тепер давай посилання на статтю, де йдеться від першої особи (Єрмак) що саме Чонгар розмінували.
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20.09.2022 00:01 Ответить
Зеля знав про напад, просто дав вказівку кордони відкрити і розмінувати Чонгар для швидкої і безкровної окупації України.
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19.09.2022 23:05 Ответить
Он уже и сам говорил , ДА ЗНАЛ , но он бы потерял 70 000 000$
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19.09.2022 23:06 Ответить
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19.09.2022 22:51 Ответить
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19.09.2022 22:52 Ответить
похвали ще агрохламідію, дєрьмака і абдрістовічя.
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19.09.2022 22:52 Ответить
неужели СБУ весь офис президента накрыла ?
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19.09.2022 22:57 Ответить
накрыла всю москальскую резедентуру, кацапчег ))) украинцы сливают тех кто работал с москалями, и ничего хорошего кроме стенки этих дурачков не ждет.
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19.09.2022 22:59 Ответить
ты тупой или притворяешься бот? а кто сейчас с волонтерами борется - не СБУ?на кого работает эта служба безпеки?
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19.09.2022 23:05 Ответить
ого как заговорили кацапчеги ) слились дурики )))
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19.09.2022 23:06 Ответить
А що це тут обрізанці обзивають всіх кацапами?
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19.09.2022 23:09 Ответить
Шуфрич фоткав блокпости і передавав фото російській армії, через що загинули люди. Зараз Шуфрич, як і все ОПЗЖ - в коаліції зі Слугами Народу керують країною. Кого-кого там слівают?
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19.09.2022 23:51 Ответить
маланец своих защищает.
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19.09.2022 23:12 Ответить
Це мабуть за те похвалив, що "хресна хода" чотрів до почаївського кубла пройшла гладенько...
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19.09.2022 22:59 Ответить
Ну это ожидаемо, что пособников сепаров и оккупантов которые зарисовались при аккупашках москаляшках сливают украинцы в органы правопорядка.
Ну чо москалики, кончается ваше время? Чемодан вокзал Дурашка? )
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19.09.2022 23:01 Ответить
ааааааа
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19.09.2022 23:01 Ответить
А себе оний не похвалив?! Є ж за шо?!
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19.09.2022 23:04 Ответить
та ви шо
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19.09.2022 23:08 Ответить
Восени 2014 року в штаті СБУ було 25 583 співробітники

Кількість співробітників ЦРУ: 21 575

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19.09.2022 23:10 Ответить
СБУ більше з ФБР треба порівнювати яких 35 000 десь на 300+млн. населення. Тобто у нас повинно бути максимум 5000
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19.09.2022 23:58 Ответить
Коли СБУ візьметься за тебе що здав південь разом з ЗАЕС?
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19.09.2022 23:14 Ответить
"Тепер в окупантів не буде опори на українській землі" - а мордорський паханат з кадилами то вже не представники окупантів?
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19.09.2022 23:29 Ответить
Самая лучшая опора для кацапов это ( ж)ОПа Лохабонэвтик
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20.09.2022 08:38 Ответить
Багато пишуть що зрадників багато в держструктурах . А чому їх там не може бути , якщо 8 років з окупованих територій поступають в виші на бюджет . Скільки фсбешники заслали майбутніх кротів , майбутніх зрадників - перевертнів . Тут тільки совєтські відійшли від влади так ці впадини на підході
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19.09.2022 23:34 Ответить
НАРЕШТІ Армія заслужила похвалу від ЯНЕЛОХАБОНЕВТІКА.ПІПЄЦ...
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19.09.2022 23:43 Ответить
всех членов партии регионов арестовали??? Ахметова, Новинского, и остальных олигархов арестовали??? Труханова, Вилкула и других сепаров мэров арестовали???
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19.09.2022 23:43 Ответить
ОПЗЖ зараз офіційно в коаліції зі Слугами Народу. Думаю цим все сказано.
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19.09.2022 23:53 Ответить
Ну фсЬо, вислужився.
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20.09.2022 00:17 Ответить
Дерьмак вже не опора?
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20.09.2022 00:20 Ответить
Ермак убирает Залужного, возможно его жизнь сейчас на волоске. Если это ему удастся на Украине можно ставить крест. С Ермаком надо что то делать прямо сейчас. Поверьте это лучше чем потом оказаться в пыточной у россиян. Ваше равнодушие приведет вас в подвал к оккупантам совсем скоро. Потом сами себя будете винить.
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20.09.2022 00:51 Ответить
СБУ это пятая колонна
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20.09.2022 00:53 Ответить
Похвалив зеля свою опору. А в нагороду, дасть право кришувати, грабувати,контролювати та займатися рейдерством.Відновити схеми Януковича,знищити все що зроблено за Порошенко. Тим часом, у кого не спитаєш, всі кажуть,, служби безпеки у нас немае.
.
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20.09.2022 06:02 Ответить
В СБУ всі ставленики Єрмака ?
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20.09.2022 07:56 Ответить
Як тільки вигнав "закадичного друга" так справи пішли краще.

"Сувпадения, не думаю"
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20.09.2022 10:13 Ответить
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