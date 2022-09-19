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Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины стала работать более результативно, что проявилось на освобожденных территориях Харьковской области.
Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службе безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - отметил Зеленский.
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про напад знали і просто вирішили нічого з цим не робити, сподіваючись, що якось само порішається.
Ну чо москалики, кончается ваше время? Чемодан вокзал Дурашка? )
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"Сувпадения, не думаю"