Польша направила в регионы таблетки йодида калия из-за ситуации на Запорожской АЭС
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В Польше в рамках мероприятий по гражданской защите населения между отделами спасательной службы Польши распределены таблетки йодида калия. Это сделано в связи с боевыми действиями в районе Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В рамках проведения антикризисных мероприятий и гражданской защиты, в связи с информацией в СМИ о боевых действиях в районе Запорожской АЭС, на прошлой неделе в районные отделения государственной спасательной службы были переданы таблетки с йодидом калия", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел и администрации Польши.
Это стандартная процедура, предусмотренная законодательством на случай возможного возникновения радиационной угрозы.
В то же время в МВД Польши заверили, что в настоящее время такой угрозы нет, и ситуация находится под постоянным мониторингом Национального агентства по атомной энергии РП. Как подчеркивается, службы, которые отвечают за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности, и для каждого гражданина Польши "обеспечено соответствующее количество йодида калия".
В то же время, в польском МВД посоветовали не применять йодид калия профилактически, без рекомендации врачей.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию по безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью была отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
6 сентября Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
Пожалуйста, подождите...
молоко й червоне вино ского зникнуть)
Але в нас у аптеках їх знайти проблематично.
А влада мешканцям прилеглих до ЗАЕС територій сказала:
"В нас, типу, вони є... Але ми вам їх дамо потім... можливо..."
То, як що воно *****, потрібно буде всім містом бігти у МДА і стояти у черзі на отримання таблеток, які потрібно приймати ДО контакту з радіоактивними речовинами?
чим зелена влада 🙁