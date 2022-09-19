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Польша направила в регионы таблетки йодида калия из-за ситуации на Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

заес

В Польше в рамках мероприятий по гражданской защите населения между отделами спасательной службы Польши распределены таблетки йодида калия. Это сделано в связи с боевыми действиями в районе Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках проведения антикризисных мероприятий и гражданской защиты, в связи с информацией в СМИ о боевых действиях в районе Запорожской АЭС, на прошлой неделе в районные отделения государственной спасательной службы были переданы таблетки с йодидом калия", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Это стандартная процедура, предусмотренная законодательством на случай возможного возникновения радиационной угрозы.

В то же время в МВД Польши заверили, что в настоящее время такой угрозы нет, и ситуация находится под постоянным мониторингом Национального агентства по атомной энергии РП. Как подчеркивается, службы, которые отвечают за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности, и для каждого гражданина Польши "обеспечено соответствующее количество йодида калия".

В то же время, в польском МВД посоветовали не применять йодид калия профилактически, без рекомендации врачей.

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В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию по безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью была отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

6 сентября Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.
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Топ комментарии
+6
Ці таблетки коштують КОПІЙКИ!
Але в нас у аптеках їх знайти проблематично.
А влада мешканцям прилеглих до ЗАЕС територій сказала:
"В нас, типу, вони є... Але ми вам їх дамо потім... можливо..."
То, як що воно *****, потрібно буде всім містом бігти у МДА і стояти у черзі на отримання таблеток, які потрібно приймати ДО контакту з радіоактивними речовинами?
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19.09.2022 23:56
+5
пригадую як зелені продавали маски перед ковідом...можем павтаріть...вони можуть не сумніваюсь
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20.09.2022 00:13
+3
А як Україна захистила своїх громадян від можливої радіаційної загрози ?
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19.09.2022 23:38
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Правила форума Совет форумчан
Не лізьте поперед зельонского в пекло. У нас всьо чотко.
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19.09.2022 23:33 Ответить
А як Україна захистила своїх громадян від можливої радіаційної загрози ?
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19.09.2022 23:38 Ответить
йод й спирт у аптеках перестали продавати

молоко й червоне вино ского зникнуть)
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19.09.2022 23:43 Ответить
Коли наші вже почнуть видавати хоча б якісь костюми ОЗК і проводити заняття по цивільній обороні? Готовність має бути максимальною
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19.09.2022 23:40 Ответить
так відмінили ж..наслєдіє совка..так ж батькам не подобалось
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19.09.2022 23:47 Ответить
Ці «наші» увесь Маріупіль рашистам під ніж пустили, під час ковіду нічим не забезпечували населення, лише вивозили з країни засоби захисту, а ви сподіваєтесь, що вони будуть піклуватися про українців.
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20.09.2022 08:21 Ответить
Ці таблетки коштують КОПІЙКИ!
Але в нас у аптеках їх знайти проблематично.
А влада мешканцям прилеглих до ЗАЕС територій сказала:
"В нас, типу, вони є... Але ми вам їх дамо потім... можливо..."
То, як що воно *****, потрібно буде всім містом бігти у МДА і стояти у черзі на отримання таблеток, які потрібно приймати ДО контакту з радіоактивними речовинами?
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19.09.2022 23:56 Ответить
пригадую як зелені продавали маски перед ковідом...можем павтаріть...вони можуть не сумніваюсь
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20.09.2022 00:13 Ответить
ЗЕгниды опять надеются на могучее, волшебное кацапськое заклинание ,,Авось". ,,Авось пронесёт и делать ничё не нада"
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20.09.2022 08:25 Ответить
Йодистый калий (KI). prom.ua - 300 гр за 100 грамм. Это 800 взрослых доз.
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20.09.2022 09:15 Ответить
Добре , що хоть наші друзі із Польщі про нас піклуються більше ,
чим зелена влада 🙁
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20.09.2022 00:31 Ответить
Перечитай внимательнее
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20.09.2022 00:56 Ответить
Отправьте ещё цианистый калий прилеглим рабсеянам, пускай не мучаются.
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20.09.2022 01:15 Ответить
 
 