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В течение суток уничтожен штурмовик Су-25, управляемая авиационная ракета Х-59 и пять беспилотников оперативно-тактического уровня, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грач,су25

В течение суток 19 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные уничтожили один штурмовик Су-25, одну управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

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19.09.2022 23:50 Ответить
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19.09.2022 23:51 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.09.2022 23:55 Ответить
Glory to Ukraine! Glory UA Army!
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20.09.2022 00:04 Ответить
Слава повітряному війську!!! Після війни політаємо. Я параплан.
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20.09.2022 00:16 Ответить
Цікаво - у Су-25-му був офіцер-льотчик? Чи то курсант собі хотів на держекзаменах отримать "п"ять заїбісь"?
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20.09.2022 00:33 Ответить
БпЛА проблема Шахід
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20.09.2022 00:47 Ответить
 
 