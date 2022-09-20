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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Николаевская область (1869) Одесская область (3105) Херсонщина (3496) ВСУ (5138)

В течение 19 сентября на южном направлении уничтожены 90 оккупантов, 3 танка, 3 гаубицы, 6 САУ, 6 РСЗО и 1 склад, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,техніка

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 19 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируемой."

Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и попытках удержать захваченные территории. Пытается сорвать активные действия Сил обороны, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения. В отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку.

В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами  мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался.

Смотрите: Российский беспилотник "Картограф" уничтожен в Николаевской области. ФОТО

Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Установка переправы не выдержала огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов.

В течение боевого дня враг также продолжал обстрелы наших позиций вдоль линии фронта, по прилегающим территориальным громадам, нанес 3 авиационных и 3 ракетных удара.

В Криворожском районе Днепропетровской области враг продолжал шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре. Обошлось без жертв.

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По Баштанскому району Николаевщины вечером бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Бег человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесено 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Орлан-30" уничтожены.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

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Подтвержденные потери врага составляют 90 рашистов, 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",

4 самоходных 152 мм "Акации", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С", 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдино.

С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, продолжающих укрываться вдоль крымского побережья. На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и 3 больших десантных корабля".

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Топ комментарии
+12
гарна робота!
слава ЗСУ!
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20.09.2022 01:24
+9
Героям слава !!
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20.09.2022 01:39
+5
6 САУ и 6 РСЗО - это очень не плохо
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20.09.2022 05:33
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гарна робота!
слава ЗСУ!
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20.09.2022 01:24 Ответить
6 САУ и 6 РСЗО - это очень не плохо
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20.09.2022 05:33 Ответить
Героям слава !!
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20.09.2022 01:39 Ответить
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20.09.2022 01:57 Ответить
Ось це супер гаубиці, 6 САУ, 6 РСЗВ та 1 склад
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20.09.2022 02:35 Ответить
Ох і багато ж нам залізяччя прийдеться з дна Дніпра Десни Та Сіверського Дінця з Осколом діставать! Там же ще з ІІ Світової "залізо" гниє - не все тоді дістали! А тут - новий "шар" накладається! Нічого! Де саме затонула техніка - приблизно знаємо Приїдуть водолази - виставлять після весняного водопілля буйки Підженуть плаваючі крани і піднімуть і техніку і самі понтони Техніку - на ремонт чи на демонтаж - ще послужить ЗСУ чи як бойові одиниці чи як ремкомплект Ну а понтони - на ремонт і по всій Україні! У нас стільки мостів підірвано! Рік-два послужать - поки не відновлять бетонні конструкції На Десні (під Новгород-Сіверським) така переправа довго служила ще задовго до війни
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20.09.2022 07:13 Ответить
Вот раков наедятся те, кто будет оркохлам со дна поднимать )))))
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20.09.2022 09:12 Ответить
"Пропала у чоловіка жінка... Подав заяву у міліцію. Через тиждень телефонують:
- Ви такий-то?
- Так...
- Ви заяву про пропажу дружини писали?
- Так...
- У нас три новини для Вас - погана, хороша, і дуже хороша... З якої починать?
- Давайте з поганої...
- Ваша дружина втопилася...Знайшли сьогодні, в озері...
- А яка хороша?
- А ми з неї набрали відро раків, зварили, і зараз із ними пиво п"ємо...
- А яка дуже хороша новина?
- Так ми про Вас згадали, і вирішили вам настрій піднять - вкинули вашу дружину назад, у озеро, і на завтра Вас запрошуємо на пиво з раками...
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20.09.2022 09:15 Ответить
Слава ЗСУ!
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20.09.2022 07:54 Ответить
Техники много пошло. Супер! Видать, экскалибуры тоже несбиваемые и неглушащиеся снаряды. кацапы даже с ПВО сумели опозориться, при этом совок всегда был тут в лидерах (успели украсть у немцев версию фау-2 как зенитной ракеты, а американцы в свою очередь другого наворовали для себя у нацистов).

Притом если кацапы каждый день будут получать прилеты на 50-65км (а то и выше в последних модификациях и удачных погодных условиях) ровненько в технику, то они пойдут сдавать ее за деньги нам. Ведь все равно нет шансов победить, нет шансов заработать, а мы за танк и САУ хорошо платим + билетик дадим хорошего русского за подгон.
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20.09.2022 08:32 Ответить
новина супер. якщо врахувати що московитський фронт тільки на арті і тримається...
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20.09.2022 09:01 Ответить
 
 