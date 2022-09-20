В течение 19 сентября на южном направлении уничтожены 90 оккупантов, 3 танка, 3 гаубицы, 6 САУ, 6 РСЗО и 1 склад, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 19 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
"Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируемой."
Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и попытках удержать захваченные территории. Пытается сорвать активные действия Сил обороны, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения. В отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку.
В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался.
Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Установка переправы не выдержала огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов.
В течение боевого дня враг также продолжал обстрелы наших позиций вдоль линии фронта, по прилегающим территориальным громадам, нанес 3 авиационных и 3 ракетных удара.
В Криворожском районе Днепропетровской области враг продолжал шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре. Обошлось без жертв.
По Баштанскому району Николаевщины вечером бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Бег человеческих потерь.
Нашей авиацией нанесено 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Орлан-30" уничтожены.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.
Подтвержденные потери врага составляют 90 рашистов, 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",
4 самоходных 152 мм "Акации", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С", 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдино.
С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, продолжающих укрываться вдоль крымского побережья. На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и 3 больших десантных корабля".
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Притом если кацапы каждый день будут получать прилеты на 50-65км (а то и выше в последних модификациях и удачных погодных условиях) ровненько в технику, то они пойдут сдавать ее за деньги нам. Ведь все равно нет шансов победить, нет шансов заработать, а мы за танк и САУ хорошо платим + билетик дадим хорошего русского за подгон.