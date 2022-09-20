США готовы предоставить танки Украине, но ВСУ нужно научиться ими пользоваться, - СМИ

США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно научиться владеть ими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на твиттер американского журналиста Джека Детча.

Представитель Министерства обороны США заявил, что "танки находятся на столе" для ВСУ, но Украина должна продемонстрировать способность использовать их перед тем, как будет принято решение отправить партию.

Он отметил, что западные страны уже предоставили Украине танки советских времен.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

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