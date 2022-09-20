США готовы предоставить танки Украине, но ВСУ нужно научиться ими пользоваться, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно научиться владеть ими.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на твиттер американского журналиста Джека Детча.
Представитель Министерства обороны США заявил, что "танки находятся на столе" для ВСУ, но Украина должна продемонстрировать способность использовать их перед тем, как будет принято решение отправить партию.
Он отметил, что западные страны уже предоставили Украине танки советских времен.
Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.
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+55 And Kansay
показать весь комментарий20.09.2022 01:45
+54 Ан Мур
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+42 Krug J
показать весь комментарий20.09.2022 01:48
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Касательно техобслуживания и ремонта - то с этим действительно будут проблемы. Действительно большие вопросы к их надежности в зимнее время, думаю, что максимум 50 часов и в ремонт капитальный. Так что надо использовать их с умом и при этом ремонтный завод в Польше открыть, учитывая габаритный корпус, который надо будет подразбирать. Совковые танки, конечно, тут получше будут. Заменил двигло, все примитивно и удобно, детских болячек правда много.
И поэтому упор на американские танки как средство победы сомнительный. Ф-16, Ф-15 и к ним 4-5 видов хороших ракет - вот что уничтожит кацапов под ноль. Чтобы победить кацапов, нужно уничтожить штабы фсб и других заградотрядов, тогда они наступать никогда не смогут без выстрелов в спину. Когда будет уверенное поражение на 200км в глубину, сбитие ракет самолетами и кацапских самолетов тоже, то победа будет легкой и элегантной.
А чтобы прекратился ракетный обстрел Украины - нужны другие вещи,
держащие под прицелом всю Московию - аж до нефтепромыслов.
Удар по нефтепромыслам - это серпом по яйцам.
Схожа ситуація із танками в Польші та Словачинні. Перша закуповує, друга думає у Півд. Кореї - двигун дизель. Тут або на перший час надаються «Абрамси» із паралельно. розробкою дизельного варіанту та вирішується питання із логістико. паливом - його треба в рази більше. При цьому, уряд Байдена має збільшити фінансування воєнних заказів - цього немає… Мало того, для покращення логістики треба виробництво напр.. в Британії чи Польші по ліцензії.
Другий варіант - секторальний поділ між Німеччиною та США. Німецькі «Леопарди», авіація - США. Але проблема шольц? Вплинути на ситуацію можна декількома методами. Найбільш суттєвий визначення сценарію закінчення війни…