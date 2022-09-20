РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9099 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
22 020 117
США (23177) танк (1913) ВСУ (5138)

США готовы предоставить танки Украине, но ВСУ нужно научиться ими пользоваться, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,абрамс,abrams

США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно научиться владеть ими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на твиттер американского журналиста Джека Детча.

Представитель Министерства обороны США заявил, что "танки находятся на столе" для ВСУ, но Украина должна продемонстрировать способность использовать их перед тем, как будет принято решение отправить партию.

Он отметил, что западные страны уже предоставили Украине танки советских времен.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

Читайте: Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+55
********! Надайте. Наші використають так що аж *******.
показать весь комментарий
20.09.2022 01:45
+54
це повідомлення означає, що десь в Рамштайні (ну, інша база Європи... в Іспанії, чи Бельгії) перша група українських танкістів закінчує курси по керуванню і використанню Абрамсів.
показать весь комментарий
20.09.2022 01:50
+42
Один танчик зробіть іменний і намалюйте всім відомий хрест, для пана Валерія Залужнего. В нього є мрія на Абрамсі по червоній площі проїхатися. P.S. А боневтіка до танків не допускати, а то бідоносець все зіпсує.
показать весь комментарий
20.09.2022 01:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У Шольца взяли відмазку? Вже 7 місяців йде війна. За цей час можна було навчитися воювати на будь-якій техніці.
показать весь комментарий
20.09.2022 08:11 Ответить
Так чтобы это показать, надо сначала поставить танки. Например, 1000 штук в Польшу, где мы будем тренироваться, а учитывая обилие у кацапов ка-52 с ПТУРами и другими опасными для танков вещами, что сильно снижает их эффективность, то надо реально набить командную работу и взаимодействие. Но пока танки стоят в ангаре в США, то никто на них работать научиться не сможет.

Касательно техобслуживания и ремонта - то с этим действительно будут проблемы. Действительно большие вопросы к их надежности в зимнее время, думаю, что максимум 50 часов и в ремонт капитальный. Так что надо использовать их с умом и при этом ремонтный завод в Польше открыть, учитывая габаритный корпус, который надо будет подразбирать. Совковые танки, конечно, тут получше будут. Заменил двигло, все примитивно и удобно, детских болячек правда много.

И поэтому упор на американские танки как средство победы сомнительный. Ф-16, Ф-15 и к ним 4-5 видов хороших ракет - вот что уничтожит кацапов под ноль. Чтобы победить кацапов, нужно уничтожить штабы фсб и других заградотрядов, тогда они наступать никогда не смогут без выстрелов в спину. Когда будет уверенное поражение на 200км в глубину, сбитие ракет самолетами и кацапских самолетов тоже, то победа будет легкой и элегантной.
показать весь комментарий
20.09.2022 08:11 Ответить
Московиты должны бояться приближаться к нашей границе на 640 км : никаких штабов, складов, аэродромов.
А чтобы прекратился ракетный обстрел Украины - нужны другие вещи,
держащие под прицелом всю Московию - аж до нефтепромыслов.
Удар по нефтепромыслам - это серпом по яйцам.
показать весь комментарий
20.09.2022 08:40 Ответить
Ка-52 сейчас на брюхе подползают, и плюют НУРСами с кабрирования, а то если пилот невзначай продвинется на лишних 2 км, то вдогон может легко получить ракету из ПЗРК. Так что с охотой на танки у них не сложилось.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:36 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2022 08:33 Ответить
Готовиться мыть пол в тюрьме.
показать весь комментарий
20.09.2022 08:43 Ответить
Тигран в курсе?
показать весь комментарий
20.09.2022 10:35 Ответить
Тигранус он!
показать весь комментарий
20.09.2022 13:28 Ответить
И почему она решила, что кто-то захочет доставлять ей удовольствие?
показать весь комментарий
20.09.2022 10:42 Ответить
у вас хибні уявлення про очікування кацапок. Їхня скрєпа: б'є, значить любить. Тож симонянчиха в даному випадку шукає, мабуть, жорстке бдсм, аби впевнитись, що бити будуть сильно...
показать весь комментарий
20.09.2022 10:49 Ответить
Тогда предлагаю использовать рафаэлку и микрофон: сначала запхнуть всю упаковку распакованных рафаэлок в глотку, а потом вокнуть в рот микрофон, чтобы не могла закрыть
показать весь комментарий
20.09.2022 12:18 Ответить
Ну, це вистава)) Знаємо, такі прийоми. Питання не в екіпажах... питання в двигуні та логістиці забезпечення паливом. В "Абрамсів" газотурбінний двигун із великим витратами палива, на відмінну дизельних в «леопардах» чи т-64,72 тощо. Тому в першу чергу пішли схеми по бувшим радянських танках. Але їх не вистачає - це не придумано. Є статті на «Hill» літом, де американський офіцер, після «відвідин» України поставив питання комплексного забезпечення ЗСУ… потрібні танки.

Схожа ситуація із танками в Польші та Словачинні. Перша закуповує, друга думає у Півд. Кореї - двигун дизель. Тут або на перший час надаються «Абрамси» із паралельно. розробкою дизельного варіанту та вирішується питання із логістико. паливом - його треба в рази більше. При цьому, уряд Байдена має збільшити фінансування воєнних заказів - цього немає… Мало того, для покращення логістики треба виробництво напр.. в Британії чи Польші по ліцензії.

Другий варіант - секторальний поділ між Німеччиною та США. Німецькі «Леопарди», авіація - США. Але проблема шольц? Вплинути на ситуацію можна декількома методами. Найбільш суттєвий визначення сценарію закінчення війни…
показать весь комментарий
20.09.2022 08:57 Ответить
Проблема не в Шольці, а у позиції СДПН та настроях німецького суспільства загалом.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:16 Ответить
краще дуже багато абрамсів, ніж 10 найкращих англійських, німецьких, французких та японських. логістам всу раджу викроїти час та ознайомитись с історією ленд-лізу 2 мв
показать весь комментарий
20.09.2022 09:03 Ответить
Та за тиждень наші котики на ціх танчиках таке будуть витворяти... Друзі амери ви охренієтє.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:11 Ответить
Вони здогадуються. Тому і не дають.
показать весь комментарий
20.09.2022 09:30 Ответить
Если сдадут экзамен то никаких проблем нет. Кто заявляет что за неделю сможет это сделать пусть меньше болтает в интернете и покажет какой он танкист на деле. Это росия готовит своих танкистов одну неделю для пакетных войск, там танков и мяса много. Мы так не воюем. То же самое касается Леопардов, но правда Германия уже обучила наших танкистов осталось решение за политиками.
показать весь комментарий
20.09.2022 23:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 