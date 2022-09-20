Россия должна вернуть Украине Крым. Это то, что нужно и то, что ожидается - Эрдоган

Россия должна вернуть Украине все оккупированные территории. Это также касается Крыма.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу PBS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в вопросе завершения российско-украинской войны особое значение имеет, во-первых, позиция России и, во-вторых, возвращение захваченных территорий Украине.

А для решения всех спорных моментов необходима личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако, несмотря на все попытки, организовать прямой диалог между ними пока не удалось.

По его словам, при достижении мира между Россией и Украиной особое значение приобретает возвращение захваченных территорий, в том числе оккупированного в 2014 году Крыма.

"Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерриш (генсек ООН. – Ред.) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые мы сделали. Возвращение (территорий. – Ред.) действительно облегчит нашу работу", – подчеркнул президент Турции.

"Крымские татары являются и нашими соотечественниками. Мы сказали России, что "если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор там не было сделано ни одного шага в этом направлении".

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