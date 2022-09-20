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армия РФ (15351) война (46696) Генштаб ВС (4268) уничтожение (3823) техника (1541) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 810 человек, 252 самолета, 2 216 танков, 1 323 артсистемы и 4 724 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 сентября потери личного состава противника составляют около 54 810 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 54 810 (+160) человек ликвидировано,

танков - 2216 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 4724 (+4) ед,

артиллерийских систем - 1323 (+10) ед,

РСЗО - 318 (+6) ед,

средства ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 252 (+1) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),

крылатые ракеты – 239 (+1),

корабли /катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,

специальная техника - 125 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отражены атаки врага в районах 4 населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 810 человек, 252 самолета, 2 216 танков, 1 323 артсистемы и 4 724 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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20.09.2022 09:19 Ответить
Похоже завтра я снова смогу поздравить упоротого рашиста из своего подъезда с юбилеем?! На 50000 он на "Доброе утро" проронил "Если доброе", а после моего слегка ехидного комента "Ну это кому как" я узнал много новых матных слов из великого (на мат) русского языка и про себя и про своих предков "Лесных братьев" (которых у меня к сожалению нет) и естественно про "твоих бандеровцев, х***ов и т.д.". Интересно, доживёт ли престарелый дедываиватель, фанат Соловьёва, до 100 штучного юбилея, без глаз, которые у него от натуги уже как у рака на макушке...
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20.09.2022 09:49 Ответить
А твій сусід не на нижніх поверхах живе? Так намалюй йому уночі на балконі чи просто під вікном на стіні російський прапор! Під ранок йому хтось обов"язково "вікна посклить"! Мій товариш в Києві так зробив у квітні цього року, для такого ж сусіда Той пішов до дільничного з заявою А той йому у відповідь:
- Нічого було прапор окупанта на лоджії малювать!
- Это не я! Это правакация!
- Так Ви ж самі такими провокаціями займаєтеся! Думаєте - я не знаю, про що Ви у дворі людям говорите?
Забрав заяву і пішов!
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20.09.2022 11:56 Ответить
 
 