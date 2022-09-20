Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 810 человек, 252 самолета, 2 216 танков, 1 323 артсистемы и 4 724 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 сентября потери личного состава противника составляют около 54 810 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 54 810 (+160) человек ликвидировано,

танков - 2216 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 4724 (+4) ед,

артиллерийских систем - 1323 (+10) ед,

РСЗО - 318 (+6) ед,

средства ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 252 (+1) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),

крылатые ракеты – 239 (+1),

корабли /катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,

специальная техника - 125 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.