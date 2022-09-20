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391 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 760 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 20 сентября 2022 более 1151 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 760 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 397, Харьковской – 219, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.

"19 сентября в результате обстрела врагом Пологовского района Запорожской области погибла 17-летняя девушка. Также 19 сентября в результате очередного обстрела оккупантами Донецкой области ранена 12-летняя девочка", - говорится в сообщении.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
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Тільки уявіть собі. 391 дитина - це 2 здорових дитячих садочках. 2 садочка мертвих,вбитих дітей. Мінімум тисяча родичів,які відчувають нестерпний біль 😭😭😭 Царство небесне ,маленькі сонечки..
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20.09.2022 10:02 Ответить
Господи, чи можна коли-небудь таке пробачити! 391 дитинка! Мяких хмаринок вам, янголятка.
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20.09.2022 10:10 Ответить
 
 