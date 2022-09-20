РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8877 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 352 3
обстрел (20132) Нацполиция (15730) Донецкая область (7128) Бахмут (Артемовск) (1530)

Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция задокументировала 15 российских военных преступлений. Оккупанты прицельно бьют по домам и инфраструктуре. В Бахмуте под завалами могут оставаться люди, идет спасательная операция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 01

Враг совершил девять огневых атак на Авдеевку. Впечатления также потерпели города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовка, Хромово, Яковлевка. Есть погибшие мирные жители. Уничтожены и повреждены 10 гражданских объектов – 7 жилых домов, цеха коксохимического завода, железнодорожный вокзал.

Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 02

"Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту. Разрушен многоквартирный дом, возник пожар. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают полицейские и спасатели. За предыдущие сутки зафиксированы обстрелы города Часов Яр, где разрушились школа и две пятиэтажки, а также очередной удар по Николаевке – повреждены шесть частных домов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты уничтожают Бахмут из артиллерии. ВИДЕО

Полицией и СБУ открыты уголовные производства.


Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 03
Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 04

Также смотрите: Последствия удара рашистов по Бахмуту: разрушен подъезд многоэтажки, спасатели ищут людей под завалами. ВИДЕО


Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 05
Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто 8 лет бомбит Авдеевку?
показать весь комментарий
20.09.2022 10:32 Ответить
Це не армія це середньовічні варвари ,які свідомо вбивають мирне населення,руйнують міста ,села і інфраструктуру що ще є більш огине і мерзотне рашиської чуми ? вони думають залякати,а отримали ненависть до росіян і всього російського і проклинання цього терористичного утворення під назвою рф.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:50 Ответить
Студента та Соснове на підході до визволення. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
20.09.2022 11:32 Ответить
 
 