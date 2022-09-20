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Россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста в Воронежской области РФ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Воронежской области россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста, который согласился подвезти его.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра", передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 17 сентября в городе Россошь Воронежской области. Убийцей оказался 24-летний Александр Шевченко, решивший взять такси и отправиться на Донбасс для участия в боевых действиях против Украины. С собой у него был пистолет ИЖ-71, из которого и было совершено убийство.
Жертвой стал местный таксист – 58-летний Николай Гейченко (на фото). Шевченко выстрелил ему в голову, спрятал труп таксиста в лесополосе, а машину бросил в другом месте и попытался пересечь границу пешком, но был задержан пограничниками.
Топ комментарии
+24 cimbitep
показать весь комментарий20.09.2022 10:49
+22 Юрий Педаченко
показать весь комментарий20.09.2022 10:51
+11 дератизатор
показать весь комментарий20.09.2022 11:11
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навіщо взагалі тут ця "новина"? нічого нового із життя істот на паРаші вже взнати не можливо.
Це тільки мої припущення.
У хазяев этого дома есть украинские корни и не только фамилия...
Шевченко, Гейченко...
ОльВільховатка Воронежська обл.
Надеюсь теперь до последнего дебила дошло, что дело не в национальности, а в поступках человека?!
Ви це "викохали" - вам це й жерти...
*********!