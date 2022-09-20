РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8877 посетителей онлайн
Новости За рубежом
17 821 47
Россия (91236) убийство (6290)

Россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста в Воронежской области РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Воронежской области россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста, который согласился подвезти его.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 17 сентября в городе Россошь Воронежской области. Убийцей оказался 24-летний Александр Шевченко, решивший взять такси и отправиться на Донбасс для участия в боевых действиях против Украины. С собой у него был пистолет ИЖ-71, из которого и было совершено убийство.

Жертвой стал местный таксист – 58-летний Николай Гейченко (на фото). Шевченко выстрелил ему в голову, спрятал труп таксиста в лесополосе, а машину бросил в другом месте и попытался пересечь границу пешком, но был задержан пограничниками.

Смотрите: Военный РФ с другом убили мужчину в оккупированном Крыму: Одного из них хотели "отмазать", но люди вышли на акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

Россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста в Воронежской области РФ 01
Россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста в Воронежской области РФ 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
какоє горє.
навіщо взагалі тут ця "новина"? нічого нового із життя істот на паРаші вже взнати не можливо.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:49
+22
Пойдёт в цугундер, оттуда в вагнер, оттуда в пакет! Романтика ..
показать весь комментарий
20.09.2022 10:51
+11
Усе просто, це (не то шоб) "нова" концепція фашисько-п*дорасівської *********** мордора - "Еслі есть пістолет, то зачем платіть больше?"...
показать весь комментарий
20.09.2022 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А єво то за што?
показать весь комментарий
20.09.2022 10:49 Ответить
Усе просто, це (не то шоб) "нова" концепція фашисько-п*дорасівської *********** мордора - "Еслі есть пістолет, то зачем платіть больше?"...
показать весь комментарий
20.09.2022 11:11 Ответить
какоє горє.
навіщо взагалі тут ця "новина"? нічого нового із життя істот на паРаші вже взнати не можливо.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:49 Ответить
Все правильно сделал!!!
показать весь комментарий
20.09.2022 10:50 Ответить
Не факт. Звернув увагу на прізвище загиблого. Могли посперечатись саме через війну. А молодий орк вирішив розпочати бойові дії в дорозі. І, що головне, він все одно уникне покарання - попаде на війну через чвк. Щоб героїчно здохнути в Україні.
Це тільки мої припущення.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:20 Ответить
У орка вообще фамилия Шевченко, так что он может быть больше имел украинских корней нежели товарищ Гейченко
показать весь комментарий
20.09.2022 11:23 Ответить
То є так. Не додивився. З українськими прізвищами є багато ватників і в нас. На жаль.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:27 Ответить
та хлопці взагалі посперечалися хто більше любить Україну
показать весь комментарий
20.09.2022 12:07 Ответить
Випадок на митниці: Ваше прізвище, Сахаров. Митник підняв очі глянув. Ваше прізвище, Цукренко. Ще раз глянув. Ваше прізвище ну Цукерберг.......
показать весь комментарий
20.09.2022 13:36 Ответить
А я обратила внимание на цветы, посаженные около двора...
У хазяев этого дома есть украинские корни и не только фамилия...
показать весь комментарий
20.09.2022 16:25 Ответить
На фото не двір загиблого, а місце де кинув авто вбивця... Але версія має право на існування...
показать весь комментарий
20.09.2022 16:30 Ответить
То він тренувався вАєвАть...
показать весь комментарий
20.09.2022 10:51 Ответить
Що відбувається з ЦН?
показать весь комментарий
20.09.2022 10:51 Ответить
ЦН хохмит, ржет, стебается. А в чьом проблєма ?
показать весь комментарий
20.09.2022 11:17 Ответить
Пойдёт в цугундер, оттуда в вагнер, оттуда в пакет! Романтика ..
показать весь комментарий
20.09.2022 10:51 Ответить
Колообіг москаля в природі
показать весь комментарий
20.09.2022 11:56 Ответить
Просто вирішив потренуватися
показать весь комментарий
20.09.2022 10:51 Ответить
Тренірувався, ****. Каждий кацап повинен треніруватися перед тим як скласти ласти.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:52 Ответить
Нічого дивного. В картах не орінтуються. Думав, що вже укропа здибав
показать весь комментарий
20.09.2022 10:52 Ответить
А що не так?
Шевченко, Гейченко...
показать весь комментарий
20.09.2022 10:55 Ответить
Прізвище то в таксиста українське,морже щось посперечалися.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:55 Ответить
Точно, расеянину с фамилией Шевченко не понравилась фамилия Гейченко
показать весь комментарий
20.09.2022 10:56 Ответить
І таке може бути.Вони вже все одно москалі.Українців на москальщині мільйони і вони підтримують винищення українців,в самій Україні.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:59 Ответить
Тому, що думають: Я підкорився, змирився, замоскалився і нічого, живу. То чому інші українці цього не роблять? Вони що, кращі, сильніші ніж Я? Оль Вільховатка Воронежська обл.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:18 Ответить
На початку 80-х бував в тому регіоні. В ті часи там дуже багато було україномовних сіл в прикордонні з колишньою УРСР. І ще: з усіх знайомих вихідців з московії українською вільно розмовляють народжені в тих районах.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:38 Ответить
Або взагалі так не думали ніколи.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:54 Ответить
Махатма Ганді казав що манкурти ще гірші за ворогів
показать весь комментарий
20.09.2022 11:25 Ответить
Все одно попаде, але тепер через ПВК вагнер🤬
показать весь комментарий
20.09.2022 10:56 Ответить
Не понятно зачем эта новость здесь, мало ли кто кого на кацапстане убил, у них там это каждый день.
показать весь комментарий
20.09.2022 10:59 Ответить
тренувався певно
показать весь комментарий
20.09.2022 11:00 Ответить
Один россиянин украинской национальности убил другого россиянина украинской национальности. Еще несколько миллионов украинцев в Крыму, Ордло и в самой РФ яро поддеживают эту войну. Да и в самой Украине таких украинцев более, чем достаточно.
Надеюсь теперь до последнего дебила дошло, что дело не в национальности, а в поступках человека?!
показать весь комментарий
20.09.2022 11:05 Ответить
насчёт украинской национальности вы перегнули. Если кацап берет себе фамилию Мгвана, то от этого он не становится конголезцем.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:19 Ответить
Это мужчины, а не женщины, вероятность того, что кто-то из них взял себе фамилию украинскую не имея украинских предков почти нулевая. Тем более на Кацапии дело обстоит ровно НАОБОРОТ, там в моде брать как раз русские фамилии. И там скорее "конголезец" станет МгванОВ, чем иначе.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:22 Ответить
конголезские или украинские предки (так же, как и фамилии) не делают из кацапа конголезца или украинца, даже если его мама была конголезкой или украинкой. Так понятно?
показать весь комментарий
20.09.2022 11:33 Ответить
Скрєпно.👍
показать весь комментарий
20.09.2022 11:08 Ответить
Русофобия какая-то...
показать весь комментарий
20.09.2022 11:08 Ответить
Привикайте москалі!
Ви це "викохали" - вам це й жерти...
*********!
показать весь комментарий
20.09.2022 11:13 Ответить
Шевченко вбив Гейченка під Воронєжом... Якась громадянська війна українців на россії...
показать весь комментарий
20.09.2022 11:20 Ответить
А нечего было таксисту отказываться везти героя прямиком в Донецк бесплатно!
показать весь комментарий
20.09.2022 11:23 Ответить
Так вот зачем зеленский меняет таксистов из ордло на боевиков, шоб однажды бесплатно доехать в Донецк
показать весь комментарий
20.09.2022 11:27 Ответить
раксистам на расии давно пора вооружаться короткостволами, и при малейших подозрениях расстреливать пассажиров первыми, а в багажнике возить лопату и веревку с парой кирпичей с дырками, что бы не далеко ехать - или до ближайшей лесополосы, или до пруда.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:25 Ответить
Но салон потом долго драять придется
показать весь комментарий
20.09.2022 11:29 Ответить
это в кино так. А на самом деле просто надо в гараже иметь пару запасных правых дверей и чехлы на сиденья.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:42 Ответить
шевченко їхав на фронт, але не хотів воювати проти України і щоб не вбивати українців він вбив росіянина. за злочин його посадять у тюрму і таким чином цей парубок уникне війни, але залишеться живим.
показать весь комментарий
20.09.2022 12:37 Ответить
А з тюрми його відправлять у складці ЧВК Вагнер на фронт...
показать весь комментарий
20.09.2022 12:50 Ответить
маньяк так хотел убивать, что до фронта не дотерпел.
показать весь комментарий
21.09.2022 03:00 Ответить
Докладываю ,стажировку произвел по местности , прием , как слышите ?
показать весь комментарий
22.09.2022 11:58 Ответить
 
 