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Россиянина в Эстонии заставили выбросить георгиевскую ленту и заплатить штраф. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

стрічка,георгіївська

Турист из Санкт-Петербурга уже возвращался на автомобиле на Родину. Но на выезде из Эстонии его вынудили снять георгиевскую ленту с зеркала и заплатить 120 евро штрафа.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Россиянин жалуется, что ему не оставили выбор. Он либо был вынужден заплатить штраф и под наблюдением пограничников выбросить ленту. Иначе его бы отправили в отделение полиции, где ему пришлось бы целые выходные ждать суда.

Россиянина в Эстонии заставили выбросить георгиевскую ленту и заплатить штраф 01

На россиянина оформили протокол, в котором указано, что он демонстрировал символ, "связанный с актом агрессии России против Украины и геноцидом".

Согласно законодательству Эстонии, мужчине могло угрожать до 1,2 тыс. евро штрафа.

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Россиянина в Эстонии заставили выбросить георгиевскую ленту и заплатить штраф 02
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Топ комментарии
+51
Молодці естонці!
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20.09.2022 10:52
+24
И что он делал в нескрепной Эстонии?Родной Сыктывкар его все.
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20.09.2022 10:54
+23
120 євро мало. якщо не помиляюся, за законом з цієї істоти можна було взяти набагато більше.
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20.09.2022 10:53
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Молодці естонці!
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20.09.2022 10:52 Ответить
Повісити його на тій стрічці.
Чума колорадська..
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20.09.2022 10:53 Ответить
120 євро мало. якщо не помиляюся, за законом з цієї істоти можна було взяти набагато більше.
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20.09.2022 10:53 Ответить
тут важко помилятись, бо в тексті ,конкретно написано, про максимальний штраф в 1200 евро)))))
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20.09.2022 11:04 Ответить
каюсь, не дочитав до кінця.
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20.09.2022 11:05 Ответить
У статті, здається, сказано - до 1200 €. Якщо пішов би до суду, заплатив би цю штуку, а так взяли "по мінімуму".
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20.09.2022 11:25 Ответить
И что он делал в нескрепной Эстонии?Родной Сыктывкар его все.
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20.09.2022 10:54 Ответить
*колорадскую
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20.09.2022 10:54 Ответить
Мало
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20.09.2022 10:55 Ответить
Ракова метастаза
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20.09.2022 10:56 Ответить
nado bilo esho zapret na vjezd let tak na 5 vpajati 🤬
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20.09.2022 10:57 Ответить
А отпиз/или патриота?
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20.09.2022 11:01 Ответить
Кто там нам постоянно рассказывает что раzийане непричем. Ва всем винават толька путен и жосткая росийская пропаганда. А в Эстонии по вашему тоже жосткая росийская пропаганда и нет альтернативных каналов?
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20.09.2022 11:01 Ответить
Небыло у него выбора и он выбросил скрепы в мусорку чтобы не идти в полицию и не платить большой штраф. А как же * мы за ценой не постоим*? Чего не показал как дидываивале и рейхстаг брале?
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20.09.2022 11:05 Ответить
Да он бы им ухх как покаzал етим фошиздам как дидываивале. Только он спешил очень... Как орки под Харьковом
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20.09.2022 11:19 Ответить
Кацапи iдiотами народилися,iдiотами та здохнуть.
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20.09.2022 11:07 Ответить
Кстати генерал войска донского Краснов Петр Николаевич,обратился с воззванием к рюZZkим Нацистам накануне нападения Гитлера на дохлый Совок 21 июня 1941 года с пламенным речью...не сопротивлятесь Вермахту..он вас освободит от краснопузой чумы 20 века...и на нем тоже висела Георгиевская тряпка..
Фото генерала есть в Ютьюбе, позже он стал Бригаденнфюрером Вермахта...
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20.09.2022 11:12 Ответить
Краще самого кацапа викинути в річку з каменем на шиї,та заплатити штраф за забруднення водойми.
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20.09.2022 11:12 Ответить
ще би німцы та турки заборонили. В Туреччині ці придурки на "девятое мая" влаштовують божевілля. Ходять по готелях по вулицях з прапорами, кричать що біснуваті, було навіть відео що в Анталії найняли автомобіль з гучномовцями, обвішали радянськими прапорами і та машина півдня їздила та кричала "день пабєди..." доки місцеві не поскаржились поліції
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20.09.2022 11:13 Ответить
Мнє новость нравіцца
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20.09.2022 11:15 Ответить
Ніколи у трьох "балтійських тиграх" не сумнівався
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20.09.2022 11:15 Ответить
a chomu v lapkah ?

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20.09.2022 11:29 Ответить
люлей треба було ще за рогом ввалить
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20.09.2022 11:19 Ответить
Респект!
Треба було щей відп*здить...
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20.09.2022 11:21 Ответить
Треба було заставити його її з'їсти.
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20.09.2022 11:24 Ответить
Департируйте их ***** всех.
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20.09.2022 11:27 Ответить
!!!!
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20.09.2022 11:36 Ответить
добрые эти эстонцы) а могли ведь в ж.пу засунуть или на х..й намотать
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20.09.2022 11:44 Ответить
пусть это говно сидит в своём говнище и не ездит к нормальным людям!
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20.09.2022 12:41 Ответить
vатник обоzzан
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20.09.2022 12:58 Ответить
Надо было заставить выбросить колорадку, не отвязывая ее от машины!
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20.09.2022 14:11 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍
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20.09.2022 15:16 Ответить
В Україні за таке СБУ надала б особисту охорону , а офіс прєзєдента нагородив би орденом «за особливі заслуги» . Ось така ***** малята..
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20.09.2022 15:16 Ответить
 
 