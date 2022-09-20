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Россиянина в Эстонии заставили выбросить георгиевскую ленту и заплатить штраф. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Турист из Санкт-Петербурга уже возвращался на автомобиле на Родину. Но на выезде из Эстонии его вынудили снять георгиевскую ленту с зеркала и заплатить 120 евро штрафа.
Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Россиянин жалуется, что ему не оставили выбор. Он либо был вынужден заплатить штраф и под наблюдением пограничников выбросить ленту. Иначе его бы отправили в отделение полиции, где ему пришлось бы целые выходные ждать суда.
На россиянина оформили протокол, в котором указано, что он демонстрировал символ, "связанный с актом агрессии России против Украины и геноцидом".
Согласно законодательству Эстонии, мужчине могло угрожать до 1,2 тыс. евро штрафа.
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показать весь комментарий20.09.2022 10:52
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Фото генерала есть в Ютьюбе, позже он стал Бригаденнфюрером Вермахта...
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