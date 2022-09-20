В бою с российскими оккупантами погиб воин 93-й ОМБр, легендарный ультрас "Шахтера" Андрей "Тухан"

Известный ультрас донецкого "Шахтера" Андрей с позывным "Тухан" погиб на войне против российских оккупантов.

Об этом в Twitter сообщила фанатская группа "Кроты", передает Цензор.НЕТ.

"У нас очередное горе… Защищая Украину от российских оккупантов погиб легендарный ультрас Шахтера и боец 93-й Бригады - Андрей которого мы все знали как "Тухан. Спи спокойно, Брат! Мы отомстим!" - говорится в сообщении.

Читайте: Игроки "Шахтера" вышли на матч с "Хайдуком" в футболках "Мы – "Азовсталь"