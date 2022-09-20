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"Референдумы" на Донбассе полностью изменят вектор развития России на десятилетия, - Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведев,медведєв

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "референдумы" на оккупированном Донбассе на десятилетия изменят вектор развития России.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они (референдумы) полностью изменяют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", - пишет Медведев.

Он утверждает, что если в конституцию РФ будут внесены соответствующие изменения, то ни один будущий руководитель России "не сможет вернуть эти решения вспять".

"Именно поэтому эти референдумы так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", - убежден Медведев.

Читайте: Совет безопасности России угрожает странам НАТО ядерной войной
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Топ комментарии
+42
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20.09.2022 11:06
+22
Тобто розвал росії неминучий. Добре, так і запишемо
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20.09.2022 11:09
+21
А еще мы боимся медведева. Уххх, какой страшный
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20.09.2022 11:07
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Страшний рак, що в гузні очі! 😁😂
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20.09.2022 11:05 Ответить
Напевно передивися Марвелів " я - незворотній" ))))
А до кінця не подивитися, що сталося
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20.09.2022 11:18 Ответить
https://youtu.be/2OhaZqpdeSM


«Аннушка уже розлила олію»:
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20.09.2022 12:17 Ответить
***** Димон собирается прожить 10 лет следующих Дима не мечтай твое дело могилка или баночка из под боярышника под твой никчемный пепел...
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20.09.2022 13:04 Ответить
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20.09.2022 11:06 Ответить
А еще мы боимся медведева. Уххх, какой страшный
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20.09.2022 11:07 Ответить
Грозный-грозный ... Як жук навозний .
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20.09.2022 11:14 Ответить
цей утирок викликає лише гидливий сміх, але такі заяви все ж вкрай небезпечні. ***** та його шістки починають розуміти, що приречені і від безвихіддя можуть почати кидатися ядерними бомбами. а ось такі висери усіх цих умовних мєдвєдєвих - це якраз підгрунтя для використання ЯЗ.
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20.09.2022 11:37 Ответить
🤣
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20.09.2022 11:07 Ответить
які ж це референдуми
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20.09.2022 11:08 Ответить
Злобный гном и геополитика!
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20.09.2022 11:09 Ответить
Тобто розвал росії неминучий. Добре, так і запишемо
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20.09.2022 11:09 Ответить
Це те саме, що і в словах радянського гімну: "Союз нерушимий, республік свободних...". І де це все?
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20.09.2022 11:38 Ответить
Дурік мєдвєдєв-іди у сраку...
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20.09.2022 11:09 Ответить
Пьянь подзаборная.
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20.09.2022 11:10 Ответить
Медведев иди на *** и там умри.
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20.09.2022 11:10 Ответить
Не бояться, а неприємно. Нам немає вже чого боятися, просто дебіли даунбасята ще більше лізуть у підготовлену для них кацапами петлю.
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20.09.2022 11:10 Ответить
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20.09.2022 11:10 Ответить
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20.09.2022 11:17 Ответить
В кацапів чергова "перемога"

19 сентября. РФ и Коморские острова подписали совместное заявление, в котором договорились о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом пишет ТАСС.
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20.09.2022 11:11 Ответить
Ждем когда китайцы на московских рынках проведут референдум и Моцкваа выйдет из состава РФ и правозгласит МНР
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20.09.2022 11:11 Ответить
нам пох на изменения в вашей Проституции иди лучше бояры вмажь
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20.09.2022 11:11 Ответить
"Вони (референдуми) повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття"... навіть не посперечаєшься...
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20.09.2022 11:11 Ответить
Статус українських територій не в компетенції місцевих референдумів, як ви провели на Кримі. Україна унітарна держава. Нехай читає Конституцію України.
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20.09.2022 11:12 Ответить
алкаш вышел из днюхи ? долго его носило=)
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20.09.2022 11:12 Ответить
та які десятиліття , немає в срашки стільки часу
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20.09.2022 11:12 Ответить
Після референдуму кацапи оголосять мобілізацію
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20.09.2022 11:13 Ответить
Начебто вони її зараз не проводять в луганді.
Нє, тут по котячи: по-быстрому насцяти на кущик і мявкати "єдіная і нєдєлімая", а інакше - ЯО
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20.09.2022 12:06 Ответить
Дімка закінчуй
пити Глід ☝️🤔🤣🤣🤣
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20.09.2022 11:13 Ответить
розпадеться лаптєстан - розпадеться і їхня "конституція". Проходили вже таке в 1991-му; знаємо, як це буває.
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20.09.2022 11:13 Ответить
Те ще чмо
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20.09.2022 11:13 Ответить
На площадке шум и звон:
У димона снова гон
Ни разведки, ни захвата
Нет покоя е#анату
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20.09.2022 11:14 Ответить
Мішка , я тобі більше скажу- не будуйте планів навіть на пятирічку
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20.09.2022 11:14 Ответить
Ведмедєв не знає слово - вектор, то як він міг таке сказать?
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20.09.2022 11:14 Ответить
Так боимся, что по базам в "сакральном" Крыму бьем, а вы все делаете вид, что кто-то неправильно курит ))
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20.09.2022 11:15 Ответить
Как говорил один еврей, бьют по морде а не по паспорту. И будем бить сильно невзирая какие вы там рехверендумы проводили и какие бумажки нараздавали. Тем более сейчас роzийский пашпорт это филькина грамота за которую только в морду дают больше
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20.09.2022 11:15 Ответить
Это психологисеская проекция своих страхов, вызванная приобретенной шизофренией.
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20.09.2022 11:16 Ответить
О.Кочетков, тут: "(Если) будут объявлены проведенными какие-то фейковые референдумы или не будут, на ход войны это не повлияет. Ну, разве что к списках клиентов ГРУ и СБУ добавятся те, у кого на оккупированных территориях хватит дурости в этих фарсах замазаться"
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20.09.2022 11:17 Ответить
Медвед ПНХ!!!
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20.09.2022 11:17 Ответить
Подаруйте, хтось, цьому полуйобку новий айфон. Зовсім без нових гаджетів озвірів
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20.09.2022 11:18 Ответить
який сенс коментувати "висер" деградованого дегенерата???
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20.09.2022 11:18 Ответить
Жалкие высказывания комнатного людоеда. Раньше все ждали приема Путина. Ждала королева Англии, папа римский, Януковича он вообще за человека не считал. Пока путин гонял с балкерами по Крыму, Янукович ждал 7 часов приема. Теперь ситуация в мире сильно изменилась. Никто не боится Путина. И все не могут отказать себе у удовольствии принизить Путина. Теперь Путин ждет пока его примут. Репутация Путина сильно упала, никто не собирается с Путиным договариваться. Весь цивилизованный мир помогает Украине. Судьба России и Путина решены. Вопрос только времени. Путин изо всех сил цепляется за власть. Ни какие референдумы, якуты, уголовники, воры в законе, кадыровцы не помогут Росси. Путина убьет его окружение, которое не хочет терять власть, украденные деньги и которое хочет жить. Последняя империя на краю гибели.
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20.09.2022 11:18 Ответить
Вопрос только времени..... а это могут быть годы...
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20.09.2022 22:16 Ответить
Точно изменят. После этого уже даже макарон и шмольц перестанут заглядывать в очко путлеру и начнут поставлять Украине танки.
Давайте, проводите...
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20.09.2022 11:19 Ответить
Ця, як і інші "заяви" цього алко-пупсіка, мають тільки одну реакцію світу - Двбо(ОЙ)б!
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20.09.2022 11:19 Ответить
Що воно меле??? Не розумію, кого він заспокоює? 🤣
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20.09.2022 11:19 Ответить
Жодна країна у світі не вбила стільки російськомовних людей, скільки вбила росія, яка напала на Україну, з метою їх звільнення.
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20.09.2022 11:19 Ответить
Видає бажане за діисне.
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20.09.2022 11:21 Ответить
вектор один - жопа...
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20.09.2022 11:21 Ответить
Типа Димон решил возродить ГУЛАГ Сралина...дорога в прошлое усеянном миллионами трупов,это кремлевская фишка...Мавзолей чЛенина..это Рай на Земле...
Крысам Шариковым ☠️☠️не привыкать ...мочить в сортире собственное быдло...это ремесло началось когда утопили в крови Новгородскую республику,которая им никогда не принадлежала...
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20.09.2022 11:22 Ответить
******* же ти дімон. Які референдуми пес смердячий. Ви піз....те з України так, що швидкісний потяг вас хер догонить. Краще тупорила істота подумай про українську Кубань, Белгородську, воронежську області, а також Кавказ, який скоро вам кацапам покаже великий хер. Форумчани, вибачте за мій хфранцузький.
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20.09.2022 11:24 Ответить
Впервые соглашусь с медведиком. Действительно действие будет иметь огромное значение и будут необратимые явления для РФ такой, как мы её знаем. И трансформация тоже будет, но чуток опосля.
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20.09.2022 11:24 Ответить
Головне що для України це нічого не змінює .. Донбас , як і Крим , це окуповані території України ,, які беззаперечно підлягають звільненню крапка
 Ніякі - рєхвєрєндуми , на кінцеву мету ( деокупація тих територій ) , не вплинуть .
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20.09.2022 11:25 Ответить
ну тут важко не погодитись , тільки не сказав про напрямок вектору дно !
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20.09.2022 11:28 Ответить
А "вектор" - це якраз про напрямок. Принаймні, до цього якось шкандибала рашка шляхом поступу, а після - вже ні, новий "вектор" спрямує рашку до деградації.
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21.09.2022 00:10 Ответить
Меняю отрезанние яйца етого чорта на стиральную машину.
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20.09.2022 11:28 Ответить
Indesit, новая модель.
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20.09.2022 11:33 Ответить
1/100 території расєі змінює розвиток всієї параши

оце так тобі «вєлікая імпєрія»
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20.09.2022 11:29 Ответить
**** коли ти вже здохнеш разом із путіном ,мерзота кончений алкаш .
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20.09.2022 11:30 Ответить
Та фуфло то все, ніякого розвитку не змінить, там вектор тільки один - деградація і крах!!
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20.09.2022 11:30 Ответить
Ни от одного будущего руководителя России это и н требуется. Есть кому это сделать, обойдутся без "руководителя России"
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20.09.2022 11:33 Ответить
Україна не повинна звертати увагу на ці референдуми
І на війні важливу роль грає якість а не кількість як у Росії.
Тож головне для України отримувати зброю накопичувати
Навіть якщо проведуть референдум він не буде мати юридичної сили тому ЗСУ будуть мати законе право завдавати ударів.
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20.09.2022 11:35 Ответить
Пити менше треба!
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20.09.2022 11:37 Ответить
Москалі знову бавляться у демократію , якої у них самих в Раші - і близько немає !
Бо поняття референдум - має свій зміст коли народ дійсно проявляє свою волю по деяким важливим питанням .
У недемократичній країні - тим більше окупованій озброєними загарбниками - референдум є просто цирком
"неважно, как голосуют - важно, кто считает"
Як це планується та робиться - невідбувшийся Харківський референдум
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20.09.2022 11:37 Ответить
І передайте там цьому дурнику, що ніхто тих "референдумів" не боїться, вони незаконні й ніхто їх не признає. Тим більше, що всі розуміють, що "референдуми" будуть фальсифіковані.
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20.09.2022 11:41 Ответить
На "референдуми" розраховували і очикували в Україні вже давно як варіант,навіть до війни це нічого не змінює для ЗСУ
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20.09.2022 11:43 Ответить
Він ще й кокс применяет? Щось дуже важке !
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20.09.2022 11:43 Ответить
Ну насправді він правий. Розвиток росії буде помножено на -1.
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20.09.2022 11:50 Ответить
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20.09.2022 11:51 Ответить
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20.09.2022 11:56 Ответить
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20.09.2022 11:53 Ответить
***** и шобло подлежат ликвидации ...
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20.09.2022 11:53 Ответить
😁 Дімон щойно заявив, що якщо у конституцію кацапвї внести положення, що віднині яблуко падатиме вгору, то воно падатиме вгору! Є лише дві проблеми - про це не знає саме яблуко і на це насрати закону про всесвітнє земне тяжіння. 😊
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20.09.2022 11:57 Ответить
Вектор развития России точно поменяется. Оно само развалится на части. И даже десятилетие не понадобится.
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20.09.2022 12:00 Ответить
Придурковатий чупачупс не розуміє, що нам ці "рехферендуми" до дупи. Україна і світова спільнота вже дали зрозуміти, що Крим і Донбас - суверена територія України, яка підлягає визволенню. Єдине, що після цього зможе зробити ********* - це скавчати із-за залізного паркану і вити як **** у мороз, стверджуючи, що це землі кацапстану. Але це вже нам буде пох.
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20.09.2022 12:06 Ответить
Однозначно! И поставят жирный крест но росиси окончательно.
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20.09.2022 12:09 Ответить
пнх феерический **********.......................................
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20.09.2022 12:10 Ответить
ожидаемо. вторник, протрезвел плюшевый и выпустили его с высерами, пока снова в запой не ушёл ))
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20.09.2022 12:11 Ответить
Якщо пройдуть референдуми в суб'єктах федерашки то вектор рашки дійсно загнеться.
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20.09.2022 12:17 Ответить
Дурень думкой багатіє
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20.09.2022 12:18 Ответить
Это тот медведев, который обещал кары небесные за удар по Крыму ?
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20.09.2022 12:22 Ответить
ВВС, онлайн «Війна Росії проти України», від 20/09, в 12:05: «20 вересня так звана "громадська рада Херсонської області" звернулася до окупаційного очільника регіону з ініціативою "негайно провести "референдум" про визнання суб'єктом Російської Федерації"»
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20.09.2022 12:28 Ответить
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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20.09.2022 12:31 Ответить
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20.09.2022 12:41 Ответить
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20.09.2022 12:43 Ответить
Дайте ему леденец, пусть сосет. Хоть чем-то рот будет занят.
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20.09.2022 12:44 Ответить
лапоть, котрий не знає що робити із власними територіями, збирається дати раду окупованим територіям, котрих ніхто не визнає від слова"ніколи" дебіли ******
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20.09.2022 12:47 Ответить
Ага, така собі жопа маячить на десятиліття)
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20.09.2022 12:59 Ответить
Все ясно з пацієнтом. Delirium tremens.
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20.09.2022 13:01 Ответить
Це вже вторинне нашарування на глибокі проблеми особистості, пов'язані з численними комплексами і емоційною тупістю.
До речі, пригадалося як московити в кремлі витягувалися у фрунт перед цим карликом на платформах з непропорційною головою і жіночими плечиками.
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20.09.2022 13:28 Ответить
Вот что значит - детский алкоголизм!
Споили таки малолетку!
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20.09.2022 14:17 Ответить
дімон браги бахнув
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20.09.2022 16:16 Ответить
 
 