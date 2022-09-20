"Референдумы" на Донбассе полностью изменят вектор развития России на десятилетия, - Медведев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "референдумы" на оккупированном Донбассе на десятилетия изменят вектор развития России.
Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они (референдумы) полностью изменяют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", - пишет Медведев.
Он утверждает, что если в конституцию РФ будут внесены соответствующие изменения, то ни один будущий руководитель России "не сможет вернуть эти решения вспять".
"Именно поэтому эти референдумы так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", - убежден Медведев.
Пожалуйста, подождите...
А до кінця не подивитися, що сталося
«Аннушка уже розлила олію»:
19 сентября. РФ и Коморские острова подписали совместное заявление, в котором договорились о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом пишет ТАСС.
Нє, тут по котячи: по-быстрому насцяти на кущик і мявкати "єдіная і нєдєлімая", а інакше - ЯО
пити Глід ☝️🤔🤣🤣🤣
У димона снова гон
Ни разведки, ни захвата
Нет покоя е#анату
Давайте, проводите...
Крысам Шариковым ☠️☠️не привыкать ...мочить в сортире собственное быдло...это ремесло началось когда утопили в крови Новгородскую республику,которая им никогда не принадлежала...
Ніякі - рєхвєрєндуми , на кінцеву мету ( деокупація тих територій ) , не вплинуть .
оце так тобі «вєлікая імпєрія»
І на війні важливу роль грає якість а не кількість як у Росії.
Тож головне для України отримувати зброю накопичувати
Навіть якщо проведуть референдум він не буде мати юридичної сили тому ЗСУ будуть мати законе право завдавати ударів.
Бо поняття референдум - має свій зміст коли народ дійсно проявляє свою волю по деяким важливим питанням .
У недемократичній країні - тим більше окупованій озброєними загарбниками - референдум є просто цирком
"неважно, как голосуют - важно, кто считает"
Як це планується та робиться - невідбувшийся Харківський референдум
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
До речі, пригадалося як московити в кремлі витягувалися у фрунт перед цим карликом на платформах з непропорційною головою і жіночими плечиками.
Споили таки малолетку!