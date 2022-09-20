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Все логистические пути оккупантов на юге - под огневым контролем ВСУ, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Украинские военные на юге держат под огневым контролем все логистические пути российских захватчиков и продолжают уничтожать вражеские баржи с техникой и живой силой.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, активные действия ВСУ на юге заставляют россиян противодействовать и усиливать обстрелы линии фронта и тыловых районов. Ночью россияне атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую инфраструктуру Очакова.

"Ситуация достаточно напряженная, достаточно интенсивная и достаточно результативная. Ситуация действительно такова, что не дает абсолютно расслабиться, и мы готовы к тому, что наши активные действия побуждают врага к ответному противодействию. Сейчас зафиксированы факты использования дронов-камикадзе в нашем направлении этой ночью. С помощью них была атакована портовая инфраструктура Очакова, вспыхнул пожар. К счастью, пострадавших нет", - рассказала Гуменюк.

Читайте: Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево, - Генштаб ВСУ

Также российские оккупанты обстреляли в Березнеговатом зерновой элеватор, есть пострадавшие. По словам спикера, по Никопольскому району россияне выпустили более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Такие провокации направлены на то, чтобы побудить ВСУ ударить в ответ в сторону Запорожской АЭС.

"Деваться им (оккупантам. – Ред.) уже некуда, поскольку мы продолжаем огневой контроль и над транспортными артериями, и над попыткой врага настроить альтернативные переправы. Да, за минувшие сутки и за эту ночь снова отправлены баржи на дно, снова отправлены запасы оккупантов с боеприпасами и тяжелой техникой по курсу "русского военного корабля", но у них еще запасов много и попыток тоже", - отметила Гуменюк.

Она уточнила, что в общей сложности на баржу помещается от 5 до 10 автомобилей и до 20 человек.

Отвечая на вопрос о намерении захватчиков провести "референдум" в Херсонской области, Гуменюк отметила: "Исходя из того, сколько раз они переносили эти даты, они уже сами заблудились в своих скрепах. Начиная с апреля - перенос и перенос дат".

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Топ комментарии
+9
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20.09.2022 11:21
+4
Все классно, плюсую, но давайте проявим выдержку и не будем постить такую инфу до официального сообщения Генштаба🙃
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20.09.2022 11:32
+3
Срочно⚡️Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас⚡️

Об этом сообщают источники @wargonzo на донбасской передовой.

Защитники города дословно сообщают следующее:

«ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений - с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьёмся изо всех сил».

Напомним добровольцы из отряда «Кубань» при поддержке луганских казаков и артиллеристов Русской Армии уже вторую неделю отбивают массированные атаки неонацистов и их наёмников на административный центр Краснолиманского района ДНР.

Вслед за новостями о референдумах противник усилил огневое давление.

@wargonzo
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20.09.2022 11:28
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20.09.2022 11:21 Ответить
Це вже вогневий контроль, звичайної ствольної артилерії!
Не хаймарси по мільйону долларів.
Тут можна клепати по мостах з ранку до вечора.
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20.09.2022 14:48 Ответить
Де ви прочитали що не Хаймарси?
Для такого або Хаймарс (їх навіть збивать інколи) або ескалібур. І ціна тут не чого - особовий склад, техніка на баржі, простій переправи дорожчі
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20.09.2022 17:03 Ответить
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20.09.2022 11:25 Ответить
Петро Порошенко:
"Побачив на Півдні роботу наших HIMARS. Тих самих HIMARS, які б'ють і нищать руssню. І так буде постійно, аж до нашої перемоги.
Наші хлопці не дадуть збрехати: потенціал нашого контрнаступу ще тільки розгортається. Перемога буде за нами!

Слава Збройним Силам України! І Слава Україні!@
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20.09.2022 11:26 Ответить
Героям слава !!
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20.09.2022 13:37 Ответить
Срочно⚡️Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас⚡️

Об этом сообщают источники @wargonzo на донбасской передовой.

Защитники города дословно сообщают следующее:

«ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений - с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьёмся изо всех сил».

Напомним добровольцы из отряда «Кубань» при поддержке луганских казаков и артиллеристов Русской Армии уже вторую неделю отбивают массированные атаки неонацистов и их наёмников на административный центр Краснолиманского района ДНР.

Вслед за новостями о референдумах противник усилил огневое давление.

@wargonzo
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20.09.2022 11:28 Ответить
Все классно, плюсую, но давайте проявим выдержку и не будем постить такую инфу до официального сообщения Генштаба🙃
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20.09.2022 11:32 Ответить
Дамбаські бандформування заверещали. Далі буде.
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20.09.2022 11:33 Ответить
Оце так припхатися на чужу територію.
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20.09.2022 11:29 Ответить
Ну ідіть сюди, карасі!


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20.09.2022 11:32 Ответить
 
 