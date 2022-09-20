Зеленский об усилении ПВО Харьковщины: Это вопрос не денег, а времени и договоренностей с производителями
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Чтобы усилить ПВО Харьковщины, нужны значительные деньги. Впрочем, деньги Украина найдет, нужны договоренности со странами-производителями.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в комментарии СМИ во время недавнего визита в Харьковскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопросы стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие", – отметил глава государства, комментируя возможность закрытия неба над Харьковщиной.
"Те комплексы, которые нам сейчас должны поступить – это комплексы малого радиуса действия. Это NASAMS, о которых мы договорились с Соединенными Штатами, и с Шольцом мы договорились об IRIS. Они бы нам сейчас очень помогли, мы их ждем", – ответил президент.
"Но вы знаете, как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только выработать новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы нам помочь. Но с ними сложнее", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Це скоріше як саме ви сприймаєте пропаганду та устоюєте її з неукраїнських ЗМІ*
З погляду на то як всі верещали що то крадівництво - все ж далекоглядно було...
Чи Литва, Естонія, Польша не по шляху Кулі в лоб пішли?
Це не про персонажа**, це про рішення, те що розікрали - а що не крали?
Беня списує собі мільярди і що? Раніше за схемами ховали зараз ні. Але крали завжди.
_______
* (тому що саме для нації Українець ЗМІ немає, проти - всі)
** він такий же втікач як Крадій.(Ё₴лка)
https://texty.org.ua/fragments/107005/u-zsu-nazvaly-vtraty-********-u-vijskovij-tehnici-blyzko-1300-bmp-400-tankiv-700-artsystem/
у кого сегодня клянчить будем?
Чесно, заїпало. Навіть вже писати набридло.
Тільки одне: Коли вже згине росія з нашою зеленою нечістю?