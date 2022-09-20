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Зеленский об усилении ПВО Харьковщины: Это вопрос не денег, а времени и договоренностей с производителями

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Чтобы усилить ПВО Харьковщины, нужны значительные деньги. Впрочем, деньги Украина найдет, нужны договоренности со странами-производителями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в комментарии СМИ во время недавнего визита в Харьковскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопросы стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие", – отметил глава государства, комментируя возможность закрытия неба над Харьковщиной.

"Те комплексы, которые нам сейчас должны поступить – это комплексы малого радиуса действия. Это NASAMS, о которых мы договорились с Соединенными Штатами, и с Шольцом мы договорились об IRIS. Они бы нам сейчас очень помогли, мы их ждем", – ответил президент. 

"Но вы знаете, как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только выработать новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы нам помочь. Но с ними сложнее", - добавил он.

Читайте: Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле
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Топ комментарии
+13
Трепавсся про міліярд дерев, про шашлики на травневі а тепер надумався?
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20.09.2022 11:21
+12
Так Коростильов казав, що він може зробити український комплекс ППО кращий за Patriot , якщо влада дасть бабло!!! Куда ви вже Коростильова запакували?
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20.09.2022 11:29
+12
Платити іноземцям мільярди доларів за ППО ми можемо! А, дати власним підприємствам пару сотень мільйонів на розробку власного ППО - ви зажали гроші, маланці!
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20.09.2022 11:32
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Трепавсся про міліярд дерев, про шашлики на травневі а тепер надумався?
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20.09.2022 11:21 Ответить
Так врешті решт домовляйся вже, падла зелена! Хорош звіздіти, а роби хоть щось потрібне для України, задрал вже всіх звіздежом, крадіжками та зрадництвом, припіздент хєров.
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20.09.2022 16:55 Ответить
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20.09.2022 11:37 Ответить
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20.09.2022 11:47 Ответить
Якби у тебе була б така риторика з 2019 року то і війни б не було
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20.09.2022 11:22 Ответить
Маю на увазі широкомасштабної майже по усій території України
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20.09.2022 11:23 Ответить
Ти ж готовий був здати Харків. Потвора зелена.
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20.09.2022 11:26 Ответить
Проблема Харьковщины вообще-то кроется на Белгородщине. Надо там создавать буфер безопасности, а то и референдум. И тут почему-то вспомнилась "стена" Сени Яценюка, насколько это наивно и аферистично оказалось глядя на сегодняшние события
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20.09.2022 11:26 Ответить
"наивно и аферистично"

Це скоріше як саме ви сприймаєте пропаганду та устоюєте її з неукраїнських ЗМІ*

З погляду на то як всі верещали що то крадівництво - все ж далекоглядно було...
Чи Литва, Естонія, Польша не по шляху Кулі в лоб пішли?

Це не про персонажа**, це про рішення, те що розікрали - а що не крали?

Беня списує собі мільярди і що? Раніше за схемами ховали зараз ні. Але крали завжди.


_______
* (тому що саме для нації Українець ЗМІ немає, проти - всі)
** він такий же втікач як Крадій.(Ё₴лка)
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20.09.2022 14:38 Ответить
Так Коростильов казав, що він може зробити український комплекс ППО кращий за Patriot , якщо влада дасть бабло!!! Куда ви вже Коростильова запакували?
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20.09.2022 11:29 Ответить
Так і ти кажи що 15 разів за ніч можеш.
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20.09.2022 11:43 Ответить
"Нептун" не працює? "Стунгна"? Чи аби перднути?
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20.09.2022 12:01 Ответить
Зебілоїд-експерд
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20.09.2022 12:35 Ответить
Платити іноземцям мільярди доларів за ППО ми можемо! А, дати власним підприємствам пару сотень мільйонів на розробку власного ППО - ви зажали гроші, маланці!
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20.09.2022 11:32 Ответить
Хіпстерський стартапчик пропонуєш? Чи може підприємство із досвідом розробки ППО знаєш, якому це можна було б довірити зробити?
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20.09.2022 11:47 Ответить
А Байрактари де виробляють? Туреччина спонсує та замовляє їх в Україні. Ми, маючі потужності, з часів Яника усе продаємо іноземцям. Петя навіть хизувався великою кількістю БТРів, які потім кудись загнав.
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20.09.2022 13:07 Ответить
Таким чином, ми втратили приблизно 50%. ...Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", - сказав Карпенко.
https://texty.org.ua/fragments/107005/u-zsu-nazvaly-vtraty-********-u-vijskovij-tehnici-blyzko-1300-bmp-400-tankiv-700-artsystem/
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20.09.2022 17:58 Ответить
можешь садить теперь Порошенко за нелегально ввезённые клистроны 2014-2019
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20.09.2022 11:53 Ответить
Може задіяти власний ВПК? Спробуй, це не страшно.
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20.09.2022 12:00 Ответить
Власный разбомблен: сначала нашими профессионалами-бизнесменами, потом пуйлом.
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20.09.2022 12:16 Ответить
Інфа 100%? Тепер лапки скласти?
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20.09.2022 12:23 Ответить
Наоборот, нужно заново строить современный ВПК. ЗАНОВО! И строить его будет тот, кто не разрушал, но на него все шишки полетят...
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20.09.2022 12:47 Ответить
"Канешна с нуля". А заводи і землю "старого ВПК" віддати Коломойському.
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20.09.2022 13:11 Ответить
Але гроші знайти ми можемо


у кого сегодня клянчить будем?
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20.09.2022 12:53 Ответить
Про шо цей Віслюк думав до війни....!
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20.09.2022 14:11 Ответить
Воно з ППО такий же "експерт", як і з усього іншого
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20.09.2022 14:54 Ответить
Якого хєра, ти недоумок кінчений на початку серпня, намагався все ПВО повісити на Залужного?
Чесно, заїпало. Навіть вже писати набридло.
Тільки одне: Коли вже згине росія з нашою зеленою нечістю?
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20.09.2022 14:57 Ответить
Верно заявил.
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21.09.2022 02:52 Ответить
 
 