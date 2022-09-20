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Венгрия заявляет, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это лишь усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"ЕС должен... прекратить вспоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать определять меры, которые только еще больше усугубит кризис энергоснабжения", - заявил Сийярто.

Читайте также: В правительстве Орбана утверждают, что Венгрия выполнит все обязательства и получит финансирование от ЕС
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Топ комментарии
+34
Мадяри *************.
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20.09.2022 11:22
+29
На цю мад'ярську срань є управа взагалі? Шо за цирк?
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20.09.2022 11:24
+28
може, ЄС ще повинен з хлібом-сіллю та задраними спідницями зустріти окупантів?...
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20.09.2022 11:22
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може, ЄС ще повинен з хлібом-сіллю та задраними спідницями зустріти окупантів?...
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20.09.2022 11:22 Ответить
Мадяри *************.
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20.09.2022 11:22 Ответить
Чурбани **бані !
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20.09.2022 11:29 Ответить
когда уже грохнут этого *********** Сиятро вместе с гандоном Орбаном... что у венгров мужиков вовсе не осталось.... все овцеебы??!!
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20.09.2022 13:03 Ответить
Шо ж цих угрів так пучит.
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20.09.2022 11:22 Ответить
Пляшка кацапська в дупі. А в пляшці гроші.
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20.09.2022 11:26 Ответить
На цю мад'ярську срань є управа взагалі? Шо за цирк?
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20.09.2022 11:24 Ответить
І чого це його так збентежила доля Європи
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20.09.2022 11:25 Ответить
Европейці, викиньте цих ******** зі своєї спільноти.
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20.09.2022 11:26 Ответить
Здається що уйобіки йдуть *****
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20.09.2022 11:27 Ответить
Які ж ви мадяри ********! Ви дійсно браття кацапам!
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20.09.2022 11:28 Ответить
задрали грьобані мадяри- гнати цих холопів з єс та нато!
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20.09.2022 11:29 Ответить
Лучше выбросьте етих циган из ЕС и прекратите им платить миллиардные транши. Пускай на подсосе поживут посмотрим как мадьяры етого Сриярто на столбе повесят
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20.09.2022 11:30 Ответить
Видно шо народ з Урала.
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20.09.2022 11:31 Ответить
Как долго еще эти иждивенцы и агенты кремля будут указывать, что должен делать ЕС?
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20.09.2022 11:31 Ответить
чувак коли ви не отримаєте 6 мільярдів євро від ЄС тебе разом з орбаном розірвуть як Тузік грелку і засунуть вам в дупу всі сім пакетів !
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20.09.2022 11:33 Ответить
7,5 jardov
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20.09.2022 11:35 Ответить
можливо , точно знаю сума дуже велика !
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20.09.2022 11:39 Ответить
https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/18/eu-hungary-corruption-budget-suspension/
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20.09.2022 11:41 Ответить
Вот же ж голубец.
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20.09.2022 11:34 Ответить
похоже мадяры намек не поняли, - придется ************** пинком под зад из ЕС.
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20.09.2022 11:35 Ответить
pontujutsa - tak fjurer iz bolot mokshanskih velel
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20.09.2022 11:37 Ответить
Венгрией по факту управляет давний агент СВР рабZeи Семён Могилевич..без его согласия Орбан и Сиярто боятся даже пукнуть...
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20.09.2022 11:37 Ответить
Хозяин WizzAir (теневой), кстати
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20.09.2022 12:14 Ответить
Не бажаєте консолідуватися з європейцями? Тоді - на Урал! На історичну Батьківщину!
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20.09.2022 11:39 Ответить
Гей, немтудоми!
Нагуй ото оно вам? Краще випийте паленки, заїжте паприкашем - та й все бде файно!
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20.09.2022 11:40 Ответить
мадьяри і минулого, і позаминулого разу щось подібне пистіли. Але в остаточному варіанті все ж таки делегат Орбана голосував "за". Так, трохи вини тв санкції вкрутили... але Урсула знову накручує.

Не переживаймо. Є управа в на фідес. Вона називається "вро".
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20.09.2022 11:41 Ответить
Абсіярта абсірацца нє прівикать-ано уже давно абосранає...
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20.09.2022 11:42 Ответить
Нормальну країну "угорщиною" не назвуть...
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20.09.2022 11:43 Ответить
...а народ - мудьярами!
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20.09.2022 11:56 Ответить
Ці штопані презервативи верхівки мадьяр точно хочуть щоб ЄС рубанув конкретно їм фінансами по яях. Невже ***** кинув їм більше ніж ЄС? У нас також є хрещений батько щеневтіка оманського, який пропонував здатися мордору за 100 млрд. зелених.
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20.09.2022 11:45 Ответить
Судя по всему личный "интерес" от рашки для него важнее общего транша для венгрии в 7,5 ярдов.

да и вообще.. бывал я в венгрии, очень неоднозначные впечатления о себе оставила эта страна. Им бы не мешало немного выйти из зоны комфорта европейских траншей и необоснованного имперского шовинизма, исторических обид и псевдоимперских замашек на чужие территории (а у них претензии не только на наше закарпатье, у них почти ко всем соседям претензии что "мы не всегда были такие маленькие"). Они даже с Поляками уже на контрах, хотя был период вполне дружественных отношений.
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20.09.2022 11:47 Ответить
Це вже нагадує коли "бомжиху" впустили погрітись у під'їзд, а вона починає "вчити" мешканців будинку - як треба правильно жити...
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20.09.2022 11:53 Ответить
Неужели ЕС не может показать место этим иждивенцам , сидящим на дотациях? Что они производят кроме зеленого горошка?
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20.09.2022 11:55 Ответить
Для начала лишить мудьяров права голоса в ЕС - на год.
Не поможет - выкинуть из ЕС за нарушение основных принципов демократии и свободы стран.
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20.09.2022 11:55 Ответить
Як обридли вже ці пики путінферштейнів
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20.09.2022 11:58 Ответить
Його вже попередили, що б стулив пельку, бо гроші не отримає від ЄС? Тупий зовсім? Не розуміє?
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20.09.2022 11:58 Ответить
Нічого дивного у тому немає, такі нині в Угорщині їх нащадки.

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20.09.2022 12:00 Ответить
Там в ОДКБ свободные места вырисовываются. А ещё можно вступить в Таможенный Союз. Таранящим за РФ венграм там самое место.
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20.09.2022 12:05 Ответить
Мадярські ************* відробляють кацапські гроші, гавкаючи на усіх як скажені собаки. Нічого, через місяць буде розглядатись спільний бюджет Євросоюзу, тоді ці уйобіки завиють зовсім по-іншому.
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20.09.2022 12:09 Ответить
Якщо вже ЄС не може дати раду цим *********** то що можна говорити про ефективність їх санкцій проти рашки
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20.09.2022 12:10 Ответить
Угорці вже забули про російські танки на вулицях Будапешта??? Мріють про каца#ський тезис "можем павтарить" ?
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20.09.2022 12:10 Ответить
Я думаю, им под предлогом коррупции и проблем с демократией постепенно начнут прикручивать краники финансовые и поставят Орбана на место. Просто ЕС и США играют в долгую и понимают, что Орбаны приходят и уходят, а народы и территории влияния - остаются. Поэтому с плеча не рубят. А если не рубишь с плеча (т. е. исключать из ЕС и НАТО - не очень хороший вариант, потому что венгры начнут брать денег у русских и китайцев и мутить воду в центре Европы), то надо его потихоньку поддавливать, а то будет вето всякие накладывать не в тему и прочую подрывную деятельность проводить. Вот, например, все уже протоколы насчёт принять Финляндию и Швейцию в НАТО ратифицировали (сегодня последние страны голосуют уже), кроме Турции и Венгрии. Турция - понятно, там большая внешнеполитическая игра и торги. У них реально претензии к скандинавам по поводу укрывательства курдов, отказов в продаже оружия и так далее. А Венгрия что ? У неё к шведам и финнам никаких формальных претензий нет и быть не может. Но ратификацию не проводит. Вова пути попросил. А тут ещё ЕС остановил выплату 7,5 млрд. евро и может остановить ещё больше. Вот они и тянут - с вовы денег возьмут за задержку, а с ЕС - разблокировку этих миллиардов помощи за ратификацию.
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20.09.2022 12:20 Ответить
тем более, - финны как бы "братушки"
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20.09.2022 12:38 Ответить
Выгнать Венгрию с ЕС!
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20.09.2022 12:27 Ответить
Що Орбан що Срийялто прокацапські чурбани заробляють на гарну пенсію від паРаши.
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20.09.2022 12:32 Ответить
Це чучало в окулярах вважає, що усі навколо питараси, а воно - д'Артаньян.
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20.09.2022 12:37 Ответить
ой не дарма
бравий солдат Швейк зі своїм другом Водічкой
кіздили тих мадярів..
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20.09.2022 12:42 Ответить
Щоб це мадярське чмо закрило свій іпальник, котрим говорить рашистський окупант куйло ,варто ЄС НЕ 7,5млрд відібрати від венгрів,за корупцію з рашистами, а взагалі викинути їх накуй з ЄС
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20.09.2022 12:44 Ответить
Нежданный прогиб мадьяр под россияк.Они люто ненавидели "Союз Нерушимый"(служил в ЮГВ знаю не по наслышке),а тут крепко возлюбили его правоприемника рашу.С чего бы это?
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20.09.2022 12:46 Ответить
В тайожний союз нах...
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20.09.2022 12:52 Ответить
сбу АУ!!! может начнете наконец работать и займетесь шуфричем который ездит к ******* консультировать как сделать подлянку для Украины и Оманский Осел который продолжает держать это рЫговское Чмо на должности....
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20.09.2022 12:53 Ответить
виключити мадяр з ЄС
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20.09.2022 13:27 Ответить
"лише поглибить кризу енергопостачання" - каким образом? Газа ноль, нефти ноль. Или это касается только хитрой венгрии, которая покупает газ у роССии. Но тогда причем вся Европа?

Зато есть очень хороший вариант. Венгрия выходит из ЕС и может не присоединятся к санкциям.
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20.09.2022 13:37 Ответить
кто в отечественную фашистил,тот и ныне рашистит,горбатого могила даже не исправит,это всё нацики.
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20.09.2022 13:42 Ответить
А може ****** підуть на йух!
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20.09.2022 14:08 Ответить
А Україна заявляє, що мадяри пішли в дупу всі разом і хай повертаються на свою родіну - Башкірію.
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20.09.2022 14:28 Ответить
Мог бы и промолчать. Язык доведет до тюрьмы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 15:14 Ответить
Та заблокуйте їм те виділення 7 млрд.!
Задовбали!
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20.09.2022 15:43 Ответить
Hungary pnh!
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20.09.2022 15:52 Ответить
Всі послаблення щодо угорських нацменшинств ліквідувати. Навчання українською - з першого класу! Угорську хай вивчають в недільних школах
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20.09.2022 18:16 Ответить
Цих тварюк пора задавити
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20.09.2022 19:18 Ответить
почему мы до сих пор не подали на них в суд?!!
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20.09.2022 22:15 Ответить
 
 