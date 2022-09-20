Венгрия заявляет, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России, - Reuters
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это лишь усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"ЕС должен... прекратить вспоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать определять меры, которые только еще больше усугубит кризис энергоснабжения", - заявил Сийярто.
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Нагуй ото оно вам? Краще випийте паленки, заїжте паприкашем - та й все бде файно!
Не переживаймо. Є управа в на фідес. Вона називається "€вро".
да и вообще.. бывал я в венгрии, очень неоднозначные впечатления о себе оставила эта страна. Им бы не мешало немного выйти из зоны комфорта европейских траншей и необоснованного имперского шовинизма, исторических обид и псевдоимперских замашек на чужие территории (а у них претензии не только на наше закарпатье, у них почти ко всем соседям претензии что "мы не всегда были такие маленькие"). Они даже с Поляками уже на контрах, хотя был период вполне дружественных отношений.
Не поможет - выкинуть из ЕС за нарушение основных принципов демократии и свободы стран.
бравий солдат Швейк зі своїм другом Водічкой
кіздили тих мадярів..
Зато есть очень хороший вариант. Венгрия выходит из ЕС и может не присоединятся к санкциям.
Задовбали!