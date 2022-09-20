Венгрия заявляет, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России, - Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это лишь усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"ЕС должен... прекратить вспоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать определять меры, которые только еще больше усугубит кризис энергоснабжения", - заявил Сийярто.

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