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МАГАТЭ (258) ООН (3928) Запорожская АЭС (541) Рафаэль Гросси (104)

МАГАТЭ проведет консультации в ООН по созданию вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Для этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится на этой неделе в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что в последние дни обстрелы Запорожской АЭС не были зафиксированы. Однако боевые действия продолжаются на прилегающей к ней территории:

"Мы сосредоточили внимание на срочной необходимости принятия мер по предотвращению ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции в Украине, установив на ней присутствие МАГАТЭ в начале этого месяца. Но взрыв у Южноукраинской атомной электростанции демонстрирует потенциальную опасность на других ядерных объектах страны", — сказал Гросси.

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Одна компашка без яиц и кулаков что то поговорила с такой же второй компашкой.....
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20.09.2022 13:06 Ответить
А треба зони ядерної безпеки зробити навколо всіх п'ятьох українських АЕС.
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21.09.2022 00:23 Ответить
 
 