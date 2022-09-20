МАГАТЭ проведет консультации в ООН по созданию вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится на этой неделе в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".
Гендиректор МАГАТЭ отметил, что в последние дни обстрелы Запорожской АЭС не были зафиксированы. Однако боевые действия продолжаются на прилегающей к ней территории:
"Мы сосредоточили внимание на срочной необходимости принятия мер по предотвращению ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции в Украине, установив на ней присутствие МАГАТЭ в начале этого месяца. Но взрыв у Южноукраинской атомной электростанции демонстрирует потенциальную опасность на других ядерных объектах страны", — сказал Гросси.
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Serg Sergeev
показать весь комментарий20.09.2022 13:06 Ответить Мне нравится 0
Світлана Житкова
показать весь комментарий21.09.2022 00:23 Ответить Мне нравится 0
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