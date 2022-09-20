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РФ ведет войну не только с Украиной, но и со всем Европейским союзом, – премьер Испании Санчес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всем Европейским союзом – и она проигрывает.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует энергетику в качестве инструмента войны, потому что ему угрожают ценности ЕС.

Премьер Испании настаивает, что хотя Путин добился успеха в повышении цен на энергоносители в Европе, заставляя проводить масштабные рыночные интервенции, чтобы уменьшить финансовые потери домохозяйств и компаний, Москва действительно подталкивает ЕС к сближению.

Санчес считает, что ЕС извлекает уроки из последовательных кризисов, обрушившихся на континент с 2008 года. В качестве последних примеров этой тенденции испанский премьер назвал соглашения между правительствами стран ЕС об объединении долгов, координации инвестиций в оборону и отказе от российских энергоносителей.

Читайте: Путин спекулирует темой газа для снятия санкций, но мы все знаем: если поддаться шантажисту, он будет это повторять, - Шалленберг
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От хто має ввійти в G8, замість лаптєстану. Іспанія!
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20.09.2022 12:31 Ответить
Польша.
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20.09.2022 12:33 Ответить
Україна!
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20.09.2022 12:40 Ответить
ПАМЯТНИК ***** КАК РАЗРУШИТЕЛЮ ПО ДЕБИЛЬНОСТИ ЦЕЛОГО ГОСУДАРСТВА РОССИЯ-- ЖИЛИ СЕБЕ УЮТНО ПО ДОМАШНЕМУ... а нет поймал ***** златую рыбку и понеслась нелегка.. чем закончилась сказка Пушкина помните... там хоть разбитое корыто осталось у бабки сварлдивой у у Рашки и корыто треснутое пойдет в счет контрибуций и репараций...
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20.09.2022 12:52 Ответить
СВО ПО ПУТИНУ ЭТО КАК ТУТ ВНИЗУ НА КАРТИНКАХ


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20.09.2022 12:55 Ответить
так чому ЄС соплі розкидує, підключайтеся
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20.09.2022 12:53 Ответить
Пока не будет запертых в клетку продажных политиков из ЕС (наших туда же), то Путин ничего не проиграет. Разве Шредер в тюрьме? Меркель, Берлусконни, Кляйц с Курцем и еще куча купленных чертей. Они не в тюрьме и они завербованы делать пакости и гадить всеми силами, какие у них есть. Они не могут соскочить с крючка компромата, так как новым компроматом стала съемка на видео факта получения ими денег, они пожизненные рабы Путина, особенно те, кто съездил в Кремль и там им показали все видео лично (а без визита можно избежать шантажа, так как банально некому передать угрозу, т.к. это лицо само будет знать о наличии компромата). Пока их не закроют в клетку, то у ЕС огромные проблемы, огромные. Консервы будут гадить, даже если им полгода сказали помолчать. Они еще нагадят. Австрия (в том числе и через Венгрию), Италия, даже не из ЕС страна типа Швейцарии и многие другие. Сейчас они не могут влиять, но немного времени пройдет и возьмутся за старое.
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20.09.2022 12:57 Ответить
То вступайте у війну, щоб добити кацапню.
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20.09.2022 13:10 Ответить
РФ веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом - так это давно не новость.
РФ еще в марте признали что воюют с "коллективным западом"
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20.09.2022 14:45 Ответить
Колись Меркель казала: ми не будемо воювати з Росією за Україну
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20.09.2022 15:40 Ответить
 
 