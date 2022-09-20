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С конца февраля украинская ПВО сбила около 55 российских истребителей, - командующий ВВС США в Европе Гекер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Российской Федерации не удавалось установить преимущество в воздухе Украине. Силы противовоздушной обороны Украины от 24 февраля сбили около 55 российских истребителей.

Об этом на конференции по воздуху, космосу и кибербезопасности в Вашингтоне заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Геккер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Россия хорошо осведомлена о средствах противовоздушной обороны Украины, но начальные удары России в конце февраля не смогли разрушить эти средства защиты, такие как ракеты класса "земля-воздух".

"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в украинские зоны поражения ракетами, они были сбиты. Около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины", - сказал Гекер.

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В результате, отметил генерал, через полгода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, а стреляют ракетами большой дальности.

Напомним, на утро 20 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 810 военнослужащих. За сутки россияне потеряли 160 военнослужащих, десятки единиц военной техники, в том числе самолет и беспилотники.
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Топ комментарии
+6
А інші не винищувачі.
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20.09.2022 12:36
+4
Гекер говорит только о подтвержденных фото и видео доказательствами с Орикса.
Но авиация дело такое, подбитая машина может протянуть не просто десяток, а сотню километров, причем чаще всего уходят в сторону "своих". Упасть она может в такой глухой местности, куда и не подобраться для того, чтобы сфоткать. Поэтому зафиксировать сбитый и упавший самолет, особенно в обороне - достаточно трудно. Там как минимум вдвое больше сбитых.
С другой стороны - не каждое попадание в самолет, даже если он задымил - равно его уничтожению, может и дотянуть до своих. Но даже в таком состоянии ремонт будет долгим.
И наконец, третье, дружественный огонь, особенно с ПЗРК (которыми пользуются малообученные расчеты) никто не отменял. Десяток-другой мы сбили своих же целей.
У рашистов кстати тоже самое.
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20.09.2022 13:10
+2
Над Чернівцями, Львовом, Франківськом, Тернопілем, Луцьком, Хмельницьким, Житомиром, Черкасами, Черніговим, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Одесою, Кропивницьким, Вінницею, Ужгородом, Рівне теж не вдалося. Вдалося лише там, де залетів, вистрелив і втік.
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20.09.2022 13:20
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55 російських винищувачів.....
A iншi?
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20.09.2022 12:33 Ответить
А другі хлопці що гав ловили. Скільки назбивав новобранець? Потім самі знешкодилися
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20.09.2022 12:35 Ответить
А інші не винищувачі.
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20.09.2022 12:36 Ответить
Немає інших. Бпла тільки.
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20.09.2022 13:18 Ответить
Інші збивалися другими підрозділами ЗСУ. Навіть були випадки, що москальські літаки падали часі і самі москалі збивали своїх.
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20.09.2022 14:56 Ответить
В мене біля хати на осокорках лежав наш збитий літак який наші двічи порахували і писали про нього як про кацапський. Крім того зелена сволота з кожної праски кричала про збиття іл-76 з десантом. Де вони? Де їх уламки? Так що цифрі американців я вірю більше.
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20.09.2022 16:29 Ответить
А інші -штурмовики СУ-24 и Су-25, СУ-30
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20.09.2022 13:39 Ответить
А що не так? Саме ППО, ракетами класу "земля-повітря" було збито 55. А інші дві сотні збивались іншими методами (винищувачами, ПЗРК, банками помідорів тощо)
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20.09.2022 13:40 Ответить
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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20.09.2022 12:37 Ответить
Там тільки вказані підтвердженні (с фото або відео), скільки вертольотів втратили в Чернобаївці не вказано, скільки літаків втратили в Саках не вказано
Ще не має інформації про літаки які підбили, але вони змогли долетіти до аеродрому але не зможуть приймати участь у боїових діях або впали на теріторії рашки не долетівши до аеродрому
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20.09.2022 13:04 Ответить
Самого відео або фото недостатньо, потрібен хоча б фрагмент бортового номера або документи(особостий номер) пілота. Таким чином підтверджується лише частина реально збитих літаків.
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20.09.2022 13:15 Ответить
Гекер не *****, курва
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20.09.2022 12:50 Ответить
Російській Федерації не вдавалося встановити перевагу в повітрі над Україною
Брехня. Может, над Киевом не удавалось, а над остальными... в том числе над самым крупным после столицы городом, была просто жесть - незащищенная дыра.
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20.09.2022 13:04 Ответить
Написано ж "не вдалося"!!! Мається на увазі кінцевий результат, а не то що було в лютому чи березні
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20.09.2022 13:06 Ответить
написано именно "не вдавалося".
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20.09.2022 13:20 Ответить
Над Чернівцями, Львовом, Франківськом, Тернопілем, Луцьком, Хмельницьким, Житомиром, Черкасами, Черніговим, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Одесою, Кропивницьким, Вінницею, Ужгородом, Рівне теж не вдалося. Вдалося лише там, де залетів, вистрелив і втік.
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20.09.2022 13:20 Ответить
И так можно было залетать десятки раз, бомбя по-чёрному. Так была разбомблена, например, ХОГА и другие госучреждения, с человеческими жертвами
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20.09.2022 13:24 Ответить
Ну так все вірно, що там летіти до Харкова, стрельнув і в кущі, до речі ЦН неповністю привів цитату американця, Україна зберігла 80 відсотків своїх літаків.
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20.09.2022 13:36 Ответить
Да, но проблема осталась - залетай и бомби Украину.
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20.09.2022 13:41 Ответить
Так кому же верить насчёт количества сбитых самолётов. Уже одно то, что у меня , у думающего Украинца, возник такой вопрос - это плохо.
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20.09.2022 13:08 Ответить
для думающих украинцев этот ответ очевиден, вон я ниже расписал как это работает и почему стастистика сбитых самолетов всегда разная.
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20.09.2022 13:11 Ответить
ну це схоже на дані з Оріксу. Звичайно нам не можна довіряти у плані кількості збитих літаків. Не завжди навіть коли було влучання, то літак падає. Такі самі байки россіяни у себе публікують. Але якщо почитати історію воєн у повітрі, то це абсолютно типова справа. Під час другої світової заявки на перемоги і фактично збиті літаки могли відрізнятись у 10 разів.
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20.09.2022 13:12 Ответить
За кожен збитий літак в ЗСУ хтось отримує відповідну премію в десятки тисяч гривень. Тож статистика ГШ - це статистика, підтверджена з декількох внутрішніх джерел і оплачена бухгалтерією. І внутрішня бюрократія в ЗСУ - це страшна річ, там краще взагалі не повідомляти про збиття, бо всю душу за ту премію витрясуть. А орікс - він "бере в залік" тільки ті літаки, щодо яких купа фото-відео звітів, чи не з vin-номерами двигунів тощо.

Ті речі, які були під час 2 світової чи навіть корейської, коли пілот розповідав, що "збив прям 10 ворожих літаків однією чергою з кулемета" - зараз фізично неможливі. Тому ніхто таких приписок і не робить.
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20.09.2022 15:05 Ответить
Нічого поганого, просто почитайте про методологію підрахунків збитих літаків.
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20.09.2022 13:22 Ответить
Гекер говорит только о подтвержденных фото и видео доказательствами с Орикса.
Но авиация дело такое, подбитая машина может протянуть не просто десяток, а сотню километров, причем чаще всего уходят в сторону "своих". Упасть она может в такой глухой местности, куда и не подобраться для того, чтобы сфоткать. Поэтому зафиксировать сбитый и упавший самолет, особенно в обороне - достаточно трудно. Там как минимум вдвое больше сбитых.
С другой стороны - не каждое попадание в самолет, даже если он задымил - равно его уничтожению, может и дотянуть до своих. Но даже в таком состоянии ремонт будет долгим.
И наконец, третье, дружественный огонь, особенно с ПЗРК (которыми пользуются малообученные расчеты) никто не отменял. Десяток-другой мы сбили своих же целей.
У рашистов кстати тоже самое.
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20.09.2022 13:10 Ответить
Тут речь видимо о СБИТЫХ самолетах, а таковыми они считают только те которые саляются на земле и где видно номер этого самолета, и по вертолетам та же фигня. Понятно что чать падает за линией досягаемости, но еще большя часть просто повреждается и возвращается на базу, а там уже или долгий ремонт или не очень. Только после того как на рашковане раскроют оф документы, станет понятно что и как. А вообще у нас в стране многие не понимают, что если даже реально сбили 55 и повредили еще столько же до уровня сложного восстановления, и даже если предположить что так же повертолетам, хотя там статистика для раши еще хуже, вам любой заграничный вояка скажет - что это МЕГА хороший результат. Основная задача ПВО не давать противнику заходить в наше воздушное пространство, они с ним справились на 5+.
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20.09.2022 13:36 Ответить
К сожалению, противник по воздуху заходил множество раз, насрал тут донельзя, и, к еще большему сожалению, такая возможность у него осталась. Так что высоких оценок наши заслужили только в смысле "сделали, что могли", а могли не много.
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20.09.2022 14:06 Ответить
Ти чи ідіот, чи просто провокатор... Якщо б ППО не спрацювало на 5+, то зараз би ми обговорювали не твої схиблені фантазії, а щоденні хвилі бомбардувальників з рашки, які сотнями бомб ФАБ-500 (яких в рашці десятки тисяч на складах) руйнували би: залізничні вузли, електростанції та підстанції, промислові підприємства на всій території країни.

Ти хоч розумієш, провокатор, що Україна тримається тільки тому, що ППО зробило свою роботу не просто на 5+, а перевиконало всі найфантастичніші вимоги до ППО. В результаті - засрашка наближається до межі можливостей впливу на логістику та економіку України. Буквально: в них немає достатньої кількості Калібрів, аби навіть 1 великий залізничний вузол уразити на достатньо великий для впливу на всю логістику час. В той же час буквально 10 бомбардувальників, кожен з 4 ФАБ-500 на борту, зробив би з зализниці Сарн чи Дніпра купу брухту на тижні.

Тож краще повернись до мамчиної спідниці і не патякай про речі, в яких ти ніхуха не тямиш...
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20.09.2022 15:13 Ответить
про удари по бахмуту, словянську краматорську повідомляють часто. тепер ще чугуїв купянськ ізюм ну і сам харків...
може московити і ссуть але ******** аж бігом і того хватає. якщо він раз відбомбився і в кущі то яка це нафіг перемоха? жопа!
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20.09.2022 14:00 Ответить
********? Рашисти ведуть дистанційний обстріл ракетами. Я живу на сумському прикордонні і не раз потрапляв під такі обстріли. Москальський літак не заходить в наш повітряний простір, а з відстані 10-12 км на малій висоті робить пуски. Розліт ракет 1,5-2 км, не завжди зрозуміло куди вони цілили. Рапортують, що знищили то склад БК, то колону техніки. Було б смішно, якби не потерпали мирні люди.
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20.09.2022 14:26 Ответить
Щось я не зрозумів, тобі що, хочеться в окупацію, під тихеньке та спокійненьке життя десь в Хрустальному?!?

Так вали, хто тобі заважає? Повзком через кордон у районі Сум, доведеш на тому боці, що ти за тихе життя. Тобі повірять і навіть дадуть 10 хвилин до того, як під дулом автомати ти підпишеш прохання на отримання російського громадянства, а ще через 2 хвилини підпишеш контракт на службу в "вагнері".

І буде тобі "перемоха". Дебіл.
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20.09.2022 15:18 Ответить
Мова йде про винищувачі для пануванн в повітрі. Американці так розділяють авіацію.У війні в Кореї авіація СРСР була направлена для стримування штурмової та бомбардувальної авіації коаліції. Один час авіакорпусом командував Кожедуб. Основним типом літаків був Міг, літали переважно біля своїх аеродромів великими зграями, бо дальність польоту була обмежена. За різними даними втратили біля вісімсот літаків. Дії авіації були визнані невдалими. Америкоси тоді вперше застосували систему свій чужий і вже мали на озброєнні ракети повітря повітря. Так що нема чого хвилюватись, нехай Марко Солонін видасть трактат добрим людям про авіацію орків.
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20.09.2022 14:08 Ответить
Довіряти треба тільки офіційним даним генштабу. Упав , значить знищений! А вимога якихось особливих доказів , особливо красивих відео з бортовими номерами і фото пілотів анфас і профіль це вже маячня! Наші спецслужби і без цього все чудово знають. І не треба думати , що навкруги всі тільки і роблять що кажуть неправду...
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20.09.2022 14:49 Ответить
До чого тут це, мова про те, що попадання з ПЗРК по літаку, це далеко не завжди його знищення, навіть як що воно димить тощо.
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20.09.2022 14:55 Ответить
А хто вам сказав, що просте попадання з ПЗРК вважається за "знищення"?

Зрозумійте - за кожен знищений літак в ЗСУ платять премію. Там величезна бюрократія щодо цього. І просто зі слів пілота чи оператора Ігли - нічого не оформлюють і не виплачують. Збирається купа розвідувальної інформації, збирається купа інформації з спостережних пунктів, супутникових даних тощо.

І тільки підтверджене з декількох джерел знищення оплачується та іде в статистику ГШ.

Тож я думаю, що наші знищили більше, ніж в статистиці ГШ. Просто по частині - не отримано підтверджень. А по частині хлопці навіть не доповідали - бо не хотіли вплутуватись в бюрократичну тяганину...

55 літаків - це залізнобетонно підтверджені Орікс з відкритих джерел. Це як з тушками кацапів. Можна рахувати по фоткам кацапів. Можна по свіжим могилам в засрашці (група Інформаційний супротив цим займається до речі). Можна рахувати по купам лайна в канавах київщини, а можна рахувати по сумам, які міноборони засрашки вимагає для компенсацій від мінфіну засрашки...
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20.09.2022 15:25 Ответить
 
 