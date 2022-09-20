С конца февраля украинская ПВО сбила около 55 российских истребителей, - командующий ВВС США в Европе Гекер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российской Федерации не удавалось установить преимущество в воздухе Украине. Силы противовоздушной обороны Украины от 24 февраля сбили около 55 российских истребителей.
Об этом на конференции по воздуху, космосу и кибербезопасности в Вашингтоне заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Геккер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Он отметил, что Россия хорошо осведомлена о средствах противовоздушной обороны Украины, но начальные удары России в конце февраля не смогли разрушить эти средства защиты, такие как ракеты класса "земля-воздух".
"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в украинские зоны поражения ракетами, они были сбиты. Около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины", - сказал Гекер.
В результате, отметил генерал, через полгода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, а стреляют ракетами большой дальности.
Напомним, на утро 20 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 810 военнослужащих. За сутки россияне потеряли 160 военнослужащих, десятки единиц военной техники, в том числе самолет и беспилотники.
Пожалуйста, подождите...
A iншi?
Ще не має інформації про літаки які підбили, але вони змогли долетіти до аеродрому але не зможуть приймати участь у боїових діях або впали на теріторії рашки не долетівши до аеродрому
Брехня. Может, над Киевом не удавалось, а над остальными... в том числе над самым крупным после столицы городом, была просто жесть - незащищенная дыра.
Ті речі, які були під час 2 світової чи навіть корейської, коли пілот розповідав, що "збив прям 10 ворожих літаків однією чергою з кулемета" - зараз фізично неможливі. Тому ніхто таких приписок і не робить.
Но авиация дело такое, подбитая машина может протянуть не просто десяток, а сотню километров, причем чаще всего уходят в сторону "своих". Упасть она может в такой глухой местности, куда и не подобраться для того, чтобы сфоткать. Поэтому зафиксировать сбитый и упавший самолет, особенно в обороне - достаточно трудно. Там как минимум вдвое больше сбитых.
С другой стороны - не каждое попадание в самолет, даже если он задымил - равно его уничтожению, может и дотянуть до своих. Но даже в таком состоянии ремонт будет долгим.
И наконец, третье, дружественный огонь, особенно с ПЗРК (которыми пользуются малообученные расчеты) никто не отменял. Десяток-другой мы сбили своих же целей.
У рашистов кстати тоже самое.
Ти хоч розумієш, провокатор, що Україна тримається тільки тому, що ППО зробило свою роботу не просто на 5+, а перевиконало всі найфантастичніші вимоги до ППО. В результаті - засрашка наближається до межі можливостей впливу на логістику та економіку України. Буквально: в них немає достатньої кількості Калібрів, аби навіть 1 великий залізничний вузол уразити на достатньо великий для впливу на всю логістику час. В той же час буквально 10 бомбардувальників, кожен з 4 ФАБ-500 на борту, зробив би з зализниці Сарн чи Дніпра купу брухту на тижні.
Тож краще повернись до мамчиної спідниці і не патякай про речі, в яких ти ніхуха не тямиш...
може московити і ссуть але ******** аж бігом і того хватає. якщо він раз відбомбився і в кущі то яка це нафіг перемоха? жопа!
Так вали, хто тобі заважає? Повзком через кордон у районі Сум, доведеш на тому боці, що ти за тихе життя. Тобі повірять і навіть дадуть 10 хвилин до того, як під дулом автомати ти підпишеш прохання на отримання російського громадянства, а ще через 2 хвилини підпишеш контракт на службу в "вагнері".
І буде тобі "перемоха". Дебіл.
Зрозумійте - за кожен знищений літак в ЗСУ платять премію. Там величезна бюрократія щодо цього. І просто зі слів пілота чи оператора Ігли - нічого не оформлюють і не виплачують. Збирається купа розвідувальної інформації, збирається купа інформації з спостережних пунктів, супутникових даних тощо.
І тільки підтверджене з декількох джерел знищення оплачується та іде в статистику ГШ.
Тож я думаю, що наші знищили більше, ніж в статистиці ГШ. Просто по частині - не отримано підтверджень. А по частині хлопці навіть не доповідали - бо не хотіли вплутуватись в бюрократичну тяганину...
55 літаків - це залізнобетонно підтверджені Орікс з відкритих джерел. Це як з тушками кацапів. Можна рахувати по фоткам кацапів. Можна по свіжим могилам в засрашці (група Інформаційний супротив цим займається до речі). Можна рахувати по купам лайна в канавах київщини, а можна рахувати по сумам, які міноборони засрашки вимагає для компенсацій від мінфіну засрашки...