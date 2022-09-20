В России предлагают давать до 10 лет колонии за сдачу в плен и отказ от участия в боевых действиях во время военного положения (обновлено)
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Сейчас за отказ от участия в боевых действиях ответственности нет.
Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Внесенные в Госдуму поправки предлагают давать от 2 до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях, а если он повлек за собой тяжелые последствия - от 3 до 10 лет", - говорится в сообщении.
В настоящее время неисполнение подчиненным приказа начальника на военной службе карается сроком до 2 лет, а с тяжелыми последствиями - до 5, отдельного наказания за отказ от участия воевать не предусмотрено.
Также в Госдуму РФ внесены поправки о наказании до 10 лет колонии за дезертирство (сейчас за него дают 7 лет) или неявку контрактника или призывника на службу продолжительностью свыше месяца "в период мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
В то же время добровольная сдача в плен (ст. 352.1) при отсутствии признаков госизмены будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
Мародерство с угрозой убийством (ст. 356.1) будет караться лишением свободы сроком до 15 лет. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества чревато ответственностью до 10 лет лишения свободы.
По данным СМИ, санкции за нарушение новых статей Уголовного кодекса РФ будут действовать в случае "мобилизации, военного положения или в военное время", а некоторые и в период "вооруженного конфликта".
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😁 Ах, какую страну патєрял!
З.Ы.
Кацапы, поменяйте уже вывеску с "Колония" на "Рекрутинговый центр",чесслово.
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Але - від бойових дій - на чужій території , у чужій державі ...
Ней кремлівські - своїх дітей і внуків пошлють
Приймемо їх
Каждому кацапу - номер на фуфайке, ушанку и кирзаки! И опустить в лагере...
Плавильной дологой идёте, товалисчи! (с)
Потрібно давати кацапам 20 років колоніі
за відмову від участі у бойових діях !
Злобні ідіоти на кацапіі !!
Очень хорошая новость, просто крах целой Кацапии на многие куски. Никто не пойдет воевать за детей олигархов, пухнующий в шмотках из ЦУМа москальского по 3 млн рублей. Вообще никто и никогда. Любая мобилизация и достаточно одного полковника или генерала, чтобы вся армия пошла против старого режима и начала его грабить и убивать.
"полюбила ********* и повесила портрет
утром рано, глядь на стену
***** висит, а бина нет!"
САМИ ПРИ ЭТОМ НЕ ВОЮЮТ.
Где личный пример ? Детей своих вперёд !
Це коли мільйон мітингувальників під вікном!
а мародерство без погрози карається?
або вбивство без мародерства? тощо