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В России предлагают давать до 10 лет колонии за сдачу в плен и отказ от участия в боевых действиях во время военного положения (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

полонені

Сейчас за отказ от участия в боевых действиях ответственности нет.

Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Внесенные в Госдуму поправки предлагают давать от 2 до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях, а если он повлек за собой тяжелые последствия - от 3 до 10 лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время неисполнение подчиненным приказа начальника на военной службе карается сроком до 2 лет, а с тяжелыми последствиями - до 5, отдельного наказания за отказ от участия воевать не предусмотрено.

Также в Госдуму РФ внесены поправки о наказании до 10 лет колонии за дезертирство (сейчас за него дают 7 лет) или неявку контрактника или призывника на службу продолжительностью свыше месяца "в период мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

В то же время добровольная сдача в плен (ст. 352.1) при отсутствии признаков госизмены будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.

Мародерство с угрозой убийством (ст. 356.1) будет караться лишением свободы сроком до 15 лет. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества чревато ответственностью до 10 лет лишения свободы.

По данным СМИ, санкции за нарушение новых статей Уголовного кодекса РФ будут действовать в случае "мобилизации, военного положения или в военное время", а некоторые и в период "вооруженного конфликта".

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Топ комментарии
+49
... А тоді з колонії, але вже опущених, відправляти "добровольцями".
😁 Ах, какую страну патєрял!
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20.09.2022 12:37
+30
Кацапія впевнено наближається до свого улюбленого гулагу- одні сидітимуть,інші охоронятимуть.
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20.09.2022 12:40
+23
підтримую,кожен кацап має страждати і у ньогь має бути тільки два варіанта,або відірвані ноги або пляшка в сраці на зоні!!!!третього не дано
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20.09.2022 12:39
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... А тоді з колонії, але вже опущених, відправляти "добровольцями".
😁 Ах, какую страну патєрял!
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20.09.2022 12:37 Ответить
И это..Добровольцам платить не надо.Профит.
З.Ы.
Кацапы, поменяйте уже вывеску с "Колония" на "Рекрутинговый центр",чесслово.
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20.09.2022 12:46 Ответить
***** колеблется ввести сразу РАССТРЕЛ.. чего уж церемонится с быдлом.... скорее Рашка распадется от внутренней ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ..
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20.09.2022 12:50 Ответить
можно расстрел заменить на дидовское "10 лет без права переписки"))
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20.09.2022 12:57 Ответить
Ловите еще лайфхак-воинские знаки различия накалывайте на фалангах пальцев-так для новобранцев понятнее и привычнее будет.
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20.09.2022 13:16 Ответить
підтримую,кожен кацап має страждати і у ньогь має бути тільки два варіанта,або відірвані ноги або пляшка в сраці на зоні!!!!третього не дано
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20.09.2022 12:39 Ответить
Там і так колонія.
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20.09.2022 12:40 Ответить
Кацапія впевнено наближається до свого улюбленого гулагу- одні сидітимуть,інші охоронятимуть.
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20.09.2022 12:40 Ответить
Скоро на рашке примут закон что только встал с горшка у тебя будет только два выбора или в армию или в Гулаг. А баб вообще не будут спрашивать хочет она рожать или нет. Даешь каждый год по ******** для родины.
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20.09.2022 12:41 Ответить
Камсамольці-дабравольці😆
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20.09.2022 12:41 Ответить
Кацапские терпилы
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20.09.2022 12:42 Ответить
пусть вводят, быстрее оставшиеся разбегутся пока не ввели
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20.09.2022 12:42 Ответить
Все как на северной корее. Только еще нужно увеличить срок службы до 20 лет. Правда северная корея последние 50 лет нискем не воюет в отличии от рашки которая воюет постоянно и со всеми. Так что на рашке до дембеля никто не будет доживать
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20.09.2022 12:43 Ответить
Хех, "расія" завжди була країна-п*дарас, але це вже, *****, якийсь чи "Цирк", чи "Зоопарк", чи якась х*йова резервація для гівноголових анально-патерпевших хомо-медуз...
*************...
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20.09.2022 12:46 Ответить
какое нах "братоубийсво"
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20.09.2022 12:48 Ответить
москаль мені не брат(с)
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20.09.2022 12:54 Ответить
Якщо публікувати біографію тих орків, які не мають родичів в Україні, кого буде більше?
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20.09.2022 13:12 Ответить
Про це можна було б думати тоді, коли ЗСУ вже б воювали на території рашки, але не тепер.
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20.09.2022 13:35 Ответить
краще смертну кару відразу, по статті: "Отказался защищать резинову ж.пу"
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20.09.2022 12:47 Ответить
Як би це давали за відмову "ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ" - ну ще зрозуміло
Але - від бойових дій - на чужій території , у чужій державі ...
Ней кремлівські - своїх дітей і внуків пошлють
Приймемо їх
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20.09.2022 12:47 Ответить
да пусть хоть расстреливают на расии... чем больше свинопасов будет расстреляно кацапами - тем лучше...
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20.09.2022 12:49 Ответить
Всё правильно! И переименовать раииськую ********* в ГУЛАГ!

Каждому кацапу - номер на фуфайке, ушанку и кирзаки! И опустить в лагере...

Плавильной дологой идёте, товалисчи! (с)
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20.09.2022 12:49 Ответить
Всього 10 років ?
Потрібно давати кацапам 20 років колоніі
за відмову від участі у бойових діях !

Злобні ідіоти на кацапіі !!
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20.09.2022 12:49 Ответить
Немає різниці. РФ не буде стільки існувати.
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20.09.2022 12:55 Ответить
стадо баранов все проглотит и пойдет подыхать ...рабы *****
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20.09.2022 12:51 Ответить
Агонія **********! Коли вже цей гавелдик розчиниться в землі? Треба дустом щільно посипати!
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20.09.2022 12:52 Ответить
За мародерство до 15 лет. Ха-ха-ха. Смертный приговор себе подписали. В прямом смысле этого слова. Кто за вас вообще воевать пойдет? Воевать на агрессивную бессмысленную войну в империи идут за военной добычей, должностями и изнасилованиями. И ничем иным. Зачем кому-либо ехать в мерзлый окоп, когда на Тверской улице в Москве просто рай чем поживиться можно? Зачем генералам воевать, если сыновья Патрушева и Медведева уже ждут своих должностей и генералам ничего не достанется? Вместо этого они легко могут завоевать весь Кремль.

Очень хорошая новость, просто крах целой Кацапии на многие куски. Никто не пойдет воевать за детей олигархов, пухнующий в шмотках из ЦУМа москальского по 3 млн рублей. Вообще никто и никогда. Любая мобилизация и достаточно одного полковника или генерала, чтобы вся армия пошла против старого режима и начала его грабить и убивать.
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20.09.2022 12:52 Ответить
Верной дорогой идёте товарищи ))))
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20.09.2022 12:53 Ответить
охохо..баклани, скоріше здавайтесь!)))
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20.09.2022 12:53 Ответить
надо ещё ввести поправку, о издании "**************" и законодательно закрепить наличие отрядов "**********". и будут остатки рожающих бабов, на остатках деревень, с руинами когда то "золотых бревенчатых изб" распевать уже новую частушку
"полюбила ********* и повесила портрет
утром рано, глядь на стену
***** висит, а бина нет!"
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20.09.2022 12:53 Ответить
гениально а потом приедет на зону повар хйла и заберет всех на фронт и так по кругу до последнего кацапа
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20.09.2022 12:54 Ответить
Цей неадекват готуе гарматне м'ясо й спiшить з псевдореферендумами... Думаю, ситуацiя його пiджимае. Цiкаво, як вiдреагують орки. Вони не дуже хочуть воювати,судячи з постiв, тiльки кричать "пульнуть по центрам решения й критической инфраструктуры"...Думаю, цi закони тiльки вiдiб'ють бажання оркiв йти в армiю.
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20.09.2022 13:09 Ответить
Кожен автор проекту має сформувати БТГ і власноруч очолити.
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20.09.2022 13:14 Ответить
Навіщі ці обережні кроки - одразу розстріл.
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20.09.2022 13:15 Ответить
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20.09.2022 13:20 Ответить
и документик уже есть. сталинский Приказ НКО СССР от 28.07.1942 № 227 "ни шагу назад"
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20.09.2022 13:21 Ответить
Символічно, і того разу цей наказ був після драпа з під Харкова.
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20.09.2022 13:24 Ответить
Авторы этих законов радуются, натравливая граждан России на граждан Украины.
САМИ ПРИ ЭТОМ НЕ ВОЮЮТ.
Где личный пример ? Детей своих вперёд !
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20.09.2022 13:24 Ответить
Чомусь згадався січень 2014 року, коли партія регіонів в агонії терміново проголосувала за заборону мітингів в Україні.

Це коли мільйон мітингувальників під вікном!
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20.09.2022 13:25 Ответить
"Мародерство із погрозою вбивством"...
а мародерство без погрози карається?
або вбивство без мародерства? тощо
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20.09.2022 13:33 Ответить
1941 = 2022
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20.09.2022 13:35 Ответить
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20.09.2022 13:55 Ответить
Свиням потрібен цар.
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20.09.2022 13:57 Ответить
Ну всё, голубой писец теперь руZZким. Счас минутку их молча стоя пожалею, а теперь скажу: Нефиг было допускать такую власть над собой, нефиг было воротить свой пятак от европейских ценностей, от западной демократии, от интеграции в мировое сообщество. А то понимаш ты, им "пиндосы" не такие, им "гейропейцы" не подходят, им "укропы" укропом воняют. Шо? Заварили кашу? Кушяйте, не обляпайтесь...
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20.09.2022 14:00 Ответить
Країна кончених терпіл-рабів! Зустрічайте 1938!!!!
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20.09.2022 14:01 Ответить
Тогда для пленных рабов путина выход один только один будет чтобы остаться в живых. Это сдаваться в плен и вступать в ряды ВСУ и бить имперцев путина.
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20.09.2022 14:18 Ответить
Ну от і добре ЗСУ не будуть нікого брати в полон.
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20.09.2022 19:14 Ответить
 
 