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Морские пехотинцы за прошлые сутки уничтожили 2 вражеских гаубицы, пушку "Гиацинт - С", 3 "Града" и склад с боекомплектом, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс

19 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 самоходные гаубицы "Акация", самоходную артиллерийскую пушку "Гиацинт - С", 3 реактивные системы залпового огня "Мста-С" и склад с боекомплектом", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 810 человек, 252 самолета, 2 216 танков, 1 323 артсистемы и 4 724 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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20.09.2022 12:50 Ответить
А, вот де я вас надыбала! Курите на здоровье...
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20.09.2022 12:50 Ответить
Морська піхота ні дня без улову -- низькии уклін.
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20.09.2022 12:51 Ответить
Військово-Морські Сили Збройних Сил України, Ви мужні Героі
і молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.09.2022 13:01 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.09.2022 13:36 Ответить
 
 