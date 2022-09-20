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Морские пехотинцы за прошлые сутки уничтожили 2 вражеских гаубицы, пушку "Гиацинт - С", 3 "Града" и склад с боекомплектом, - ВМС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
19 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС.
"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 самоходные гаубицы "Акация", самоходную артиллерийскую пушку "Гиацинт - С", 3 реактивные системы залпового огня "Мста-С" и склад с боекомплектом", - говорится в сообщении.
Окончательные потери врага уточняются.
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