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Вопросы проведения псевдореферендума в Запорожской области обсуждают в оккупированном Мелитополе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

В оккупированном Мелитополе начался так называемый "общенародный съезд граждан", на нем обсуждается проведение псевдореферендума.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопросы проведения в Запорожской области референдума по присоединению к России", - пишет издание.

Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщает, что в город свезли предателей со всех оккупированных территорий Запорожской области.

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Топ комментарии
+21
******* по нему химарсом
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20.09.2022 13:03
+17
уявіть-я навіть знаю цих громадян-опзж і всяка подібна ім шваль недобита
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20.09.2022 13:03
+7
На іхньому зібранні повинна бути Бавовна і це обов'язкоао
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20.09.2022 13:05
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уявіть-я навіть знаю цих громадян-опзж і всяка подібна ім шваль недобита
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20.09.2022 13:03 Ответить
******* по нему химарсом
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20.09.2022 13:03 Ответить
Ні по ним не треба, треба рядом метрів за 100 вдарити, щоб сами розбіглися і більш не було бажання збиратися.А якщо не дійшло і знову десь зберуться вот тоді і по ним.
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20.09.2022 13:12 Ответить
надо было еще летолм когда там сходняк был..я б *****....не колышат ..хлеб режут ватный..коцапьи крошки летят..или проиграшь
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20.09.2022 13:54 Ответить
На іхньому зібранні повинна бути Бавовна і це обов'язкоао
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20.09.2022 13:05 Ответить
Himars them NOW !
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20.09.2022 13:06 Ответить
Да хоть на Марсе или Венере. Какая разница, "территория РФ" или нет? И какая разница, если в любой момент времени кацапы взорвут 4 жилых дома гексогеном и обвинят во всем Украину. В любой день на любой стадии мира и сразу же внезапно нападут, будучи полностью готовыми. Это все пустые разговоры и договоры. Обязательное требование к кацапам - это полностью независимый суд и полностью независимые СМИ. Тогда и возможен какой-то мир.

Ну а пока можно обесценить все усилия этих референдумов с помощью нападения на Белгород или Брянск. Показать, что нам плевать, территория РФ или нет, будет атаковать и убивать врага везде, включая и сортиры.
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20.09.2022 13:07 Ответить
Кацапи вирішили прискоритись
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20.09.2022 13:07 Ответить
Чим би дурні не тішились...
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20.09.2022 13:09 Ответить
Ну й що ? Ну проведуть , і що? ЗСУ прийде і буде Україна!
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20.09.2022 13:09 Ответить
нічому не навчили харківські події
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20.09.2022 13:11 Ответить
Увеличьте приложенное фото. Зал маленький, часть участников просто стоит в проходах. При этом нашлось место режисерскому пульту посредине зала. Знамена закрывают видимость сцены для зрителей на балконах. Главное во всем этом гребаном событии- это шоу и показуха. Ибо нечем больше компенсировать ущербность самой идеи. ПНХ!
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20.09.2022 13:17 Ответить
Отже, цих, як і кримчан не ділити на колишні наші громадяни. Просто нищити.
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20.09.2022 13:22 Ответить
Но есть нюанс. Главой счетной и других комиссий делегируется Залужный В.Ф. Он утвердит сроки проведения, порядок подсчета голосов, и утвердит своей подписью все вышеперечисленное
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20.09.2022 13:26 Ответить
да но пока херсон запорожская и марик в оккпации..
оловина убита половина вывезена
завезены кацапы семьями и всякие чурки ***********
.. высерки ватников скоро начнуть чтить каких то моторол и маршеровать тугосери в красных беретах..
а зеля сттеропит???еще 8 лет думбабве и нового поколения доунбоссян??
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20.09.2022 13:53 Ответить
"...в місто звезли зрадників зі всіх окупованих територій Запорізької області..." І чого Хаймерси чекають? Такої слушної нагоди, аби зрадники референдили на концерті Кобзона, іншого разу меже і не бути.
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20.09.2022 13:34 Ответить
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20.09.2022 13:42 Ответить
зеленскому арестовичу и жданову не говорите..
все нормально...https://t.me/akzentzp/30411
схавали кринж..
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20.09.2022 13:50 Ответить
Де, де проходить з'їзд? Потрібні точні координати.
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20.09.2022 13:59 Ответить
арахімія з єрмаком дали порвду рашистам ,терміново проводити референдуму на окупованих територіях , позаяк вони не знають коли Залужний скаже війскам "Ну що ж хлопці, з Богом ,пора нам вигнати рашиста з української землі, вперед"
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20.09.2022 14:18 Ответить
Балалайки, кокошніки та НКВДисти з кізяками. Як окупанти "святкували" 195 річчя Бердянська. Обережно, під час перегляду може піти кров з очей.
https://t.me/eto_zp/22304
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20.09.2022 14:53 Ответить
 
 