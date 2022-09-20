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Вопросы проведения псевдореферендума в Запорожской области обсуждают в оккупированном Мелитополе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Мелитополе начался так называемый "общенародный съезд граждан", на нем обсуждается проведение псевдореферендума.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопросы проведения в Запорожской области референдума по присоединению к России", - пишет издание.
Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщает, что в город свезли предателей со всех оккупированных территорий Запорожской области.
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+21 Gozzalik salonu
показать весь комментарий20.09.2022 13:03
+17 Alex Sav 8157c114
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+7 Amber
показать весь комментарий20.09.2022 13:05
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Ну а пока можно обесценить все усилия этих референдумов с помощью нападения на Белгород или Брянск. Показать, что нам плевать, территория РФ или нет, будет атаковать и убивать врага везде, включая и сортиры.
оловина убита половина вывезена
завезены кацапы семьями и всякие чурки ***********
.. высерки ватников скоро начнуть чтить каких то моторол и маршеровать тугосери в красных беретах..
а зеля сттеропит???еще 8 лет думбабве и нового поколения доунбоссян??
все нормально...https://t.me/akzentzp/30411
схавали кринж..
https://t.me/eto_zp/22304