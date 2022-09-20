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Новости Политика Украины
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ВР (28728) партия (555) финансирование (1701) ЧЕСНО (89)

На финансирование партий в 2023 году выделят 366 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партии могут получить 366,2 миллионов гривен. Если государственный бюджет будет утвержден без изменений этой статьи, расходы станут одними из самых низких с 2016 года, когда партии начали получать госфинансирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Чесно".

"В гривневом эквиваленте расходы на финансирование партий были меньше лишь в 2020 году (284 млн). Зато в долларовом эквиваленте предусмотренное на следующий год финансирование рекордно низкое и составляет от 7,3 млн до 9,3 млн - в зависимости от того, какой курс применяется при расчетах (50 и 40 гривен за доллар соответственно)", - говорится в сообщении.

На финансирование партий в 2023 году выделят 366 млн грн, - ЧЕСНО 01

В то же время, по данным Чесно, не понятно, какой принцип был использован при сокращении этой статьи расходов. При определении объемов государственного финансирования партий на 2023 год Минфин применил формулу, отличную от предусмотренной законом.

"Действующая формула в законе "О политических партиях в Украине" выглядит так: 1% от размера минимальной заработной платы умножается на количество избирателей, участвовавших в голосовании на последних парламентских выборах (14 759 548). При составлении проекта госбюджета на 2023 год в качестве расчетной величины использовали не минимальную заработную плату (6500 грн), а размер прожиточного минимума (2481 грн), поэтому общий объем государственного финансирования, заложенный в проекте госбюджета, составляет не 959,4 млн., а 366,2 млн. грн.

На финансирование партий в 2023 году выделят 366 млн грн, - ЧЕСНО 02

В Чесно отметили, что фактические расходы на финансирование партий в 2023 году будут ниже, чем заложенные в проекте госбюджета. Например, государственные средства не будут получать "ОПЗЖ". Летом по иску Министерства юстиции Восьмой апелляционный административный суд запретил ОПЗЖ, а уже в сентябре Верховный суд при рассмотрении апелляции оставил решение без изменений. Таким образом, почти 55 млн. гривен, предусмотренных на финансирование ОПЗЖ, останется в бюджете.

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Топ комментарии
+13
А зачем? Что, эти партии на взносы своих членов и сторонников функционировать не могут? Я например ПРОТИВ, что бы МОИ деньги выделяли партиям "Слуга народа" и "Голос".
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20.09.2022 13:23
+10
А я взагалі проти фінансування партій. З якого дива я повинен платити за те, що повинно фінансуватися за рахунок членів цих партій?
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20.09.2022 13:33
+9
мы на дорогах больше украдем
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20.09.2022 13:24
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А зачем? Что, эти партии на взносы своих членов и сторонников функционировать не могут? Я например ПРОТИВ, что бы МОИ деньги выделяли партиям "Слуга народа" и "Голос".
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20.09.2022 13:23 Ответить
А я взагалі проти фінансування партій. З якого дива я повинен платити за те, що повинно фінансуватися за рахунок членів цих партій?
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20.09.2022 13:33 Ответить
Не платіть. Коломойський заплатить..

Але потім ж не бідкайтесь, чому "бариги при владі" і не дивуйтесь, чому "бідних" партій не видно.
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20.09.2022 15:34 Ответить
Так КАЛ и так слугам платит.
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20.09.2022 15:35 Ответить
Не платити не виходить. Парламентскі партії фінансуються з держбюджету.
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20.09.2022 15:38 Ответить
мы на дорогах больше украдем
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20.09.2022 13:24 Ответить
та вже давно вкрали. А ще непогано заробляють на війні, коли весь світ направляє українцям гуманітарку, а ці "слуги-потвори" перепродують найкраще через свої магазини.
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20.09.2022 14:18 Ответить
Сироты.
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20.09.2022 13:28 Ответить
самые нуждающиеся
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20.09.2022 13:30 Ответить
помиру ходим побираемся на зп учителям, зато воной на чартер к жуже в дубаи отсыпят баблишка
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20.09.2022 13:37 Ответить
ОПЗЖ!? так нам и надо
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20.09.2022 13:37 Ответить
Кредит в несколько лярдов выпросим, партии зафинансируем, депутатов обеспечим зарплатой, Раду обеспечим, чинушам бабла. В следующем месяце - новый кредит!
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20.09.2022 13:43 Ответить
Блін! В нас майже всі партії олігархічні проекти! То ми ще з держбюджету маємо їх фінансувати!
Не хіло так, за зерно 400 хвостиком мільйонів, тут 366 мільйонів! Альо влада!!! У нас війна!!! У нас військові не мають зимового одягу!!! Це що знову гроші куди-небуть аби тільки армію не фінансувати?!!! З вогнем граєтеся "зелені"!!!
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20.09.2022 13:49 Ответить
Дві партії зрадників-ОПЗЖ та СН отримують найбільше фінансування з бюджету.
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20.09.2022 13:49 Ответить
Долбоебы,в стране война,а они на агитацию за рога копыта платят,365 ПАРТИЙ.Одна партия пропонує вытираться лопухом,другая бумагой,третья ....Вопрос - зачем они нужны,хватило бы две.
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20.09.2022 14:03 Ответить
пиявки
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20.09.2022 14:21 Ответить
а де ці сироти харчуватись будуть? де трухіним-сн на хабарі гроши брати?
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20.09.2022 15:08 Ответить
В країні війна а ці паскудники граются в вибори і рейтинги ,я жодного депутата від СН не знаю що б він воював ,чи хоча вулантерив.
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20.09.2022 15:31 Ответить
 
 