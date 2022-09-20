В оккупированном Крыму на админгранице с Херсонщиной войска РФ строят фортификационные сооружения

На админгранице с Херсонской областью фиксируют строительство фортификационных сооружений для российских войск.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АРК, передает Цензор.НЕТ.

"На админгранице с Херсонской областью отмечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск", - говорится в сообщении.

В то же время в оккупированном Крыму на заправках вешают объявления, где ищут "добровольцев" в российскую 810-ю бригаду морской пехоты для выполнения задач "специальной военной операции", по данным Генштаба эта бригада потеряла 85% личного состава.

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