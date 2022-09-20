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В оккупированном Крыму на админгранице с Херсонщиной войска РФ строят фортификационные сооружения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крым

На админгранице с Херсонской областью фиксируют строительство фортификационных сооружений для российских войск.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АРК, передает Цензор.НЕТ.

"На админгранице с Херсонской областью отмечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск", - говорится в сообщении.

В то же время в оккупированном Крыму на заправках вешают объявления, где ищут "добровольцев" в российскую 810-ю бригаду морской пехоты для выполнения задач "специальной военной операции", по данным Генштаба эта бригада потеряла 85% личного состава.

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Топ комментарии
+14
Хорошая будет мишень для Хаймарсов
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20.09.2022 13:40
+13
Паслєдній рубєж обороні от нацбатальйонов на бєндєрамабілях? А як же "рєхвєрєндум" в Херсоні?
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20.09.2022 13:42
+13
Тобто цапи здогадуються, що Херсонщину їм не втримати
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20.09.2022 13:47
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Хорошая будет мишень для Хаймарсов
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20.09.2022 13:40 Ответить
Хай би вже під мацквою траншеї копали
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20.09.2022 14:06 Ответить
В дємітравє пад мааасквой бахнула підстанція, стало темно. Кажуть кааароткає замиканіє.
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28.10.2022 22:25 Ответить
зачем в Балаклее это помогло кацапам..... бросили все даже технику и улепетывали быстрее пули...
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20.09.2022 14:06 Ответить
Баяцца.
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20.09.2022 13:41 Ответить
тіпа "неотємлімая" часть
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20.09.2022 15:11 Ответить
Паслєдній рубєж обороні от нацбатальйонов на бєндєрамабілях? А як же "рєхвєрєндум" в Херсоні?
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20.09.2022 13:42 Ответить
Зеля каже що збирається звільняти Крим дипломатичним шляхом (тобто ніколи), але ЗСУ всупереч Щеневтіку збираються заільняти Крим і кацаппи це знають
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20.09.2022 13:42 Ответить
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20.09.2022 13:50 Ответить
у долбой.......в завжди так
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20.09.2022 14:03 Ответить
А яка була альтернатива? Невже хтось говорив щось інше? Хто?
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20.09.2022 13:57 Ответить
Була і є зараз зовсім інші речі.
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20.09.2022 14:00 Ответить
Семечки! Только семечки с собой! Найдем потом...
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20.09.2022 13:45 Ответить
Отож, а наші перед війною все розмінували
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20.09.2022 13:46 Ответить
І потужно збудовані фортифікаційні споруди розібрали?
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20.09.2022 13:59 Ответить
Ти хоч одну бачив ? Певно розібрали.
І скіфське золото не вивезли, і літак Мрію кинули під бомби- щоб менше допомоги привозили.
Багато кого кинули.
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20.09.2022 14:01 Ответить
Ви мабуть думаєте, що фортифікаційна споруда це щось на кшталт собачої будки, а укріпрайон, адміністративна одиниця, де вирощують зонтичні рослини?
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20.09.2022 14:40 Ответить
Мабуть я так не думаю.
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20.09.2022 15:00 Ответить
Ще в 20 році Єрмак поїхав на Чонгар та доповів що РОЗІБРАЛИ ТА МОЖНА ВІДПОЧИВАТИ.
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20.09.2022 14:04 Ответить
Як біжить час. А я гадав що в 2020 році прокльони лилися ще на голову Богдана
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20.09.2022 14:42 Ответить
То в тебе пам`ять, як у гупі.

11 лютого 2020 року Президент Зеленський призначив Єрмака керівником Офісу президента України[30][31].
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20.09.2022 15:03 Ответить
Я ж і кажу, як біжить час. Хоча здається Богдан був ангелом в порівнянні з цим. Може Зеленський його й тримає, щоб потім позбутись разом з накопиченим негативом
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20.09.2022 15:19 Ответить
ЗЄ цього "негативу" вже не позбудеться. Бо цей "негатив" - десятки тисяч втрачених життів українців.
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20.09.2022 15:22 Ответить
Нехай будують,Хаймерсы зачекають.
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20.09.2022 13:47 Ответить
Тобто цапи здогадуються, що Херсонщину їм не втримати
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20.09.2022 13:47 Ответить
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20.09.2022 13:53 Ответить
Зрозуміло чому рашисти зміцнюють оборону на Херсонщині, бо бояться наступу ЗСУ, а наші таки підуть в наступ, але якою ціною будуть повертати здані території... Але дивно, чому наші "оборонні укріплення" не зупинити окупантів, хоча можливо їх при будівельнику Зелі всі демонтували, щоб не "провокувати Ху*ла" з його "миром в очах". Я знав, що Зеля посередній актор, але виявилось, що інтуїція у нього взагалі відсутня.
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20.09.2022 13:48 Ответить
Він зрадник!
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20.09.2022 14:16 Ответить
Свого часу такі укріплення будували білогвардійці Врангеля на цьому ж місці. Їх взяла махновська піхота!!! Нагадаю, що в цей період Махно був союзником красних армійців.
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20.09.2022 13:48 Ответить
Полковник армії УНР, Болбочан, взяв Крим у 1918 році навіть швидше і майже без втрат
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20.09.2022 14:17 Ответить
склепы себе строят ...
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20.09.2022 13:55 Ответить
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20.09.2022 14:01 Ответить
Хаймерсам ці укріплення до *****. А ще в ******** САУ є фунцкція - одночасний вибух 3-5 снарядів.
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20.09.2022 13:56 Ответить
Аби сидіти в укріпленнях та витримувати обстріли та штурми - потрібна добре вмотивована піхота. А як вона вмотивована та яка вона добра, ЗСУ вже побачило під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом, Балаклеєю, Ізюмом.

Тож головне - правильно підготовуватися. І хаймарсами по тим укріпленням гатити не будуть 100%. Нахєра? Кацапські свині самі звідтри здриснуть, як побачать, що ні одна вантажівка з БК та навіть продуктами з-за хаймарсів не може до тих укріплень дістатись... "відважні захисники Бресту" - звісно, в них, скрєпа. Але бути такими ж в них не готові навіть 1% особового складу армії, навіть з кадрових...
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20.09.2022 15:49 Ответить
Интересное исследование довелось прочитать - Какой род войск в российской армии и как проявил себя в этой войне.
Типа, по исследованию товара по критерию - "цена-качество".
Картина следующая, самые бесполезные - ВДВ.
Столько, сколько тратят на обучение этих "парашютистов" и какая от них была отдача - так это вообще мусор.
Все эти десантники, спецназовцы и морские пехотинцы используются как самые обычные мотострелки.
не проявили себя ни танки, не авиация и ни ракеты.
А самый эффективный род войск тот, на которую в 21-м веке уже махнули рукой - артиллерия
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20.09.2022 14:03 Ответить
Ви ж розумієте, що цей "дослід" базується виключно на результатах впливу ЗСУ? ЗСУ змогло:
- протидіяти авіації засрашки на 1000% від того, що очікувалось;
- протидіяти ракетним обстрілам засрашки (50-75% ракет збиваються);
- знищувати штурмові піхотні та броньовані підрозділи (це просто пісець - розмотали 2000+ танків за півроку та майже 5000 ББМ!!!);

Єдине, що не змогло ЗСУ - це від самого початку війни мати паритет у артилерії. І то - останній 1.5 місяці вже навіть щодо цього експерти мовчать і не кажуть у кожному другому реченні "в них переважаюча арта". Насичення контрбатарейними, високоточними та далекобійними засобами в рази знизило ефективність арти засрашки.
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20.09.2022 15:57 Ответить
Якщо пам'ятаєте шкільний курс "арихметики", то є така штука - абсолютна величина. Тобто не цікавить, який знак у числа, лише його величина. Звідси, /-7/ більше, ніж /+5/
Це я до того, що дане дослідження не стосувалося питань моралі, хто агресор, а хто жертва, хто правий, а хто не правий, а розглядалося за абсолютною величиною - з точки зору ефективності родів військ у реальній війні.
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20.09.2022 16:13 Ответить
Ну давайте, видумайте ще якесь правило, яке ще якось знецінить "вклад ЗСУ" у те, що ви написали в першому пості.

А тепер давайте абсолютні цифри, які вам так подобаються... Отже, на листопад 2021 року біля кордонів України зосереджено було (пізніші цифри мені ліньки шукати, беру перше, що знайшов):
1300 танків - знищено 2200. Отже знищено більше 100%. Ефективність нульова.
3700 ббм - знищено 4700. Отже знищено більше 100%. Ефективність нульова.
1300 артсистем - знищено 1323. Отже знищено більше 100%. Ефективність нульова.
Чорномарський флот - знищено 14 суден. Флотилія здриснула в Новороссійськ. Ефективність нульова.
Невідома кількість літаків та гелікоптерів. Знищено 470. Не залітають далі 1-5 км від лінії фронту. Не можуть бомбити інфраструктуру. Ефективність нульова.
150'000 вояків. Знищено напряму 55'000. Поранених повинно принаймні 150'000. Ефективність нульова.
380 РСЗВ - знищено 318. Отже знищено 84%. Застосовують переважно проти цивільних об'єктів. Отже ефективність - десь біля нуля.

Як вам така арифметика?

Отже, ні один рід військ засрашки не показав саме у військовому сенсі хоч якусь реальну ефективність. Навіть арта. ЗСУ ніде не втратило керованості, ніде артою засрашки вщент не знищена, ніде не втратило можливостей надавати гідну відсіч всім родам та типам військ засрашки. А чи не це і є реальна оцінка ефективності будь-яких військ засрашки? Відповідь проста: всі армія засрашки, без виключень, НЕЕФЕКТИВНА ВЗАГАЛІ. Навіть в вашому "абсолютному" вимірі. Бо ефективність вимірюється відсотком втрат та величиною досягнених результатів відносно поставлених цілей. У засрашки практично у всіх родах військ втрати - більше 100% від кількості ресурсів/військ, які планувались для виконання задач. Отже ефективність - нульова.
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20.09.2022 18:13 Ответить
Это хорошо, что понимают, что Херсоном дело не ограничится и морально они его уже СДАЛИ!
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20.09.2022 14:07 Ответить
Українець свисне - москаль в штани дрисне.
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20.09.2022 14:10 Ответить
Те, що не робило з боку України з вини влади, буде чудово робити зі сторони Московії, тому що владу там можна звинуватити в чому завгодно, але не в зраді.
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20.09.2022 14:11 Ответить
Що ж, виходить, що вертають все наше в зад? Тоді Мері Поппінс - до побачення, чи все ж таки здрасьтє, приїхали?
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20.09.2022 14:12 Ответить
Захиститись від українського війська під проводом полковника Болбочана в 1918 році, моск@лям це не допомогло
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20.09.2022 14:16 Ответить
Це рашистам не допоможе. Після Херсону і Запоріжжя виб'ємо орків і з Криму. Даунбасята свою землю перетворили на пустелю, хай самі виганяють ту заразу і на колінах просяться в Україну.
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20.09.2022 14:16 Ответить
Ну раз строят на границе Крыма, значит уже собрались ********* с херсонщины и приазовья.
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20.09.2022 14:21 Ответить
Риють цвинтарі і наймають туди небіжчиків?!))) Гарна кацапська " логіка"!!)))
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20.09.2022 14:36 Ответить
35-ту батарею най переводять з музейної реліквії знову в бойову. Пошти ж все відкопали свого часу.
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20.09.2022 15:19 Ответить
"...Мы строили, строили, и наконец, построили !.."
HIMARS, подлетай !
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20.09.2022 16:18 Ответить
тубзолеты фанерные и тишина...ватники с крестиками и косами стоять..лежать...ляпота та какая ватная кринжота
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20.09.2022 17:25 Ответить
А шо.....матка "жим-жим"???!!!
Нічого...."пропехнемо" її Українським фалосом!!!
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20.09.2022 19:50 Ответить
 
 