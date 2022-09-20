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"Референдум" на оккупированных Донетчине и Луганской области хотят провести с 23 по 27 сентября (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Так называемый "референдум" на оккупированной части Луганской области проведут 23-27 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Референдум о вхождении "ЛНР" в состав России состоится с 23 по 27 сентября", - сказал первый заместитель спикера парламента республики.
Главарь Денис Пушилин также сообщил, что "референдум" на оккупированной части Донбасса проведут с 23 по 27 сентября.
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У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.
Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.
Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.
Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.
Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.
Наприклад, постановою Верховної Ради України територію Луганської і Донецької областей приєднати до Харківської, на якій провести свій референдум про приєднання до РФ.
Тоді не ЗСУ буде йти в наступ і втрачати громадян, а РФ.
>українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту
Тема наколотих апельсинів не розкрита.
Референдум не зупинить контрнаступ-головне щоб було багато зброї
Потери анличан 50 убитыми 400 раненых.
Присылайте ещё мобиков
Сколько уже идет война, а подобные комменты не переведутся.
Нельзя стрелять по крейсеру моцква, а то питун нападет.
Нельзя стрелять по Крыму, а то питун нападет.
Нельзя взрывать нефтебазы в белгороде, а то питун нападет.
А вот вставить ядерную бч в какую-нибудь Х-101 - это они вполне могут.
Меня интересует другое: ты сейчас как Зеленский до войны - "не нападут, не нападут, упс, напали" - с бравадой полных штанов хочешь чтобы РФия доказала свою епанутость, стерев с лица земли какой-нибудь украинский город. Когда сотрут - ты что скажешь ?
газманов в Ізюмі хотів концерт, наші ЗСУ приїхали дивитися, а він не приїхав...
ці хочуть референдума терміново
а те, що від ЗСУ Україна спостерігачів пришле вас не стурбує?
референдум точно буде?
а то наші каски будуть чистити, автомати там... а виборчі комісії не прийдуть...
наші хлопці ж розстроються вщент
Впрочем, какая в жопу разница, добавили в Кремле
Теперь и малые народы/образования РФ могут спокойно, за 3-5 дней объявить у себя референдумы!
Чечня, Татарстан, Чукотка, Дагестан, Осетия.....
Захід повинен ввести драконівські санкції і повномасштабний ленд-ліз всього починаючи від танків і кінчаючи ракетами середньої дальності та літаками!
Пыне сейчас срочно нужна мобилизация. Если он ее объявит просто так - с него спросят, а **** это ты Пыня полгода нам втирал про СВО по плану. А так, нападение на территорию РФии - casus belli, вперед быдло, в военкоматы.
Він сказав що росія просто стане ізгоєм.
Після цього росіяни посміліли.
Після цього вони сказали, що включать окуповані в україні території в состав росії, і в випадку нападу на росію можуть використовувати ядерну зброю.
Не можна таких слабких заяв робити щодо росії!
Він вже перед війною казав, що не буде втручатися в війну. Росія осміліла і напала.
Адже саме Америка забрала у нас в 1994 році яз, через це ми не можемо зараз самі себе ядерно захистити, тому хай дають нам ядерні гарантії.
Тоді кацапи зразу перестануть говорити про яз.
Та невже ж я дочекався часу коли у орків все так погано з ракетними носіями і в наявності у них залишились тіки ті шо несуть ядерні заряди?!
*****, здулись, мокшани...
С т.з. театра военных действий - скажи, ты не задумывался, почему ты сидишь со светом, с интернетиком, с водой, хотя ракет у них дохера и накрывают они любую точку Украины ?
Не задумывался, почему наши диверсанты спокойно подрывают там автомобили, а не лежат на КПП с пулей в голове ?
Почему не бомбят административные здания, хотя во время войны все цивилизованные страны (США) это делают ? ОГА у меня в Николаеве и Харькове - это исключение, скорее острастка слишком разговорчивых.
Окрiм ядерки, любий друже, нажаль у *********** е багато iншого, що можна використовувати на нашiй територii i це буде дуже боляче. Наприклад ФАБ-1000, яку вони використовують у Сирii:
Але схоже ти просто подалi вiд фронту, тому такий смiливий. А ось МИ в Миколаевi добре розумiемо цiну прильоту навiть маленькоi C-300.
И ты уж либо перелогинься, либо не пались так сильно. Даже не можешь определиться, на каком языке писать свои страшилки))