Лукашенко готов поднимать военных по тревоге: Не допущу удара в спину России

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что его страна готова прикрыть Россию и призвал местные власти не бояться поднимать по тревоге войска.

Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство Белта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не надо упрекать нас, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам нужно защитить свое отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь ни одного удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет", - сказал Лукашенко.

Он назвал "опасной" ситуацию в условиях войны России против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и якобы формируемое народное ополчение.

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"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение – проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, нужно", - добавил он.