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Лукашенко готов поднимать военных по тревоге: Не допущу удара в спину России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что его страна готова прикрыть Россию и призвал местные власти не бояться поднимать по тревоге войска.

Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство Белта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не надо упрекать нас, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам нужно защитить свое отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь ни одного удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет", - сказал Лукашенко.

Он назвал "опасной" ситуацию в условиях войны России против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и якобы формируемое народное ополчение.

Также читайте: Что белорусские военные думают о войне в Украине: Если РФ провально показала себя в наступлении, то в обороне от них нечего ждать

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение – проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, нужно", - добавил он.
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Топ комментарии
+39
гітлер довоювався, а ти доп*здишся
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20.09.2022 14:45
+29
не бережеш ти себе григорич
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20.09.2022 14:44
+25
А Україні, наволоч, значить бити в спину можна?
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20.09.2022 14:47
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не бережеш ти себе григорич
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20.09.2022 14:44 Ответить
"..Не допущу удара в спину России".. А что он спиной назвал, ничего не перепутал? Видимо, он в детстве часто пропускал уроки биологии если до сих пор не может отличить спину от задницы.. )
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20.09.2022 15:32 Ответить
Можно я уточню? Рашка - это задница, а Бульбостан - дырка в ней.
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20.09.2022 16:04 Ответить
А шо кто то на Белорусь наступает? Нет! Знает же , что никто- но тявкнул , апутьке приятно.
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20.09.2022 16:31 Ответить
ой не бере, не береже - получить від "нациків" удар в живіт, замість удара в спину буйла
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20.09.2022 17:51 Ответить
гітлер довоювався, а ти доп*здишся
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20.09.2022 14:45 Ответить
Он не гитлер, он муссолини. Гитлер это путин. Их конец будет таким же. одного отравят и спалят, а другого повесят на дереве вверх ногами.
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20.09.2022 14:53 Ответить
вусатий то Єва Браун
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20.09.2022 18:35 Ответить
Допискнется.

https://www.youtube.com/watch?v=cBkWhkAZ9ds
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20.09.2022 14:53 Ответить
Скажемо, так то у нього застереженння по Фрейду. Напевно задумав Смоленськ під шумок захопить
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20.09.2022 15:30 Ответить
напхайте йому в дупу бульби щоб заспокоївся.
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20.09.2022 15:49 Ответить
Ты гнида вонюая пойдешь в небытие вместе с ******
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20.09.2022 14:45 Ответить
Шось вусатий розходився останнім часом. Мабуть вовочка присовує активніше в картопляний анус.
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20.09.2022 14:45 Ответить
Мені здається, що цей чіпсовий відправить війська як тільки ми розпочнемо наступ у Херсоні або у Луганській області
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20.09.2022 14:46 Ответить
А в нього є війська?
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20.09.2022 14:59 Ответить
Он думает, что у него и ополчение есть
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20.09.2022 16:46 Ответить
Якщо ми будемо просуватися - то ні. Він козел, але не ідіот. Чуйка у нього як у щура.
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20.09.2022 15:28 Ответить
Таки хоче сидіти в Гаазі поряд з *уйлом
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20.09.2022 14:46 Ответить
А Україні, наволоч, значить бити в спину можна?
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20.09.2022 14:47 Ответить
Походу, китайцы и северокорейцы БК кацапам подбросили. Усатая шлюха уж больно возбуждена.
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20.09.2022 14:48 Ответить
Нет, это Аргентина порошка подбросила
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20.09.2022 15:37 Ответить
три найбільші пистюки-диктатори **********: Лука-пюрер, *****, Ердоган.
Піськов, Дімон, і Кляча Лавруша їм лише складають конкуренцію.
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20.09.2022 14:49 Ответить
а этот шиз все сильнее и сильнее бежит на месте, - аж вспотел от изнеможения=)
Колхан, до тебя, мудака, тоже очередь дойдет, - жди)
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20.09.2022 14:49 Ответить
"прикрити резинову дупу параші" )) вусатий пропарашноанальний віхоть ))
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20.09.2022 14:50 Ответить
Павелко!
Чому ти не лдобіював відсторонення бульбашів з УЄФА і ФІФА?
Тобі повилазило?
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20.09.2022 14:50 Ответить
Навалит кучи на рубежах в надежде что никто не захочет по дерьму топать.
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20.09.2022 14:50 Ответить
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20.09.2022 14:50 Ответить
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20.09.2022 15:22 Ответить
Так пусть же Красная сжимает властно свой член мозолистой рукой!
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20.09.2022 16:05 Ответить
Как поднимутся, так и лягут...
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20.09.2022 14:53 Ответить
І ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по Україні не повинно бути . І не буде", - це брехливе білоруське прорашистське чмо , раніше обіцяло"зеленим не лохам"
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20.09.2022 14:54 Ответить
Кстати, а Украина собирается с беларашкой вводить запрет на поездки и торговлю. Или только может лозунги толкать чтобы другие страны напрягались и санкции против беларашистов вводили?
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20.09.2022 14:55 Ответить
bulbo-reih vsbesilsa opjatj
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20.09.2022 14:55 Ответить
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20.09.2022 14:55 Ответить
Мразота колхозна!
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20.09.2022 14:55 Ответить
Ти ***** карту покажи!
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20.09.2022 14:57 Ответить
Лукашеску попав в капкан, - сам себе перехитрив, сам себе і загнав в капкан! Тепер Путіну подає "гудкі в туманє - демонструє "вєрность"! Б*дить! Нєкуда дєваться с подводной лодки в лесах Беларуси...
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20.09.2022 15:00 Ответить
Тепер х**у має полегшати, його резинову попу надійно прикриє бубльбашенко. Схоже, що тарган динамить х**а з нападом на Україну як шольц з поставками танків.
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20.09.2022 15:00 Ответить
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20.09.2022 15:01 Ответить
Еще одна обезьяна вылезла. Смотри Гнида чтобы твое ополчение тебя самого под руки не привело в Гаагу
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20.09.2022 15:01 Ответить
Смех смехом,а "референдум",заявление кремлеских клоунов и колхозника может говорить нам о том,что рф готовит мобилизацию и последующую за ней "священную войну"
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20.09.2022 15:06 Ответить
Якщо цього боятись, тоді апріорі Україна немає перемогти. Священну войну треба з чимось воювати, а не побиратись в кндр та ірані.
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20.09.2022 15:27 Ответить
ну так и погонят ванек на убой-в это и суть кремлевской "священной войны"
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20.09.2022 15:30 Ответить
Що саме ще повинен вчинити самозванець мудіщєв проти України, для хоча б якої реакції нашої влади?
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20.09.2022 15:08 Ответить
Кричи не кричи, а денег больше нет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 15:10 Ответить
Що воно несе цей бульбофюрер маріонетка .
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20.09.2022 15:15 Ответить
Проснулося чмо...
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20.09.2022 15:18 Ответить
Бульбофюрер придурковатий, ти не спина, а дупа *****.
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20.09.2022 15:23 Ответить
Хай тренується й надалі. Дивно, не написав, що відразу відправить білорусів на війну з Україною. Тоді б можна було без роздумів нанести по ним превентивний удар...
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20.09.2022 15:25 Ответить
Если луку правильно процитировали, то весь смысл его сообщения в т ом, что с территории белоруси по мокшании никто удар не нанесет. Ну так вроде бы никто и не собирался.
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20.09.2022 15:26 Ответить
Все верно, фактически он сказал - в Украину я нифига не пойду, буду защищать рубежи-кордоны с флангов - от нападения Польши, Стран Балтии...)
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20.09.2022 15:35 Ответить
ЛУКАШЕНКО СТАРАЯ КУКЛА !!!
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20.09.2022 15:34 Ответить
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20.09.2022 15:34 Ответить
Единственное что может спасти Картофельного батьку то это как раз удар в спину Орды.
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20.09.2022 15:46 Ответить
Очень петуха соседского напоминает-тот тоже ни с того ни с сего кукарекать начинает. В суп бы его, гада. Это я о петухе.
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20.09.2022 16:22 Ответить
Гнида, предоставил территорию своей страны для нападения на нас! Отвечать придётся, мразь оно трусливая!
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20.09.2022 16:53 Ответить
придурок выпустил новое видео об угрозе от украины...там просто смерш нация
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20.09.2022 17:57 Ответить
що б ти здох падло
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20.09.2022 18:01 Ответить
пора вже закінчувати з тою соаєтською республікою.На що то одоробало розраховує,путькін йому вже не допоможе.
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20.09.2022 18:58 Ответить
Во дурак.....
кАбзон "зовет"))))
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20.09.2022 19:54 Ответить
Яку ще спину..?? отримаеш піздюлей у лоба..підхуйлан тарганний!
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21.09.2022 00:15 Ответить
От гімнюк старий
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21.09.2022 07:23 Ответить
 
 