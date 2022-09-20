Надо нарастить мощности ОПК, изучать западную военную технику и совершенствовать свою, - Путин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская оборонная промышленность должна наращивать производственные мощности.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию ОПК РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий оборонной промышленности, изучать используемую в Украине западную военную технику, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно", - отметил он.
Кроме того, после введения масштабных санкций против РФ Путин отмечает необходимость перевести оборонную промышленность РФ на использование исключительно российских составляющих.
"В оборонной промышленности нужно провести 100% замещение импорта и не снижать качество производства российской техники", – добавил Путин.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
модернизация впк и импортозамещение
@andrey_malgin
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2 ч
Наивный Пу хочет и рыбку съесть, и на *** сесть: и проигранную войну быстрей закончить, и оставить за собой "завоеванное". Так не бывает. На *** придется садиться голодным, без рыбки. Об этом есть прекрасная русская сказка. Мерзни, мерзни, волчий хвост.
Уже "будем копировать западную военную технику"?
Илья Ефимович издевался над рабZreянским быдлом ещё в 19 веке...рождённый ползать летать никогда не будет...🦍🦍🦍
и как их разорвало.
да нормально жити