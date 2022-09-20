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Надо нарастить мощности ОПК, изучать западную военную технику и совершенствовать свою, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российская оборонная промышленность должна наращивать производственные мощности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию ОПК РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий оборонной промышленности, изучать используемую в Украине западную военную технику, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно", - отметил он.

Кроме того, после введения масштабных санкций против РФ Путин отмечает необходимость перевести оборонную промышленность РФ на использование исключительно российских составляющих.

"В оборонной промышленности нужно провести 100% замещение импорта и не снижать качество производства российской техники", – добавил Путин.

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Топ комментарии
+18
поздно, дедушка, - просыпайся, ты обосрался.
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20.09.2022 14:53
+13
Ага, без імпорної електроніки кацапи хіба що арбалети, та бумеранги можуть випускати
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20.09.2022 14:52
+13
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20.09.2022 14:56
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Зацінив, мудило.
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20.09.2022 14:49 Ответить
Ne mozet imet uma narod,esli ego fjurer idiot!
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20.09.2022 15:00 Ответить
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20.09.2022 15:10 Ответить
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20.09.2022 15:14 Ответить
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20.09.2022 15:24 Ответить
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20.09.2022 15:27 Ответить
Арматка??? ВОДЯНОЙ ПЕСТОЛЕТИК!
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20.09.2022 16:01 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.09.2022 14:49 Ответить
Защитим *********** от мировой демократии.
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20.09.2022 14:50 Ответить
Ага, без імпорної електроніки кацапи хіба що арбалети, та бумеранги можуть випускати
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20.09.2022 14:52 Ответить
Зробити нормальний арбалет дуже непросто. Я тестю рік робив.Рукожопих кацапів це непереймає.
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20.09.2022 14:56 Ответить
кулеметну тачанку ще можуть зробити за прикладом батька Махна, як що ще не всіх коней поїли..
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20.09.2022 15:02 Ответить
поздно, дедушка, - просыпайся, ты обосрался.
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20.09.2022 14:53 Ответить
ehh.....a ono i nespit
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20.09.2022 14:56 Ответить
спить..у чумуйдані)) там ж і сере))
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20.09.2022 15:03 Ответить
дедушка собрался осуществить две диаметрально противоположные вещи

модернизация впк и импортозамещение
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20.09.2022 15:05 Ответить
Вони не діаметрально протилежні. США якось справляється з обома .
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20.09.2022 16:24 Ответить
Виходить олєнєвод і Ко обманули дурачка, розповідаючи про аналоговнєт.
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20.09.2022 14:53 Ответить
ні..не збрехали..реал ж аналогів тому гівну немає..
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20.09.2022 15:04 Ответить
путин любит анало говнет!
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20.09.2022 14:55 Ответить
Ага...придумают Байрактары в 28 махов и гиперракету в 56 махов..типа Стерхолет...🤣🤣🦅🦍
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20.09.2022 14:55 Ответить
идиот реально не догоняет, что в Х1Х производить "100% свою технику", - задача невыполнимая. путин, - идиот, поэтому, его поражение неизбежно.
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20.09.2022 14:56 Ответить
у 19 столітті? чи Ви мали на увазі 21? тоді XXI
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20.09.2022 15:05 Ответить
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20.09.2022 14:56 Ответить
все своє нікчемне життя воно білося з чємоданамі - гроссгєрманія, носільник собчака, кнопочнік, сральнік. В останньому і закінчить....
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20.09.2022 15:28 Ответить
А ще треба було ходити в школу та вчити історію.
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20.09.2022 14:57 Ответить
Сподіваюсь, скоро будете вдосконалювати БТР-152, Т-62 та Т-55, МіГ-21 та МіГ-23, Су-17, Ту-16...
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20.09.2022 14:58 Ответить
Андрей Мальгин

@andrey_malgin

·

2 ч

Наивный Пу хочет и рыбку съесть, и на *** сесть: и проигранную войну быстрей закончить, и оставить за собой "завоеванное". Так не бывает. На *** придется садиться голодным, без рыбки. Об этом есть прекрасная русская сказка. Мерзни, мерзни, волчий хвост.
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20.09.2022 14:59 Ответить
Дурак думкою багатіє. Слава ЗСУ!
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20.09.2022 14:59 Ответить
Хмырь мавзолейный вернёт Диму Рогозина из космоса...и Димон покажет американцам кузькину матку...от Япона матки..хотя до японцев быдлу путлера не достать и через 100, веков...там давно не страна Дураков...🤣🤣🤣
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20.09.2022 14:59 Ответить
"Треба наростити виробничі потужності..." І для чого, аби Пуйлостан отримав ще 50, 100 тис., мільйон іздохлих zондер-карателів, а Пуйлофюрер нарешті лом у дупу?
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20.09.2022 15:04 Ответить
Количество двухсотых и трехсотых можно увеличит, но не другое. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 15:08 Ответить
То уже не "нет аналогов в мире"?
Уже "будем копировать западную военную технику"?
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20.09.2022 15:09 Ответить
Коли Zелі на пюпітр суфлера напишуть таке гасло?
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20.09.2022 15:09 Ответить
Картина Репина Бурлаки на Волге...
Илья Ефимович издевался над рабZreянским быдлом ещё в 19 веке...рождённый ползать летать никогда не будет...🦍🦍🦍
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20.09.2022 15:10 Ответить
Ну і ***** воно тобі? Тобі ж вже скоро здихати, як і іншим кремлівським дегенератам
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20.09.2022 15:13 Ответить
Коли ти вже здохнеш паскуда? а разом з тобою і "русский мир".
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20.09.2022 15:13 Ответить
Х....о даже не задумывается,что если поднимать рошисцское качество опк,то 70% там работающих необходимо расстрелять.И в первых рядах ликвидировать путлера.
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20.09.2022 15:15 Ответить
А как же "аналогов нет" ? Не аналогов нет - мозгов нет... И слава Богу
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20.09.2022 15:22 Ответить
Стопе, а ***** вивчати західну зброю, якщо у вас там все і так аналоговнєт і кручєвсєх? На холєру вам ті технології загнівающєво запада?
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20.09.2022 15:27 Ответить
Лапти с реактивными двигателями это самое то.
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20.09.2022 15:37 Ответить
Изучай веревку с мылом, электричекий стул и яды которыми будут травить не забудь что еще есть гильотина и просто топор
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20.09.2022 15:39 Ответить
Вдосконалити ви зможете хіба що гумову дупу...
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20.09.2022 15:41 Ответить
И модернизировать чемодан. Не ядерный.
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20.09.2022 15:43 Ответить
Приехала наша делегация к финнам на завод. Фантастика! А мы, потрясённые увиденным, только один вопрос коллегам - финнам задали: Скажите, а почему вы нам всё это показываете? Не боитесь, что мы скопируем без патента? Мастер-финн только рассмеялся от нашей ещё совковой бестолковости: "Пока вы скопируете наши станки, у нас на заводе два поколения танков сменятся. А вот японцев у нас строгий приказ в цех не пускать!"
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20.09.2022 15:56 Ответить
Пусть наглядно изучают американскую технику по тому, что прилетело
и как их разорвало.
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20.09.2022 16:07 Ответить
Куди досконаліше? І так аналоговнєт вже років 20.
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20.09.2022 16:26 Ответить
Лаптями забросают?😧
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20.09.2022 16:28 Ответить
это сколько же лет нужно было твердить всему миру про АНАЛогов нет , что бы сейчас признать , что у них все вооружение просто - АНАЛ , скорее всего будет точно так же как с импортозамещением и остальной ****** , которую они вливают в уши своему быдлу , ..............короче - денег нет , но вы сосите.
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20.09.2022 16:40 Ответить
Дед раздуплился на седьмой месяц войны)) по ходу все закончится снятием с хранения т55.
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20.09.2022 16:44 Ответить
изучать западную технику - то есть ТЫРИТЬ, тырить и еще раз тырить технологии.
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20.09.2022 16:52 Ответить
******** экран крестить шоб он здох до утра
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20.09.2022 17:56 Ответить
придушіть хтось цього маразматика,
да нормально жити
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20.09.2022 19:21 Ответить
Что-то он такими текстами только и говорит. Сгорела дамба с водой - надо улучшать качество и свойства воды и делать это быстро и качественно.
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20.09.2022 20:22 Ответить
 
 