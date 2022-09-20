Заместитель главы Харьковского облсовета Малеваный отстранен от работы из-за российского паспорта

Богдан Малеваный, по данным СБУ и ГБР, имеет российское гражданство.

Об этом сегодня на сессии областного совета сообщила депутатам глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко, передает Цензор.НЕТ.

19 сентября комиссия облсовета согласовала проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", подготовленный на основании писем от Службы безопасности Украины и Территориального управления Государственного бюро расследования. Кроме того, сам заместитель написал заявление с просьбой отстранить его.

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"Сегодня поступило заявление от Богдана Малеваного об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. На основании писем СБУ и ТУ ГБР, выводу постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", - сказала глава облсовета на сессии.

Во время пленарного заседания Богдан Малеваный подтвердил, что действительно написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей заместителя главы областного совета.

Богдан Малеваный был избран заместителем главы областного совета 25 ноября 2021 года.

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