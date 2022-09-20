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гражданство (1281) Харьковщина (4122) Малеваный (22)

Заместитель главы Харьковского облсовета Малеваный отстранен от работы из-за российского паспорта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

мальований

Богдан Малеваный, по данным СБУ и ГБР, имеет российское гражданство.

Об этом сегодня на сессии областного совета сообщила депутатам глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко, передает Цензор.НЕТ.

19 сентября комиссия облсовета согласовала проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", подготовленный на основании писем от Службы безопасности Украины и Территориального управления Государственного бюро расследования. Кроме того, сам заместитель написал заявление с просьбой отстранить его.

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"Сегодня поступило заявление от Богдана Малеваного об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. На основании писем СБУ и ТУ ГБР, выводу постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", - сказала глава облсовета на сессии.

Во время пленарного заседания Богдан Малеваный подтвердил, что действительно написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей заместителя главы областного совета.

Богдан Малеваный был избран заместителем главы областного совета 25 ноября 2021 года.

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Топ комментарии
+16
Оперативненько, и года не прошло.
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20.09.2022 14:55
+16
В Харькове всю кернессовскую шушеру надо чистить, в том числе и мэра, а не делать вид, что ничего не происходит. Наелись уже этих сериалов аля Штепа, теперь вот видим к чему это приводит в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, в тех же Донецках-Лугансках
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20.09.2022 15:00
+12
И когда та молодая падла успела и ф облраду фступить-купить депутаткий мандат и российский паспорт приобрести??? ... Наферняка моль от слуги народа!!Туда фсякое зелёное гафно пролезло!!!
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20.09.2022 15:01
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Оперативненько, и года не прошло.
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20.09.2022 14:55 Ответить
А за надання недостовірних даних нічого не буде? А запросити на поліграф?
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20.09.2022 15:08 Ответить
Он уже в Гоптовке речку форсирует, наверняка.
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20.09.2022 19:09 Ответить
людям бикКанова було не до
російських пошпортів
-контрабас,бізнес..
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20.09.2022 14:57 Ответить
У баканова жінка громадянка параші, це він сам підтвердив:

"Моя дружина, українка, жила і вчилася в школі Кривого Рогу. Вступила до ВНЗ на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Потім, із 1998 р. вона живе і працює в Україні з посвідкою на проживання в нашій країні, перебуває в процесі оформлення українського громадянства".
https://censor.net/ua/news/3368386/zastupnyka_golovy_harkivskoyi_oblrady_malovanogo_vidstoroneno_vid_roboty_cherez_rosiyiskyyi_pasport
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20.09.2022 15:27 Ответить
В Харькове всю кернессовскую шушеру надо чистить, в том числе и мэра, а не делать вид, что ничего не происходит. Наелись уже этих сериалов аля Штепа, теперь вот видим к чему это приводит в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, в тех же Донецках-Лугансках
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20.09.2022 15:00 Ответить
В Одессе тоже.
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20.09.2022 15:02 Ответить
По всій Україні.
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20.09.2022 16:15 Ответить
У труханова 2 паспорти, але для зеленського він свій.
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20.09.2022 20:13 Ответить
И когда та молодая падла успела и ф облраду фступить-купить депутаткий мандат и российский паспорт приобрести??? ... Наферняка моль от слуги народа!!Туда фсякое зелёное гафно пролезло!!!
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20.09.2022 15:01 Ответить
ця шваль від опезеже. Хоча цієї шушери і в слугах уродів вистачає, просто ще не всі засвітилися.
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20.09.2022 15:03 Ответить
Я так розумію, балотувався від слуг урода
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20.09.2022 15:02 Ответить
від фельдмана
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20.09.2022 15:05 Ответить
Я б не був здивований.
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20.09.2022 15:18 Ответить
Может начали бы со зРады?Сколько там трутней имеют заграничные паспорта,не то что этот желторотик!!!
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20.09.2022 15:06 Ответить
А хто його призначив ? Пора вже судити і тих , хто пхае во владу колобарантив і сепаров
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20.09.2022 15:08 Ответить
Які можуть бути питання до Боневтіка? Де вони там риги і особи з російськими паспортами. У "слуг" також таких достатньо.
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20.09.2022 15:11 Ответить
Я бы не отправлял беженцев из Харькова за границу, лучше бы на жительство к таким как Малеваный определял, а то сначала хлопают в ладоши Кернесу и прочим ********* российским, а потом в Германию и Бельгию едут, вместо того чтобы хлебать свое счастье вместе с Малеванным
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20.09.2022 15:39 Ответить
Я реально туєю...
Контора, як ви проводили спецперевірку на надання доступу до державної таємниці?
Що, знову халявними "бігунками" відмазались? СЦук понабирали в контору по "жовтій"газеті та за бабло ідіотів. Зла немає.
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20.09.2022 16:02 Ответить
А почему только сегодня?
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20.09.2022 16:05 Ответить
Чекав Рускій мір в Харьківській обл, і скільки таких колоборантів?
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20.09.2022 16:07 Ответить
Судячи з фамілії, він точно "руський"
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20.09.2022 16:54 Ответить
Так і Труханов, діючий мер Одеси - громадянин рф.
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20.09.2022 18:31 Ответить
ЗЕлений урод а забрати в цьго підара громадянство "не на часі"?
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20.09.2022 20:24 Ответить
Якби сам не написав заяву, то його б ніхто і не чіпав. Ну єсть у крєпкавахазяйствєнніка руцкій паспарт, какаяразеіца?
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20.09.2022 20:45 Ответить
 
 