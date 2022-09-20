Псевдореферендумы на оккупированных территориях не дадут России право на самозащиту, - председатель делегации Совета в Парламентской ассамблее НАТО Чернев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
"Референдумы" на оккупированных территориях еще глубже загонят Путина в тупик.
Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во внешнеполитическом плане результаты псевдореферендумов не будут признаны никем из мировых игроков.
"Соответственно, не будет признано и право России на самозащиту и на использование ядерного оружия. Реакция мира на такой шаг будет такой же жесткой, какой была бы и без "референдумов", - пояснил Чернев.
В то же время во внутриполитическом плане для России последствия проведения псевдореферендумов будут еще хуже, добавил он.
"Во-первых, потеря территорий, которые Кремль объявит российскими, будет иметь еще более удручающее влияние на настроения внутри России и продемонстрирует беспомощность и слабость Путина.
Во-вторых, потеря аннексированных территорий еще больше затянет войну и усилит внутреннюю дестабилизацию в то время, как часть внутренних элит, и азиатские партнеры уже прямым текстом требуют ее прекращения.
В-третьих, по российскому законодательству Путину придется объявлять военное положение и мобилизацию, что сделает войну еще менее популярной и может привести к социальному взрыву", - подчеркнул Чернев.
Также, по его словам, в экономическом плане Россию будет ожидать ужесточение санкционного давления и перекрытия последних щелей параллельного импорта, что еще более снизит уровень жизни россиян и углубит технологическое отставание РФ от остального мира.
"Кроме того, дополнительным бременем для экономики станет необходимость проводить мобилизацию. Война будет съедать все больше ресурсов, значительная часть из которых будет традиционно разворовываться. В результате мы видим просто истерическое поведение Путина, хватающегося за любую возможность сохранить хотя бы статус- кво, не говоря уже о победе", - подытожил Чернев.
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дещо по варварські, але сподіваюсь що з мокшанії буде видно - більше не полізуть
Ми зараз бачимо, до чого привели його травневі шашлики.
Вся надія на ЗСУ і на те, що кремлівський шизофренік не застосовуватиме ЯО від якого відмовилися попередні українські президенти - ********
В 1988 году перевёлся на факультет журналистики Московского государственного университета, который окончил в 1990 году (республиканские университеты, которые не имели факультетов журналистики, имели возможность направить 1-2 студентов филологических факультетов на журфак МГУ с третьего курса на третий). В 1992 году окончил аспирантуру кафедры периодической печати МГУ.
С 1989 года по 1995 год - обозреватель учреждённой в это же время «Независимой газеты», специализировался на освещении проблем союзных республик и постсоветского пространства. Собственность структур, близких к Борису Березовскому.
Тому ми повинні негайно бути готовими вдарити у відповіді. На щастя об'єктів на рф які детонувавши перетворять її територію у вимерлу більше чим достатньо.
Буйло референдумами хоче хутенько "застовпити" загарбане і
1. провести мобілізацію (вставай страна огромная, наших бьют)
2. мати виправдання застосування ЯО
ні перше, ні друге не прокатить у нутряного народів - вмирати за луганду не побіжать і ЯО з радістю зустрічати не будуть, бо всі хотять жити, хоч і погано, але довго 😂
кремлінський крис остаточно зажене себе в глухий кут
обвалив сьогодні свій ринок на 10 %!!!
це назло американцям!!!