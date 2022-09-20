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Псевдореферендумы на оккупированных территориях не дадут России право на самозащиту, - председатель делегации Совета в Парламентской ассамблее НАТО Чернев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

"Референдумы" на оккупированных территориях еще глубже загонят Путина в тупик.

Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во внешнеполитическом плане результаты псевдореферендумов не будут признаны никем из мировых игроков.

"Соответственно, не будет признано и право России на самозащиту и на использование ядерного оружия. Реакция мира на такой шаг будет такой же жесткой, какой была бы и без "референдумов", - пояснил Чернев.

В то же время во внутриполитическом плане для России последствия проведения псевдореферендумов будут еще хуже, добавил он.

Читайте: Украина может стать членом Альянса через год-два после окончания войны, - глава делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО Чернев

"Во-первых, потеря территорий, которые Кремль объявит российскими, будет иметь еще более удручающее влияние на настроения внутри России и продемонстрирует беспомощность и слабость Путина.

Во-вторых, потеря аннексированных территорий еще больше затянет войну и усилит внутреннюю дестабилизацию в то время, как часть внутренних элит, и азиатские партнеры уже прямым текстом требуют ее прекращения.

В-третьих, по российскому законодательству Путину придется объявлять военное положение и мобилизацию, что сделает войну еще менее популярной и может привести к социальному взрыву", - подчеркнул Чернев.

Также, по его словам, в экономическом плане Россию будет ожидать ужесточение санкционного давления и перекрытия последних щелей параллельного импорта, что еще более снизит уровень жизни россиян и углубит технологическое отставание РФ от остального мира.

"Кроме того, дополнительным бременем для экономики станет необходимость проводить мобилизацию. Война будет съедать все больше ресурсов, значительная часть из которых будет традиционно разворовываться. В результате мы видим просто истерическое поведение Путина, хватающегося за любую возможность сохранить хотя бы статус- кво, не говоря уже о победе", - подытожил Чернев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Референдум" на оккупированных Донетчине и Луганской области хотят провести с 23 по 27 сентября (обновлено)
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Топ комментарии
+22
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20.09.2022 15:15
+8
пам'ятаю ще до цього великого вторгнення шановний Портніков не раз казав, що при Зелі Україна швидше за все втратить якісь території.

Ми зараз бачимо, до чого привели його травневі шашлики.

Вся надія на ЗСУ і на те, що кремлівський шизофренік не застосовуватиме ЯО від якого відмовилися попередні українські президенти - ********
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20.09.2022 15:22
+6
Не буде ніякого "яо", посольство США у Києві і їхати нікуди не збирається. Це один з основних індикаторів.
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20.09.2022 15:28
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20.09.2022 15:15 Ответить
Бабу доведеться зберігати - як художествєнну вішалку для голови буйла 😕
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20.09.2022 15:31 Ответить
Згадую той час коли я був присутнім на відкритті брєжнєвим цієї споруди... Правда тоді я був ще школяром. Маю надію, що побачу ще голову ***** замість щита з гербом
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20.09.2022 15:39 Ответить
а мені отой концепт памятника Перемоги на фото подобається !

дещо по варварські, але сподіваюсь що з мокшанії буде видно - більше не полізуть
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20.09.2022 17:24 Ответить
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20.09.2022 15:20 Ответить
пам'ятаю ще до цього великого вторгнення шановний Портніков не раз казав, що при Зелі Україна швидше за все втратить якісь території.

Ми зараз бачимо, до чого привели його травневі шашлики.

Вся надія на ЗСУ і на те, що кремлівський шизофренік не застосовуватиме ЯО від якого відмовилися попередні українські президенти - ********
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20.09.2022 15:22 Ответить
Да чо все так ссутся того ЯО. Пусть застосовует. И чем раньше тем лучше, ведь тогда союзники откроют второй фронт и росии *****. Не думаю что принципиально важно умиреть: от пули, снаряда или атомной бимбы
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20.09.2022 15:23 Ответить
союзники ракети не дають дальністю 300 км, танки свої та літаки - це вся конвенційна зброя. Про який другий фронт ви говорите? Будуть Москві давати прогноз троянди вітрів щоб радіація не дай бог до них не прилетіла - щоб Москва не помилилася
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20.09.2022 15:28 Ответить
ну мы в ответ захерачим атомную станцию когда роза ветров будет дуть куда нужно. Если на нас после ядерного удара положат ***, то нахер нам такой мир на планете и нахер не всрался. уже будет значит пох. Ведь зачем нам мир без Украины. А если меня убьют то мне воще будет плевать кто там выиграл а то проиграл, ибо уже значения не будет иметь никакого
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20.09.2022 15:34 Ответить
Щиро кажучи це єдине рішення оголосити що у разі ЯО ми вдаримо у відповідь по АЕС на території РФ.
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20.09.2022 15:38 Ответить
оркі )(уйла і так можуть захерачити атомку.По дурості. Якщо вони в Чорнобилі окопи в радіоактивній землі рили то яка їм нах "роза вітрів"?
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20.09.2022 15:46 Ответить
Не буде ніякого "яо", посольство США у Києві і їхати нікуди не збирається. Це один з основних індикаторів.
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20.09.2022 15:28 Ответить
Залп ракетами Трайдент з роздільними термоядерними блоками по мосвовії верне її до первісного вигляду.
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20.09.2022 15:47 Ответить
Вита́лий Эдуа́рдович По́ртников

В 1988 году перевёлся на факультет журналистики Московского государственного университета, который окончил в 1990 году (республиканские университеты, которые не имели факультетов журналистики, имели возможность направить 1-2 студентов филологических факультетов на журфак МГУ с третьего курса на третий). В 1992 году окончил аспирантуру кафедры периодической печати МГУ.

С 1989 года по 1995 год - обозреватель учреждённой в это же время «Независимой газеты», специализировался на освещении проблем союзных республик и постсоветского пространства. Собственность структур, близких к Борису Березовскому.
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20.09.2022 15:42 Ответить
Пропоную у відповідь на референдуми нашим керівникам не завчено бубніть ,,всі злочинці будуть покарані", а оголосити інтернет-референдум по приєднанню білгородщини до України. По результатах референдуму оголосити білгородську область України і, оголосити, що тепер ми маємо право її ,, визволяти ''.
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20.09.2022 15:23 Ответить
Треба готуватись до симетричних ударів по рф для перетворення росії у випалені радіоактивні болота. Достатньо почитати чи послухати їх лідерів суспільної думки що є імперцями і в яких мільйонні аудиторії з росіян то стає зрозуміло що вони масово накачують своє населення та готують його до застосування ядерної зброї.
Тому ми повинні негайно бути готовими вдарити у відповіді. На щастя об'єктів на рф які детонувавши перетворять її територію у вимерлу більше чим достатньо.
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20.09.2022 15:26 Ответить
Дядя, де наше ЯО?
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20.09.2022 15:29 Ответить
У нас його як і в Ізраїля немає. Але якщо треба буде то прийдеться нам його застосувати. Тим не менш в коментарі вище я не згадував ні про яке українське "яо". Благо є "яо" російське яке без охорони (бо її забрали на війну в Україну) і яке краще негайно знищити самопідривом поки воно не попало в руки до якихось радикалів чи нацистів як батальйон рф русич.
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20.09.2022 16:28 Ответить
Все вірно.

Буйло референдумами хоче хутенько "застовпити" загарбане і

1. провести мобілізацію (вставай страна огромная, наших бьют)
2. мати виправдання застосування ЯО

ні перше, ні друге не прокатить у нутряного народів - вмирати за луганду не побіжать і ЯО з радістю зустрічати не будуть, бо всі хотять жити, хоч і погано, але довго 😂

кремлінський крис остаточно зажене себе в глухий кут
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20.09.2022 15:27 Ответить
***** верит в свую сказку - всем стоять и бояться
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20.09.2022 15:30 Ответить
Тільки буйлу не вірять вже навіть азійські деспоти та сатрапи😂
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20.09.2022 15:32 Ответить
та не потрібен будь-який casus belli для *****, щоб розв'язати будь-яку війну! атомуні, чи звичайну, або гібридну. Інша справа як він може ту війну назвати, щоб запудрити мізки своєму лохторату (в Криму - "вежлівеї человечкі"; на Донбасі - "наротниє республікі"; зараз - "спецоперація") та тим агентам впливу в демократичних державах, де він їх тримає на підсосі-хабарях, типу Шрьодера і ЛіПен.
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20.09.2022 15:38 Ответить
фуйло референдумами
обвалив сьогодні свій ринок на 10 %!!!
це назло американцям!!!
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20.09.2022 15:51 Ответить
Цікаво, що не всі розуміють що Україна, де факто давно ядерна держава, ми маємо запаси відпрацьованого ядерного топлива і етері що лишилося після Чорнобиля, для "брудної бомби" Цього цілком вистачить, питання тільки в засобах доставки, но якщо бавовна долетіла до Криму, то й за порєбрік теж може полетіти
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20.09.2022 15:53 Ответить
Референдум плешака, це до наступу наших значить💥💥💥
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20.09.2022 16:01 Ответить
Чего-то Пыня ускорил шаг на эшафот! 🏃 Мабудь уже и всираться сил нет! 💩
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20.09.2022 16:11 Ответить
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20.09.2022 16:24 Ответить
 
 