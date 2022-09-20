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Псевдореферендум на оккупированной Херсонщине хотят провести с 23 по 27 сентября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Так называемый "референдум" на территории оккупированной Херсонщины захватчики планируют провести с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября", – сказал предатель Украины Владимир Сальдо.

Читайте: "Референдум" на оккупированных Донетчине и Луганской области хотят провести с 23 по 27 сентября (обновлено)
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Топ комментарии
+17
а від ЗСУ спостерігачі будуть?
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20.09.2022 15:26
+16
ЗСУ примет непосредсвенное участие в "референдуме"
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20.09.2022 15:28
+13
На фоне грандиозного обасрамса в Харьковской области адепты бункерного фюрера истерично раскручивают очередные "референдумы" и ядерку, только бы жующее и "ничего немогущее" быдло отвлечь от отрицательных наступлений
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20.09.2022 15:28
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а від ЗСУ спостерігачі будуть?
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20.09.2022 15:26 Ответить
ЗСУ примет непосредсвенное участие в "референдуме"
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20.09.2022 15:28 Ответить
Волевиявлення має форму або прямої згоди чи незгоди (підпис під правочином, документом), або конклюдентних діях чи бездіяльності, за якими третя особа/суд може дійти до висновку про його зміст. Наприклад, якщо Ви один раз оплатили квитанцію за домофон у під'їзді, Вам почнуть нараховувати борг за його користування, хоча договору Ви в очі не бачили і не підписували. Або якщо Ви носите на собі державні символи (тризуб, жовто-блакитну стрічку чи браслет), то в місцях ведення державою бойових дій Ви прирівнюєтеся до комбатанта, навіть якщо при Вас немає зброї і Ваш одяг не нагадує військову форму.

У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.

Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.

Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.

Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.

Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.
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20.09.2022 17:42 Ответить
Не знаю насчет ЗСУ а вот Химарсы захотят быть наблюдателями даного шабаша
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20.09.2022 15:29 Ответить
..не наблюдателями - а активными участниками данного шабаша.. )
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20.09.2022 15:54 Ответить
звісно ж будуть, від України спостерегачі - раки під Антонівським мостом
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20.09.2022 15:53 Ответить
На фоне грандиозного обасрамса в Харьковской области адепты бункерного фюрера истерично раскручивают очередные "референдумы" и ядерку, только бы жующее и "ничего немогущее" быдло отвлечь от отрицательных наступлений
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20.09.2022 15:28 Ответить
Крыса загнана в угол.
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20.09.2022 15:28 Ответить
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20.09.2022 15:40 Ответить
таки да, він хоче повязати всіх раZZіянінов участю у війні,
як на тому позорному їхньому радбезі, де його сатрапи мичали за інтервенцію в Україну

далі будуть погрози ЯО
тільки навряд чи його зрозуміє власна еліта, рассіянський народєц, деспоти Азії та президенти Заходу....
бо всі хотять жити, а отже - криса ножичком по горлу......
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20.09.2022 15:58 Ответить
вофка, луганда це не Крим, ніхто з кацапів від "возвращьонних" тєріторій с тьоплим ядєрним пєплом кіпятком пісятись не буде
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20.09.2022 16:10 Ответить
Треба нанести удари по центрах прийняття рішень терористичного утворення російська федерація та умертвити максимально багато членів їх органів управління.
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20.09.2022 15:28 Ответить
Надо гол !
кричали болільники на Олімпійському.....

дядя ти набрид своєю Зіркою смерті, якої в нас нема
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20.09.2022 16:00 Ответить
А як ти набрид... Все що треба в України є чи це можна купити або отримати від партнерів.

Крилаті ракети у нас появились ще за часів Порошенка. А за часів ЗЕ ми ними навіть потопили флагман флоту рф. Всього то треба працювати ними по землі. І можна навіть той же Кремль перетворити в насип мусору. Хоча правильно було би спочатку ними розбити всі бази, всі адмін будівлі, всі логістичні центри та склади і навіть всі заводи що є на території рф.
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20.09.2022 16:23 Ответить
Тоесть даже не палятся что без подготовки будут проводить свой шабаш. Да с таким успехом можете уже заявить что рехверендум вчера был. Торопятся орки. Думают что рехверендум их спасет.
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20.09.2022 15:28 Ответить
Референдум нужен чтобы объявить мобилизацию и военное положение так как по их законам для этого нужен факт вторжения на территорию рф
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20.09.2022 15:57 Ответить
замалюють коректором рекламні матеріали по рехферендуму по Харкову і проведуть... та де завгодно, хоч серед пінгвінів вони толпой ходять, їм пофіг
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20.09.2022 16:05 Ответить
Ця новина пришвидшує повний розпад кацапстану. Загальна мобілізація ніяких рашистських "вояк", які будуть на 90% піхотою з калашом, ніяк не змінить ситуацію на плі бою, але потягне за собою чимало "бонусів" для кінчених виродків
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20.09.2022 15:30 Ответить
Більше того, одна справа десь, сидячи на дивані в далекому Хабаровську, російському орку кричати: смерть хохлам. Інша справа бути насильно мобілізованим та в окопі під Херсоном думати, що я тут забув та нахер воно мені треба. Пуйло все робить для того, щоб недоімперія розвалилася
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20.09.2022 16:28 Ответить
Паніка - це добре.
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20.09.2022 15:30 Ответить
Кто ваще этот сальда, он вроде от рака должен был сдохнуть. Давайте спермоусова, у него хоть фамилия прикольная
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20.09.2022 15:31 Ответить
а чим не прикольне прізвище "сосальдо"?
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20.09.2022 17:02 Ответить
У кацапів один вихід, оголосити війну Єстонії , так поки естонці прочитають текст, швидко здатись у полон
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20.09.2022 15:33 Ответить
ну, ну, естонці одні з найкращих айтішніків
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20.09.2022 16:13 Ответить
пофуй....нам своє робити...
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20.09.2022 15:35 Ответить
...бомбити
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20.09.2022 16:15 Ответить
Ці референдуми не будуть мати жодної юридичної сили бо це проводить -держава окупант. Україна унітарна держава і саме вона сама має право оголошувати референдум
А те що проведуть референдум що від цього чекають в кремлі? Що перестануть гнати рашистів?
Україні головне щоб постачали зброю і багато і якщо зброї буде достатньо ніяка мобілізація в Росії не допоможе бо вони воюють кількістю а не якістю .
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20.09.2022 15:38 Ответить
В них горизонт планування: 1-3 дні. зараз їм треба чимось перебити негативний фон, то триндять про референдуми. не треба шукати там таємних сенсів.

а якщо проведуть - то навіть краще, болючиший інформаційний удар завдамо в результаті звільнення.
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20.09.2022 15:44 Ответить
З такою логікою можна півсвіту приєднати до РФ. Скоріше за все це для своїх ватників робиться, щоб не протестували проти мобілізації.
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20.09.2022 15:44 Ответить
А що з цього приводу думає пан ЗЕ!. Є думки як заблокувати цю подлянку??
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20.09.2022 15:50 Ответить
думает про очередное видео перед сном и все
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20.09.2022 15:57 Ответить
он хочет дружить с сепарами Зеленский предатель очевидно - уже его шобла Верещучка - готовит законы про сотрудничество с оккупантами
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20.09.2022 16:25 Ответить
Зачем реагировать на новости из дурдома? Мало ли кто и где референдумы проводит а террористов во всем мире уничтожают. Пусть только заикнется об ЯО.
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20.09.2022 16:25 Ответить
Может Хаймарсы тоже проголосуют?
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20.09.2022 15:50 Ответить
***** хотів вкинути інфопривід, ***** цього добився.
Нема про що тут розмовляти. Зараз час не слів, а зброї.
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20.09.2022 15:57 Ответить
Новость собственно о чем? В дурдоме проводили референдумы по присоединению Солнца и Луны? Кого это интересует? С террористами не ведут переговоры.
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20.09.2022 16:21 Ответить
цензор и остальные украинские псевдо сми сами разгоняют кацапсике наролтивы - позорненько как-то
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20.09.2022 16:26 Ответить
Не ВИЙДУТЬ Майданом давити-палити точки ріпєрєндума, повторять те, що у Криму сталося через те, що "вирішили не приймати участь у незаконному.". Спочатку "провелося", потім Кримськотатарський Міллєт почали тупо НИЩИТИ.
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20.09.2022 16:48 Ответить
А в Буче, Изюме, они не хотят референдум провести по захвату территории Украины, там правда уже не пооучится, или это не они убивали людей , а вранье ,как сказал Письков , тогда пусть пропроведут в Мариуполе пока еще могут. А по какому референдуму они обстреливают ядерные станции , а впрочем какая разница по референдуму или без референдума просто не в себе,так надо.
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20.09.2022 17:29 Ответить
До Нового року 27 вересня поспішають все закінчити.
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20.09.2022 17:55 Ответить
 
 