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Псевдореферендум на оккупированной Херсонщине хотят провести с 23 по 27 сентября
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Так называемый "референдум" на территории оккупированной Херсонщины захватчики планируют провести с 23 по 27 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября", – сказал предатель Украины Владимир Сальдо.
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+17 Тетяна Тать
показать весь комментарий20.09.2022 15:26
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+13 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий20.09.2022 15:28
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У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.
Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.
Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.
Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.
Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.
як на тому позорному їхньому радбезі, де його сатрапи мичали за інтервенцію в Україну
далі будуть погрози ЯО
тільки навряд чи його зрозуміє власна еліта, рассіянський народєц, деспоти Азії та президенти Заходу....
бо всі хотять жити, а отже - криса ножичком по горлу......
кричали болільники на Олімпійському.....
дядя ти набрид своєю Зіркою смерті, якої в нас нема
Крилаті ракети у нас появились ще за часів Порошенка. А за часів ЗЕ ми ними навіть потопили флагман флоту рф. Всього то треба працювати ними по землі. І можна навіть той же Кремль перетворити в насип мусору. Хоча правильно було би спочатку ними розбити всі бази, всі адмін будівлі, всі логістичні центри та склади і навіть всі заводи що є на території рф.
А те що проведуть референдум що від цього чекають в кремлі? Що перестануть гнати рашистів?
Україні головне щоб постачали зброю і багато і якщо зброї буде достатньо ніяка мобілізація в Росії не допоможе бо вони воюють кількістю а не якістю .
а якщо проведуть - то навіть краще, болючиший інформаційний удар завдамо в результаті звільнення.
Нема про що тут розмовляти. Зараз час не слів, а зброї.