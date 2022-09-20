Ни "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят, Украина продолжит освобождать свои территории, - Кулеба

Россия как была, так и остается государством-агрессором.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там" не говорили в России", - подчеркнул министр.

Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донетчины и Луганской области с 23 по 27 сентября.

Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.

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