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Ни "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят, Украина продолжит освобождать свои территории, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия как была, так и остается государством-агрессором.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там" не говорили в России", - подчеркнул министр.
Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донетчины и Луганской области с 23 по 27 сентября.
Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.
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+9 Castor Boris
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https://www.youtube.com/watch?v=AXu_iJbvJuM&ab_channel=serjant308
Тут треба продовжити: "ані відосіки гундосого", "ані зелена зрада" нічого не змінять.
Змінять тільки ВСУ, волонтери і наша спільна праця заради перемоги.
Смерть кацапам на нашій рідній землі.
Нехай проводять а їх будуть і далі гнати- просто Путін ще не зрозумів що референдум нічого не значить і будуть гнати далі
Американский Институт изучения войны (ISW) высказывал сомнение в том, что обращения пророссийских марионеточных властей окупированных украинских територий следует считать новым маневром Кремля, а не их собственной инициативой. Эксперты указывали на то, что российские силы не контролируют полностью Донецкую и даже Луганскую области. Частичная аннексия на данном этапе также поставит Кремль в странное и даже унизительное положение - ведь ему придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали "российскую" территорию (в ситуации, когда Россия не сможет обеспечить выполнение своего требования). Остается неясным, готов ли Владимир Путин поставить себя в такое безвыходное положение ради сомнительной выгоды, ведь ему легче только угрожать НАТО и Украине эскалацией, на которую он вряд ли пойдет на нынешнем этапе, считают эксперты ISW.
Другое мнение высказала политолог Татьяна Становая. "Разговоры про немедленный референдум - это абсолютно однозначный ультиматум России Украине и Западу. Для гарантирования "победы", Путин готов немедленно провести референдумы, чтобы получить право (в его понимании) использовать ядерное оружие для защиты территории России" - написала она в своем телеграм-канале. По мнению Становой, "Путин не хочет выигрывать эту войну на поле боя. Путин хочет заставить Киев сдаться без боя". Она также обращает внимание, что, судя по сообщениям СМИ, еще неделю назад Кремль полагал, что "референдумы" состоятся ближе к концу года, если вообще состоятся. "Иными словами, это не план, это срыв плана", - описала она нынешнюю ситуацию с "референдумами".
https://zn.ua/ukr/POLITICS/tak-vihljadaje-strakh-rozhromu-u-zelenskoho-vidreahuvali-na-oholoshennja-psevdoreferendumiv.html
Ну-ну.
Дурень думкою багатіє!!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!