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Ни "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят, Украина продолжит освобождать свои территории, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Россия как была, так и остается государством-агрессором.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там" не говорили в России", - подчеркнул министр.

Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донетчины и Луганской области с 23 по 27 сентября.

Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.

Также читайте: Псевдореферендумы на оккупированных территориях не дадут России право на самозащиту, - председатель делегации Совета в Парламентской ассамблее НАТО Чернев
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Топ комментарии
+9
думаю эти референдумы нужны для внутренней повестки в раше. Людей свободных уже нет. Пока идет "сво" - лохторат мобилизацию не так поймет. А вот если это будет на бумаге кацапия, тогда мобилизация обязательная. Наконец скрепные слезут с попкорном от экрана и пойдут в окопы гнить. посмотрим на их "можем повторить". вот веселуха начнется...
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20.09.2022 15:49
+8
операция ***** зашла в анус орки требуют зрелищ - референдум присоединение и победа...
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20.09.2022 15:54
+6
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20.09.2022 15:52
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а труп членина можете привезти на хренферендум???
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20.09.2022 15:48 Ответить
кацапи можуть

https://www.youtube.com/watch?v=AXu_iJbvJuM&ab_channel=serjant308
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20.09.2022 15:49 Ответить
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20.09.2022 15:52 Ответить
"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" (c)
Тут треба продовжити: "ані відосіки гундосого", "ані зелена зрада" нічого не змінять.
Змінять тільки ВСУ, волонтери і наша спільна праця заради перемоги.
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20.09.2022 15:49 Ответить
думаю эти референдумы нужны для внутренней повестки в раше. Людей свободных уже нет. Пока идет "сво" - лохторат мобилизацию не так поймет. А вот если это будет на бумаге кацапия, тогда мобилизация обязательная. Наконец скрепные слезут с попкорном от экрана и пойдут в окопы гнить. посмотрим на их "можем повторить". вот веселуха начнется...
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20.09.2022 15:49 Ответить
Читала коментарі кацапів,вони пишуть,що молодь не піде вмирати за царя...
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20.09.2022 21:05 Ответить
зараз україні треба звільнити луганську область - прорвати другу лінію оборони на харківщині. це зірве проведення референдумів.
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20.09.2022 15:50 Ответить
только интенсивность боевых действий даёт шанс на удержание окупированных территорий
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20.09.2022 15:53 Ответить
как можно сорвать то, чего на самом деле нет? Очень простой вопрос?
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20.09.2022 15:59 Ответить
Ніт, ЗСУ мають робити роботу в своєму темпі, а не бігти поспіхом вперед бо там хтось референдум оголосив
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20.09.2022 16:18 Ответить
ВСУ робить все методично і правильно.
Смерть кацапам на нашій рідній землі.
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20.09.2022 21:08 Ответить
уже и Херсон с зап.обл. объявили -о референдуме 23-27 сентября Готовятся видимо к 7 октября присоединяться
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20.09.2022 15:52 Ответить
операция ***** зашла в анус орки требуют зрелищ - референдум присоединение и победа...
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20.09.2022 15:54 Ответить
Які референдуми ? Уявіть собі що Гітлер провів би референдум в Києві?
Нехай проводять а їх будуть і далі гнати- просто Путін ще не зрозумів що референдум нічого не значить і будуть гнати далі
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20.09.2022 15:57 Ответить
Зразу в рашистів буде намальована "пабєда", дроч, ейфорія - потім прийде реальність як під Києвом, Півночі, на Харківщині, Зміїному.
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20.09.2022 16:00 Ответить
Негайно треба йти в контрнаступ, а не язиком тріпати. 3 дні є в нас, поки вони ядерку не можуть використати.!!!!!
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20.09.2022 16:03 Ответить
а чи не для передчасного нашого непідготовленого наступу "запроваджені" ці референдуми"?
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20.09.2022 16:05 Ответить
не трынди бот кацапский про ядерку
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20.09.2022 16:18 Ответить
Хто сказав що не можуть? Вони й сьогодні можуть її використати, враховуючи що в них немає ніяких правил і нічого святого.
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20.09.2022 17:05 Ответить
Оценки, собранные ВВС, в материале "ДНР, ЛНР и оккупированный Херсон назначили дату "референдумов" о присоединении к России":

Американский Институт изучения войны (ISW) высказывал сомнение в том, что обращения пророссийских марионеточных властей окупированных украинских територий следует считать новым маневром Кремля, а не их собственной инициативой. Эксперты указывали на то, что российские силы не контролируют полностью Донецкую и даже Луганскую области. Частичная аннексия на данном этапе также поставит Кремль в странное и даже унизительное положение - ведь ему придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали "российскую" территорию (в ситуации, когда Россия не сможет обеспечить выполнение своего требования). Остается неясным, готов ли Владимир Путин поставить себя в такое безвыходное положение ради сомнительной выгоды, ведь ему легче только угрожать НАТО и Украине эскалацией, на которую он вряд ли пойдет на нынешнем этапе, считают эксперты ISW.

Другое мнение высказала политолог Татьяна Становая. "Разговоры про немедленный референдум - это абсолютно однозначный ультиматум России Украине и Западу. Для гарантирования "победы", Путин готов немедленно провести референдумы, чтобы получить право (в его понимании) использовать ядерное оружие для защиты территории России" - написала она в своем телеграм-канале. По мнению Становой, "Путин не хочет выигрывать эту войну на поле боя. Путин хочет заставить Киев сдаться без боя". Она также обращает внимание, что, судя по сообщениям СМИ, еще неделю назад Кремль полагал, что "референдумы" состоятся ближе к концу года, если вообще состоятся. "Иными словами, это не план, это срыв плана", - описала она нынешнюю ситуацию с "референдумами".
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20.09.2022 16:03 Ответить
Поспішне проголошення окупаційними адміністраціями про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених українських територій до Росії є маніпуляцією ворога, яка видає страх бути розгромленими. Про це заявив керівник офісу президент а Андрій Єрмак. «Наївний шантаж погрозами і страшилками «референдумів», «мобілізацій» від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює», - заявив він. За словами керівника президентської адміністрації, Україна вирішить російське питання з допомогою сили.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/tak-vihljadaje-strakh-rozhromu-u-zelenskoho-vidreahuvali-na-oholoshennja-psevdoreferendumiv.html
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20.09.2022 16:21 Ответить
Єрмак? Це той самий?
Ну-ну.
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20.09.2022 16:32 Ответить
👍 👏👏👏
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20.09.2022 16:27 Ответить
Україна переможе, якщо кулеби, єрмаки, зеленські, подоляки, арестовичі і інше г..но, підуть у небуття.
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20.09.2022 16:35 Ответить
мабуть, сподіваються, що зима дасть можливість закріпити захоплені території без контрнаступу.
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20.09.2022 16:57 Ответить
Зимою війна стане перманентною як з 2014 року, але хто сказав що повесні ЗСУ,не підуть у наступ знову.
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20.09.2022 17:07 Ответить
Було б більше сенсу коли б ці об'яви робились не зрадниками країни.
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20.09.2022 17:27 Ответить
Окупацію України, *****, ніяким рихварендумом не замилиш !!!
Дурень думкою багатіє!!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!
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20.09.2022 19:24 Ответить
С 28-го сентября перестаем стрелять. (Ермак)
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20.09.2022 21:21 Ответить
 
 