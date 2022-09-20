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Рашисты планируют провести "референдум" в оккупированной Запорожской области и переименовать ее в "Запорожский край"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,окупація,запорізька,токмак

Российские захватчики планируют провести псевдореферендум на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом заявил так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае "вхождения региона в состав РФ", его следует переименовать в "Запорожский край".

Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины с 23 по 27 сентября.

Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.

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Топ комментарии
+41
Нужно не вестись на правокации, не спешить и методично, по-тихоньку убивать кацапов. эти рехферендумы ничего не значат!!!
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20.09.2022 16:01
+31
Все эти потуги с референдумами означает одно, кацапы выдохлись, сдулись сплясали сракой на бутылке...
Одеть сапог потяжелей и давить колорадов недобитых.
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20.09.2022 16:04
+19
Тут тільки дезінсекція Хаймарсами допоможе.
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20.09.2022 16:04
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Нужно не вестись на правокации, не спешить и методично, по-тихоньку убивать кацапов. эти рехферендумы ничего не значат!!!
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20.09.2022 16:01 Ответить
нужно просто перестать стрелять...
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20.09.2022 16:19 Ответить
Волевиявлення має форму або прямої згоди чи незгоди (підпис під правочином, документом), або конклюдентних діях чи бездіяльності, за якими третя особа/суд може дійти до висновку про його зміст. Наприклад, якщо Ви один раз оплатили квитанцію за домофон у під'їзді, Вам почнуть нараховувати борг за його користування, хоча договору Ви в очі не бачили і не підписували. Або якщо Ви носите на собі державні символи (тризуб, жовто-блакитну стрічку чи браслет), то в місцях ведення державою бойових дій Ви прирівнюєтеся до комбатанта, навіть якщо при Вас немає зброї і Ваш одяг не нагадує військову форму.

У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.

Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.

Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.

Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.

Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.

Наприклад, постановою Верховної Ради України територію Запорізької області приєднати до Дніпропетровської, на якій провести свій референдум про приєднання до РФ.
Тоді не ЗСУ буде йти в наступ і втрачати громадян, а РФ.
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20.09.2022 17:44 Ответить
які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту...?ты о чем что это за такой переворот украинский?
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20.09.2022 17:54 Ответить
россия сказала, что обьявит эти территории российскими,

и по военной конвенции россии будет защищать их ядерным оружием.
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20.09.2022 16:46 Ответить
Да хоть термоядерным или инопланетным. пусть только побробуют пальнуть)
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20.09.2022 16:53 Ответить
Не конвенции а доктирне. Своей внутренней, которую никто не признает. А бить ядерным оружием не через континент, а по сопредельной стране - самый короткий путь к заражению своих территорий и потере суверенитета.
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20.09.2022 17:04 Ответить
А Крим чого не захистила?
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20.09.2022 17:19 Ответить
Да кого же це іпеть ,що вже каже расися
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20.09.2022 17:33 Ответить
Все эти потуги с референдумами означает одно, кацапы выдохлись, сдулись сплясали сракой на бутылке...
Одеть сапог потяжелей и давить колорадов недобитых.
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20.09.2022 16:04 Ответить
Тут тільки дезінсекція Хаймарсами допоможе.
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20.09.2022 16:04 Ответить
массированая с переходом в наступление
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20.09.2022 16:21 Ответить
не могу понять почему сходняки ихние в трех областяхи концерт в бердлянске не снесли хаймарсом..мне не жалко там даже тугосери с флагами махали балалайкам...
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20.09.2022 17:58 Ответить
шабаш в Мелитополе..... бомбы ни у кого, случайно, под рукой нет?
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20.09.2022 16:05 Ответить
Смысл тащить туда бомбу? Хаймарс своим ходом прибудет. Хаймарсу лететь в любую точку окупированных территорий всего пару минут.
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20.09.2022 16:11 Ответить
ракети для Хаймарсів в дефіциті...
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20.09.2022 16:11 Ответить
не дороже денег
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20.09.2022 17:59 Ответить
..."граждане Запорожской области"...
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20.09.2022 18:47 Ответить
aha...bude vam takoi zaporozsky krai....sho mama paket nerisknjot otkrivatj , urodi.
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20.09.2022 16:06 Ответить
слоган "запорожский край - отправляет орков в ********** рай" ))
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20.09.2022 16:07 Ответить
<******* к днюхе 7 жовтня хочет называться ****** великим импыратором усия рюси.
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20.09.2022 16:09 Ответить
Вассал Орды Московия к Руси не имеет отношения.
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20.09.2022 16:15 Ответить
Ну какой с этого дрыща император. Так, мелкое *****. Висячее.
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20.09.2022 17:49 Ответить
Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их свершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности.- Путешествие в Икстлан (Карлос Кастанеда)
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20.09.2022 18:14 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

1 ч

Покаи ми обговорюємо контрнаступ і референдум, який намагається організувати окупант, в Києві активізувалась 5 колона( Ні, ви нас не приспали… ми все бачимо



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20.09.2022 16:10 Ответить
Верещучка со своим патроном дЕрмаком вообще окуела? твари зеленожопые
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20.09.2022 16:21 Ответить
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20.09.2022 16:22 Ответить
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20.09.2022 16:29 Ответить
Якщо буде співпраця то фактично означає що ми визнаємо їх і результати референдуму
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20.09.2022 16:27 Ответить
Кто бы сомневался. На Банковой сидят кацапы во главе с Дерьмаком. И они делают всё, шоб Украина легла под *****. ЗЕгниды работают на врага и не скрывают этого
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20.09.2022 18:46 Ответить
зачем цензор печатет это?
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20.09.2022 16:13 Ответить
А на луне не хотите?
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20.09.2022 16:13 Ответить
Был уже один фюрер, который любил "референдумы" на оккупированных территориях. Но, как показывает практика, в борьбе "референдумов" с Ленд-Лизом, побеждает Ленд-Лиз.
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20.09.2022 16:17 Ответить
Обвал акций на рабZeянской бирже произошел через час после объявления Рехверендума... Рухнули Акции ведущих компаний путлера..сообщают экономисты...Толи ещё будет...🤣🤣🤣🦍🦍🦍
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20.09.2022 16:17 Ответить
Вже відкупили спекулянти
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20.09.2022 16:25 Ответить
А чому б Україні не провести такі самі "рехферендуми" на території Пуйлостану, наприклад про створення там Кубанської народної республіки, або Білгородсько-Воронізсько-Курської чи Зелено-клинської і про їх вихід зі складу Пуйлостану і приєднання до України? Створити швиденько якісь віртуальні збори, прийняті рішення і т.п. А наші "рехферендуми" будуть більш легітимними, бо будуть проведені на територіях, що не перебувають в зоні бойових дій і під збройним контролем. Дивлячись на бутафорію яку влаштовують окупанти, відома фраза тов. С може сьогодні звучати так "Не важливо чи взагалі хтось голосує, важливо хто результати оприлюднює".
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20.09.2022 16:21 Ответить
треба зайти військами туди
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20.09.2022 18:16 Ответить
Реальні нові проблеми будуть у мешканців цих територій: жити по кацапським законам не так просто. А незгодних будуть пресувати більше, ніж зараз.
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20.09.2022 16:23 Ответить
Все ясно, Південь здають орді. а метушня на непотрібному нікому лугондоні - для відволікання уваги українців і сил ВСУ!
Я вас давно попереджав! Для орди головне - південь України!
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20.09.2022 16:26 Ответить
не метушись, це якраз розраховано для панікерів
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20.09.2022 16:29 Ответить
Взагалі то неважливо метушуся я чи ні, ролі не грає. Все вирішив " мудрий нАрід! Наголосували, одержали статус біженця в ЄС і головна проблема - як там закріпитись.
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20.09.2022 16:37 Ответить
Причем здесь это дохотелок бункерного террориста?
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20.09.2022 16:40 Ответить
Теж саме було під Київом - тиждень повоювали, захопили Південь, і звалили по тихому.
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20.09.2022 16:31 Ответить
Ты дебил? Кто что здает?
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20.09.2022 17:12 Ответить
Не суетись под клиентом ,ботва , тоньшее надо брехать, тоньшее....
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20.09.2022 17:41 Ответить
Мало ли кто и где референдумы проводит а террористов во всем мире уничтожают.

Пусть только заикнется об ЯО.
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20.09.2022 16:26 Ответить
А шо нельзя было без войны добровольно присоединиться к рабсии, "добровольно" получается только под дулом автомата.
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20.09.2022 16:26 Ответить
РБК сообщает, что до конца дня ***** сделает обращение по поводу "референдумов" на территориях "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей.
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20.09.2022 16:31 Ответить
Ну кому интересно, что прокукарекает какое-то *****, срущее в чемодан. Нам свое робити, убивать быдло, ворвавшееся в Украину.
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20.09.2022 17:54 Ответить
Предлагаю одновременно провести всеукраинский референдум по вопросу переименования бывшей Кубанской области в "Кубанську Народну Республіку у складі України".
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20.09.2022 16:38 Ответить
А при объявлении результатов голосования можно сообщить, что право проголосовать онлайн имели все жители Кубани, поэтому референдум абсолютно легитимен.
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20.09.2022 16:40 Ответить
Мы уже проголосовали с корешами только что то газеты не сообщают
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20.09.2022 16:41 Ответить
Україні і"зе не лохам" після проведення цих "референдумів" всіх, хто пропонує домовлятися з рашистом , починаючи від папи і закінчуючи єрмаком з арахамією ,та іншими рашистськими холуями посилати за рашистським кораблем і після визволення всіх українських окупованих земель.
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20.09.2022 16:44 Ответить
нужно америке поскорее доставить атакамсы и забросать все оккупированные территоррии атакамсами! чтобы не допустить проведения референдумов!!!
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20.09.2022 16:45 Ответить
Нащо окуповані, Білгород, Курськ, Ростов.
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20.09.2022 17:21 Ответить
А ты тоже хитрожопый рашистский паренёк
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20.09.2022 17:44 Ответить
А давайте і ми, перейменуємо РФ на Московію і запевняю вас, нам за це нічого не буде. Просто ми так хочемо і так нам зручніше.
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20.09.2022 16:50 Ответить
Тогда они переименуют Украину в подмосковие.
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20.09.2022 23:30 Ответить
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21.09.2022 10:09 Ответить
******* тебе за щекай
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20.09.2022 17:05 Ответить
последние издыхания страны 404
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20.09.2022 17:28 Ответить
Треба заспокоїтися та робити далі своє, звільняти Україну. У нас іншого вибору немає. Навіть більше, цю історію треба максимально використати для отримання нової зброї. А щодо них, то власне, вони і так збиралися ці фейкові референдуми провести, які світ не визнає. Чому досі не провели? Тримали для шантажу, щоб ми добровільно пішли на поступки. Це як продовження історії з лнр та днр. 8 років нам намагалися їх впарити, щоб розвалити нас зсередини. Не вийшло в них, тому змушені були почати війну. Зараз вони вже про...бали Харківщину. Та сама доля чекає також на інші окуповані території, тому в кремлівського пацюка не залишається іншого шляху, щоб хоча б на деякий час втриматися у владі
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20.09.2022 17:29 Ответить
Кутак им ,а не референдум
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20.09.2022 18:17 Ответить
Для невладеющих азами татарского - "кутак" - это мужской половой ***
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20.09.2022 19:33 Ответить
Ну, а точнее - мужской половой орган, ну а х#й, это и так всем ясно, что мужской, других не бывает!
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20.09.2022 20:07 Ответить
Хрен вам в оппу, а не референдум, ишь твари - губы раскатали, референдум будет у вас у кобздона, только так, а не иначе.
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20.09.2022 20:00 Ответить
 
 