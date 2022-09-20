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Рашисты планируют провести "референдум" в оккупированной Запорожской области и переименовать ее в "Запорожский край"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики планируют провести псевдореферендум на оккупированной территории Запорожской области.
Об этом заявил так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в случае "вхождения региона в состав РФ", его следует переименовать в "Запорожский край".
Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины с 23 по 27 сентября.
Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.
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У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.
Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.
Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.
Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.
Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.
Наприклад, постановою Верховної Ради України територію Запорізької області приєднати до Дніпропетровської, на якій провести свій референдум про приєднання до РФ.
Тоді не ЗСУ буде йти в наступ і втрачати громадян, а РФ.
и по военной конвенции россии будет защищать их ядерным оружием.
Одеть сапог потяжелей и давить колорадов недобитых.
@bryhynets
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1 ч
Покаи ми обговорюємо контрнаступ і референдум, який намагається організувати окупант, в Києві активізувалась 5 колона( Ні, ви нас не приспали… ми все бачимо
Я вас давно попереджав! Для орди головне - південь України!
Пусть только заикнется об ЯО.