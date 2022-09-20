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ВР обратилась к мировому сообществу из-за агрессии РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депутат,вр

Рада обратилась в ООН, ОБСЕ, Европарламент и другие организации по поводу незаконных действий России в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За это обращение проголосовали 329 нардепов.

"Этим заявлением Верховная Рада Украины осуждает и констатирует незаконные действия Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей и Керченском проливе, на временно оккупированных территориях, которые носят системный характер с февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, парламент также обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств по осуждению агрессии РФ в Черном и Азовском морях.

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А ДЕ засудження ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ В окупованих землях України ?
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20.09.2022 16:10 Ответить
вони чекають наказу від Зе-Єрмака, що говорити і заявляти. Мудрий і простий нарід так ненавидів своїх виборних представників - вимагав зняти не доторканність, розігнати, повісити тощо, що перетворив свій парламент на безвільне та покірне стадо - як у рашке
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20.09.2022 16:15 Ответить
Михаил Подоляк.

"Они думают, что незаконный "референдум" поможет остановить HIMАRS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, необходимое для организации побега, на новое шоу? Попробуйте... Будет интересно...".
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20.09.2022 16:18 Ответить
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20.09.2022 16:20 Ответить
не прошло и полгода
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20.09.2022 16:23 Ответить
Таке відчуття,що більше ніж"ПР"-досвідченна в ВР немає партій.
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20.09.2022 16:24 Ответить
почему сейчас, а не лет так через восемь?
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20.09.2022 16:49 Ответить
***, і це на сьомому місяці повномасштабної війни?
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20.09.2022 17:20 Ответить
 
 