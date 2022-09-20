ВР обратилась к мировому сообществу из-за агрессии РФ в Черном и Азовском морях и Керченском проливе

Рада обратилась в ООН, ОБСЕ, Европарламент и другие организации по поводу незаконных действий России в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За это обращение проголосовали 329 нардепов.

"Этим заявлением Верховная Рада Украины осуждает и констатирует незаконные действия Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей и Керченском проливе, на временно оккупированных территориях, которые носят системный характер с февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, парламент также обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств по осуждению агрессии РФ в Черном и Азовском морях.

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