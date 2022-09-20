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Новости За рубежом
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Акции российских компаний упали после сообщения о референдумах на оккупированных территориях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москбіржа

По сообщению о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях, российские акции теряют котировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

На новостях об объявлении оккупантами "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдается значительный обвал.

Так, индекс МосБиржи – один из основных российских фондовых индикаторов, днем ​​во вторник упал ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца августа.

В пике падения акции "Газпрома", например, упали на 13%, "Роснефти" – на 10%. На "дно" с конца августа опустились котировки "Газпром нефти", которые в первое время торгов падали более чем на 4%, до 410 рублей за акцию. Акции ВТБ просели на 2,6%, "Сбербанка" - на 1,4%, "Совкомфлота" - на 3,8%, "Аэрофлота" - на 2,8%.

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Топ комментарии
+22
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20.09.2022 16:35
+11
Ситуация развивается стремительно. К концу недели симоньянша анонсировала "ядерную войну или победу". "Референдумы", принудительная мобилизация, призывы к свержению власти в Украине, активизация тут их посипак, и остальная сегодняшняя дичь, намекают на кульминацию. Победа будет за ЗСУ!!!Готовимся!!!
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20.09.2022 16:39
+11
Кирилл Стремоусов заявил, что после проведения референдума мобилизацию в регионе проводить не будут. Власти будут формировать добровольческие отряды.

Кого на улице схватили, тот и доброволец.
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20.09.2022 16:44
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20.09.2022 16:35 Ответить
"Спецоперація" агента путіна по розвалу росії йде за чітким планом.
Згідно з планом "спецоперації", невдовзі мають оголосити "ОРДЛО" частиною росії і заявити про загальну мобілізацію. Почнуть за прикладом ОРДЛО відловлювати росіян в різних регіонах росії (з бідних родин) на вулицях і відправляти на передову.

Для хаймарсів принципово нічого не зміниться, а ось на самій росії це викличе соціальний вибух і ефект доміно. З нетерпінням чекаємо, коли путін реалізує цей етап плану https://t.me/operativnoZSU/42941
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20.09.2022 16:40 Ответить
шмутин шаломов чинайский шпион ,,
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20.09.2022 16:46 Ответить
Имеет ли право ядерная страна угрожать ядерным оружием безъядерной стране для захвата ее территорий?

Тут уже ликвидировать путина, тут уже другого выхода нет.
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20.09.2022 16:37 Ответить
Про які права, чи відсутність прав, може йти мова, якщо ми маємо справу з країною-терористом?
На державних телеканалах росії, пропагандисти разом з запрошеними політиками, вимагають завдати по Україні ядерного удару.
Або, пропонують завдати ракетного удару по АЕС України.
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20.09.2022 16:43 Ответить
таки да,

таких фінтів не зрозуміють ні Індія, ні навіть Чайна, за решту країн світу я мовчу
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20.09.2022 16:45 Ответить
Ситуация развивается стремительно. К концу недели симоньянша анонсировала "ядерную войну или победу". "Референдумы", принудительная мобилизация, призывы к свержению власти в Украине, активизация тут их посипак, и остальная сегодняшняя дичь, намекают на кульминацию. Победа будет за ЗСУ!!!Готовимся!!!
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20.09.2022 16:39 Ответить
"намекают на кульмінацию" - прєлестно-чудєсно !
ідіоти бо:

кульмінаційний момент в військовій стратегії є точкою, в якій військова сила більше не в змозі виконати свою операцію.[1]

У наступі кульмінаційним пунктом відзначається час, коли атакуюча сила більше не може продовжувати своє просування через проблеми з постачанням, протидіючі сили або необхідність відпочинку.[2] Завдання зловмисника - виконати цілі до досягнення кульмінаційного моменту. Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей.[3]

Поняття кульмінаційної точки було сформульовано Прусська військовий теоретик Карл фон Клаузевіц
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20.09.2022 16:51 Ответить
"многоходовочнік" із курсів КГБ книжок не читає і військову спрау не вивчає... а дарма
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20.09.2022 16:53 Ответить
а вот наш Генштаб і Генерал Залужний військову справу теорію знають !

Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей

цілі "спецоперації" як форми інтервенції в Україну зірвано...
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20.09.2022 16:56 Ответить
Це як у Проктора з "Поліцейської академії".
Заради успіху, я назвав нашу операцію "Фіаско"!
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20.09.2022 16:56 Ответить
ну таки да - красива, але безглузда смерть
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20.09.2022 16:57 Ответить
плешивый опять всех переиграл.... ))
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20.09.2022 16:39 Ответить
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20.09.2022 16:41 Ответить
а он не сказал что нес на сковородке? По-моему это многих интересовало..
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20.09.2022 16:52 Ответить
а вот український пес, який ту ногу вхопив - на відео він висовує пащеку із кущів
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20.09.2022 17:02 Ответить
🤣🤣🤣👍👍👍
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20.09.2022 17:28 Ответить
Кирилл Стремоусов заявил, что после проведения референдума мобилизацию в регионе проводить не будут. Власти будут формировать добровольческие отряды.

Кого на улице схватили, тот и доброволец.
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20.09.2022 16:44 Ответить
Одоброволили. Хотя наши военкомы (особенно бывшие менты, вертухаи и прочие, одного лично знаю) этим тоже грешили, особенно поначалу. И на броню ложили хер.
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20.09.2022 16:52 Ответить
Йой, а шо то сі стресло?
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20.09.2022 16:46 Ответить
На фоне новостей из дурдома в дурдоме упали акции
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20.09.2022 16:50 Ответить
председатель центрального банка РФ Эльвира Наббиулина обратилась к Путину с просьбой об отставке.
https://donpress.com/news/20-09-2022-v-rossii-zayavlyayut-o-vystuplenii-putina-top-chinovniki-rf-nachali-podavat-v
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20.09.2022 16:52 Ответить
Знову? І знову не відпустить?
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20.09.2022 17:07 Ответить
Указанные проценты падения на биржах данных юр- лиц что перечислены, не страшны в целом, было и больше. Там с нового года санкции начнут уже давить на удавку. Поможет ли нам по времени--- вот вопрос?
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20.09.2022 16:57 Ответить
Здесь влияют не только референдумы, но и закон про мобилизацию.... фактически СВО превращается в подготовку к полноценной ВОЙНЕ, даже в терминологии русни... Словечками типо ХЛОПОК, ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ...это все будет сложно прикрыть....

Крч... Здесь два варианта.... Ситуация накаляется, и надувается в большой ВОЕННЫЙ ПУЗЫРЬ...который, может так и не дойти до фронта....лопнет по головотяпству русских или по причине дворцового переворота.....
Либо действительно ВОЙНА... Для 145млн.морально ушатаной русни....выдернуть 1-5млн. алкашов, зека, наркоманов и тунеядов и объяснить это национальный катарсисом...не составит труда...
Но есть другие риски... Чем больше народа на фронте, тем больше нечем обуть, одеть в броники, посадить на технику и дать хорошее оружие......тоесть будут большие потери, дезертирства и другое..... Раха может скатится до времен революции и бунтов 1917года....
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20.09.2022 17:21 Ответить
в рашке нет никаких 145 млн населения - хватит эту мульку кремелвскую пихать
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20.09.2022 18:27 Ответить
Даже если 100млн... Россия и экономически и социально ушатана....+режим... Насобирать на войну 5млн.алкашей, наркоманов и других дохлых тунеядов, для режима никаких проблем....

Если с каждой детской площадки на России, насильно запаковать в военкомат СТАЮ МЕСТНЫХ АЛКАШЕЙ и ТУНЕЯДОВ...то получится 5 млн.армия...если не больше....
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20.09.2022 19:14 Ответить
могут насобирать? так чего же ***** 200 тысяч не насобирали или 500 хотябы? хватит эти мантры кацапские разводить
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20.09.2022 21:05 Ответить
Потому что 200К заманивали...Но за деньги не все хотят воевать...

Проще...как ДОНЕЦКИХ МОБИКОВ, из автобусов вытаскивать....
У кого будут деньги, откупаться в военкомате....остальная голыдьба и безденежье, отправится на фронт.....
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20.09.2022 21:14 Ответить
мля ГДЕ ОНИ? почему они драпали как сайгаки хватит бред писать кацап..
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20.09.2022 21:22 Ответить
Сам кацап
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20.09.2022 21:23 Ответить
да я то могу доказать что нет - а вот ты нет - я тут вашего бота нюхом чую
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20.09.2022 21:24 Ответить
акции балалаек кокошников валенков и бареели фекальных сталоктитов...упали униз..а вот активы портянок поднялися у верх
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20.09.2022 17:29 Ответить
Досить пі...ти як погано зараз москалям.досить танцювати про Харківський контрнаступ (який за постами СМІ провели американці).Наберіться духу та не дайте провести референдум хоча б в Херсоні...(я звичайно не героям лінії бойових дій зараз).Що за влада,***,що не веде боїв за відвоювання захопленого!
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20.09.2022 17:57 Ответить
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20.09.2022 18:04 Ответить
.....кацапські акції.
Українські фрікції.....по самі помідори.
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20.09.2022 18:43 Ответить
 
 