Акции российских компаний упали после сообщения о референдумах на оккупированных территориях
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По сообщению о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях, российские акции теряют котировки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
На новостях об объявлении оккупантами "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдается значительный обвал.
Так, индекс МосБиржи – один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник упал ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца августа.
В пике падения акции "Газпрома", например, упали на 13%, "Роснефти" – на 10%. На "дно" с конца августа опустились котировки "Газпром нефти", которые в первое время торгов падали более чем на 4%, до 410 рублей за акцию. Акции ВТБ просели на 2,6%, "Сбербанка" - на 1,4%, "Совкомфлота" - на 3,8%, "Аэрофлота" - на 2,8%.
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Згідно з планом "спецоперації", невдовзі мають оголосити "ОРДЛО" частиною росії і заявити про загальну мобілізацію. Почнуть за прикладом ОРДЛО відловлювати росіян в різних регіонах росії (з бідних родин) на вулицях і відправляти на передову.
Для хаймарсів принципово нічого не зміниться, а ось на самій росії це викличе соціальний вибух і ефект доміно. З нетерпінням чекаємо, коли путін реалізує цей етап плану https://t.me/operativnoZSU/42941
Тут уже ликвидировать путина, тут уже другого выхода нет.
На державних телеканалах росії, пропагандисти разом з запрошеними політиками, вимагають завдати по Україні ядерного удару.
Або, пропонують завдати ракетного удару по АЕС України.
таких фінтів не зрозуміють ні Індія, ні навіть Чайна, за решту країн світу я мовчу
ідіоти бо:
кульмінаційний момент в військовій стратегії є точкою, в якій військова сила більше не в змозі виконати свою операцію.[1]
У наступі кульмінаційним пунктом відзначається час, коли атакуюча сила більше не може продовжувати своє просування через проблеми з постачанням, протидіючі сили або необхідність відпочинку.[2] Завдання зловмисника - виконати цілі до досягнення кульмінаційного моменту. Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей.[3]
Поняття кульмінаційної точки було сформульовано Прусська військовий теоретик Карл фон Клаузевіц
Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей
цілі "спецоперації" як форми інтервенції в Україну зірвано...
Заради успіху, я назвав нашу операцію "Фіаско"!
Кого на улице схватили, тот и доброволец.
https://donpress.com/news/20-09-2022-v-rossii-zayavlyayut-o-vystuplenii-putina-top-chinovniki-rf-nachali-podavat-v
Крч... Здесь два варианта.... Ситуация накаляется, и надувается в большой ВОЕННЫЙ ПУЗЫРЬ...который, может так и не дойти до фронта....лопнет по головотяпству русских или по причине дворцового переворота.....
Либо действительно ВОЙНА... Для 145млн.морально ушатаной русни....выдернуть 1-5млн. алкашов, зека, наркоманов и тунеядов и объяснить это национальный катарсисом...не составит труда...
Но есть другие риски... Чем больше народа на фронте, тем больше нечем обуть, одеть в броники, посадить на технику и дать хорошее оружие......тоесть будут большие потери, дезертирства и другое..... Раха может скатится до времен революции и бунтов 1917года....
Если с каждой детской площадки на России, насильно запаковать в военкомат СТАЮ МЕСТНЫХ АЛКАШЕЙ и ТУНЕЯДОВ...то получится 5 млн.армия...если не больше....
Проще...как ДОНЕЦКИХ МОБИКОВ, из автобусов вытаскивать....
У кого будут деньги, откупаться в военкомате....остальная голыдьба и безденежье, отправится на фронт.....
Українські фрікції.....по самі помідори.