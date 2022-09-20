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плен (2354) военнослужащие (5636) пленные (1832)

Без средств гигиены, бреют налысо, по десять в камере: россияне не соблюдают Женевские конвенции в отношении женщин-пленников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,викрадення

Женщин держат в тесных камерах и без средств гигиены. Некоторым не позволяют расчесывать волосы или вообще срезают их.

Об этом рассказали  представители ОО "Медийная Инициатива за права человека", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Журналистка ОО "МИПЧ" Мария Климик рассказала об анализе показаний женщин, находившихся в российском плену. Установлены несколько ключевых признаков, по которым россияне незаконно задерживали их.

"Я общалась с женщинами из разных регионов – как гражданскими, так и военными. Условия задержания всегда были одинаковыми, особенно если это касалось гражданских. То есть они либо участвовали в митингах, либо были в списках, потому что были женами военных, полицейских, журналистами или вообще имели какое-либо влияние на общество", - сообщила она.

Представители ОО рассказали, в каких условиях содержатся украинские пленные. Чаще всего женщины содержатся в подвалах и колониях. Некоторых вывозят в Россию.

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"Условия содержания были чаще всего одинаковые – им не давали каких-либо средств гигиены, специального отношения не было. Иногда десять женщин содержали в камерах, рассчитанных на двух-трех человек. Как удерживали мужчин, так и женщин – разве что не применяли физическое насилие. После привоза на место, а особенно в российскую федерацию, их брили налысо, другим не позволяли умыться, расчесать или связать волосы. Не оказывалась медицинская помощь. То есть, к ним вообще не относились, как к женщинам-пленным, как это прописано в Женевских конвенциях", - рассказала Климик.

Сколько сейчас украинских женщин находится в российском плену - точно не известно. За все время официальных обменов были освобождены 39 женщин - как гражданских, так и военнослужащих.

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20.09.2022 16:57 Ответить
Головне, що і історію цього разу переписати не вийде. Інтернет пам'ятає все.
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20.09.2022 16:58 Ответить
Вийде. Зе зніме відосик як вони готувались до вторгнення і доблєсно звільняли міста, ще й мери колоборанти повернуться , вангую. Втім, вадим Слюсарєв вже повернувся до Харкова і збирає компромат на генералів ЗСУ
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20.09.2022 17:16 Ответить
ага
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20.09.2022 17:12 Ответить
навіщо постійно згадувати ці конвенції - єдина відповідь на це - рашка і досі в раді безпеки ООН, ось і все..., вона/воно може вирішувати щось за весь мир..., а миру це подобається досі...
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20.09.2022 17:27 Ответить
Як мінімум 500 жінок-медиків з Маріуполя утримуються парашею в полоні, абсолютно незаконно, за всіма міжнародними конвенціями вони навіть не є комбатантами. ну але ми ж знаємо, параша плює на все.
Їх близькі намагаються піднімати інформаційну хвилю про це, писали і олені зеленській, але все якось марно(
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20.09.2022 18:19 Ответить
Я казав і кажу що московію треба стерти з лиця Землі щоб ніодного їхнього ємбріона не осталось на Землі ця мразь не повинна существовать.
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20.09.2022 19:10 Ответить
рашисти все роблять точнісінько як фашисти 1939-1945 рр.
Жіночий концтабір Равенсбрюк ( Ravensbrück), цьому доказ.
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20.09.2022 22:37 Ответить
Надо у Скумбрии спросить, може брешуть?
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21.09.2022 05:18 Ответить
 
 