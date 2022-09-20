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Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него, - глава разведцентра Сил обороны Эстонии Гросберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

марго,гросберг

Российский диктатор Владимир Путин строил свою сегодняшнюю систему более 20 лет, а поэтому не стоит ждать развала РФ после его ухода.

Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг в эфире канала ETV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, он не разделяет мнение о том, что может случиться распад России.

"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту", — сказал он.

Он отметил, что в России возможно все, в том числе и потенциальный приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", — заявил Гросберг.

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Топ комментарии
+9
Дуже багато прикладів того, як диктатори роками вибудовували свої диктатури, які потім сипалися за тижні або навіть дні.
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20.09.2022 17:03
+8
Хоча він і розвідник і цілий полковник, але його погляду я не поділяю.
Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
Імперія - 200 років
Союз - 73 роки
Федерація - ??
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20.09.2022 17:12
+7
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20.09.2022 17:07
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20.09.2022 17:00 Ответить
cei girkin prosta tupe zhivotnoe vono dumae sho ihnij biomusor mozhe vygrati voinu s civilizacijei
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20.09.2022 17:06 Ответить
Он вместе с другими кремлёвскими ястребами записался в короткий список лиц, подлежащих смертной казни от рук самых россиян после разгрома и капитуляции России. По истории России ожидаем страшные пытки с четвертованием в конце.
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20.09.2022 17:32 Ответить
Отчаяние Гиркина понятно. Он, все-таки, вырос в интелегентной еврейской семье, - хороший книжный мальчик. Знает что такое Гаага, где ему пожизненное корячиться за вполне реальные преступления. Поэтому, он хочет больше жести, он надеется в дыму тотальной войны спрятаться от ЕГО персональной ответсвенности за сбитый МН17 и убийства Рыбака и Поправко. Но каждому свое, Гиркину - гиркина, путину - путина, Чепушиле - Чепушилова. У каждого своя ответсвеность!
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20.09.2022 17:49 Ответить
Дуже багато прикладів того, як диктатори роками вибудовували свої диктатури, які потім сипалися за тижні або навіть дні.
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20.09.2022 17:03 Ответить
каци, глядь - ваши дєньгі драпают!..

❗️❗️Глава Центрального банка рф Эльвира Наббиулина обратилась к президенту с просьбой об отставке. https://t.me/box_of_pandora/22593
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20.09.2022 17:07 Ответить
В ответ её посадят в шарашке за полярным кругом с заданием пахать дальше.
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20.09.2022 17:34 Ответить
**********
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20.09.2022 21:04 Ответить
Так Україна її розвалить! І байдуже хто там і скільки її будував!
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20.09.2022 17:05 Ответить
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20.09.2022 17:07 Ответить
какая глупость и незнание Истории применительно Российской Империи и СССР
Империя пала.... Император сам отрекся от трона передав власть Думе..а потом контрольный выстрел от Ленина в виде Переворота стыдливо названный Революцией 26 октября 1917 года страна погрузилась на 5 лет Гражданской войны революций контрреволюций красного террора белого террора бандитов создания фейковых образований квазигосударств и прочего Голод...СССР вообще распался тихо в ночь за костром трех руководителей крупных республик..поставив Главу СССР и Верховный Совет по факту события..... органы СССР Совет и президент СССР приняли решение о констатации факта прекращения СССР как государства...
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20.09.2022 17:07 Ответить
Хоча він і розвідник і цілий полковник, але його погляду я не поділяю.
Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
Імперія - 200 років
Союз - 73 роки
Федерація - ??
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20.09.2022 17:12 Ответить
25?
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20.09.2022 21:45 Ответить
срср будував систему 70 років
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20.09.2022 17:15 Ответить
Зняли з язика. СРСР вибудовувався 70 років, а розвалили його за 5 років Горбачова - з 1985 до 1991.
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20.09.2022 18:47 Ответить
Ми не очікуємо на її розвал, нам треба її ліквідація.
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20.09.2022 17:23 Ответить
Союз будувався 70 років, і що?
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20.09.2022 17:24 Ответить
Система, которую 20 лет строил один из величайших придурков во власти, почему-то не должна рассыпаться как карточный домик?! Странная логика...
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20.09.2022 17:25 Ответить
на ху*вом растворе,нормальную кладку не положишь!
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20.09.2022 17:43 Ответить
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20.09.2022 17:44 Ответить
Херовий ти аналітик, розвідник Гросберг
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20.09.2022 18:29 Ответить
Розвал "совка" можна продемонструвати, серед іншого, тезою "другі захотіли стати першими". І стали в своїх вотчинах, тобто республіках які стали незалежними країнами. Зараз в ********** ситуація повторюється. "Другі", а це силовики, хочуть стати "першими" в окремо взятих ресурсних регіонах ********** і забрати у *********** олігархів усе. Місцеві кримінально-силові елітки вже сидять на "низькому старті" і всі чудово розуміють що після розгрому в Україні будуть санкції до виплати репарацій. Єдиний вихід з ситуації зубожіння це перестати "годувати маскву" і торгувати ресурсами без посередництва крєм(б)ля - "всіх собак" колективним рішенням повісять на *****. Тому чекаємо на "парад суверенітетів". Ну от шойгу вже "бог живий" в Тиві...
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20.09.2022 18:50 Ответить
Как раз в истории России постоянно наблюдается, что каждая смена власти это всегда кризис, и если еще и внешние причины неблагоприятные, то часто радикальные изменения происходят.
После смерти любого диктатора будь-то Иван Грозный, Петр Первый, Сталин или вот Путин обязательно приходит совершенно другой по типажу человек. И каждый раз "полковники" ждут, что вот-вот режим породит замену и всё будет по-старому и каждый раз происходит жопа )
Так будет и на этот раз.
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20.09.2022 19:07 Ответить
ссср строили 75 лет, развалили. И этот тоже, надеюсь скоро.
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20.09.2022 19:15 Ответить
абсурд,моль не строит а подчиняет мокш..
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21.09.2022 00:19 Ответить
Надо им помочь в этом распаде ... СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.12.2022 06:14 Ответить
 
 