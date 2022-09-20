Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него, - глава разведцентра Сил обороны Эстонии Гросберг
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Российский диктатор Владимир Путин строил свою сегодняшнюю систему более 20 лет, а поэтому не стоит ждать развала РФ после его ухода.
Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг в эфире канала ETV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, он не разделяет мнение о том, что может случиться распад России.
"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту", — сказал он.
Он отметил, что в России возможно все, в том числе и потенциальный приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", — заявил Гросберг.
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Империя пала.... Император сам отрекся от трона передав власть Думе..а потом контрольный выстрел от Ленина в виде Переворота стыдливо названный Революцией 26 октября 1917 года страна погрузилась на 5 лет Гражданской войны революций контрреволюций красного террора белого террора бандитов создания фейковых образований квазигосударств и прочего Голод...СССР вообще распался тихо в ночь за костром трех руководителей крупных республик..поставив Главу СССР и Верховный Совет по факту события..... органы СССР Совет и президент СССР приняли решение о констатации факта прекращения СССР как государства...
Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
Імперія - 200 років
Союз - 73 роки
Федерація - ??
После смерти любого диктатора будь-то Иван Грозный, Петр Первый, Сталин или вот Путин обязательно приходит совершенно другой по типажу человек. И каждый раз "полковники" ждут, что вот-вот режим породит замену и всё будет по-старому и каждый раз происходит жопа )
Так будет и на этот раз.